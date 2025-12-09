プレミアムな地上送迎サービスのリーディング企業 TBR Global Japan (Lyft社傘下）と 業界大手 リロケーション・インターナショナルが提携

TBR Global Japan株式会社

TBR Global Japan株式会社（本社：東京都港区 “TBR社”）は、Lyft社＊１ 傘下で、TBR Global Chauffeuringの名称で活動するThebookingRoom Group (本社: 英国グラスゴー; CEO: クレイグ・チェンバーズ)の日本法人です。英国発のプレミアム送迎配車サービスを世界120カ国以上、3,000以上の都市に展開中の同社と、国内外法人向けトランジット・移動支援のパイオニア、株式会社リロケーション・インターナショナル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：舞田 剛“RI社”）は、2025年11月より、国内外の出張・赴任時における“移動時間の最適化と安全管理”をワンストップで支援するプレミアム送迎サービス提供に向け、戦略的業務提携を締結いたしました。

本提携により、RI社が有する国内外法人への移動支援ネットワークと、TBR社が世界3,000都市以上に及ぶ送迎ネットワークおよび24時間365日のサポート体制を融合。金融ロードショー、国際会議、企業赴任・出張の現場において、移動そのものを“リスク低減＋ブランド体験”へと高めるソリューションを世界市場にて展開いたします。

両社は、企業の海外移動に求められる「安全性」「効率性」「確実性」を一体的にサポートする体制を構築し、出張・赴任時の移動品質をワンランク引き上げるサービスを共同で推進してまいります。

*1: Lyft, Inc.（NASDAQ: LYFT）は米国企業で、2012年の設立以来、世界的なモビリティプラットフォームへと成長し、ライドシェア、タクシー、ハイヤー、エグゼクティブ向け運転手サービス、カーシェアリング、自転車、スクーターなど、多様なサービスを6大陸・数千の都市で展開中。

本連携の背景と目的について

TBR社は、国内外に展開する日本企業の、ハイヤー送迎サービス需要、またその手配時における「日本語による確実なサポート」ニーズが高まっていることを受け、昨年、日本支社を設立。全世界3,000都市の送迎網と、最大1,000万ポンド補償の保険を備えた高い安全基準を、日本からシームレスに提供できる体制を整えました。

RI社は、グローバルリロケーションのパイオニアとして、世界中で活躍する企業に向けて渡航・赴任を包括的に支援。その中で、海外・国内双方の送迎手配は最も重要な領域の一つとなっています。

両社の強みが“安全・確実な移動”という共通課題で合致したことから、今回の戦略的提携が実現しました。

【TBR Global社 APAC地域GMゲイリー・アウ（Gary Au）氏よりコメント】

このたび、リロケーション・インターナショナル社とのパートナーシップを締結できたことを大変喜ばしく思います。アジア太平洋(APAC)地域に加え、米州、ヨーロッパ、中東にまたがるTBR Global社の各オフィスとの連携により、両社の強みが一体となることで、より強力なシナジーを生み出します。両社で、お客様のグローバルニーズに応え、より快適で効率的かつ包括的なサービス体験を提供してまいります。

また、ライドシェアプラットフォームであるLyft社の傘下企業としても、その信頼性の高いテクノロジーシステムとイノベーションは、本パートナーシップに一層寄与するものと考えています。

【リロケーション・インターナショナル社 執行役員 丹下 靖隆氏よりコメント】

世界中の都市で、プレミアムな送迎サービスの提供を可能にし、またその配車・手配への支援は、日本にて一元的に受けることができる、TBR社との提携を大変嬉しく思います。今回の協業は、転勤・転居に伴って発生するあらゆるサービスを、ワールドワイドに提供する弊社の支援体制を一層強化するものです。日本初の“グローバルリロケーションカンパニー”である弊社は、TBR社とともに、世界規模で活躍する企業や人々の生活を、引き続き幅広くサポートしてまいります。

本提携内容とサービス概要

本提携により、RI社は、顧客企業の社員の出張・赴任支援（特に空港ハイヤー送迎）に、TBR社のグローバルネットワークを活用したサービスを提供します。

- グローバルな一元手配とシームレスな体験：日本を含む世界中の重要な都市（3,000都市）をカバーし、日本から世界の都市へのハイヤー送迎手配を一元的に行うことが可能です。移動の際の手配窓口を一元化することで、手配側の負荷を大幅に軽減します。- 法人向け最高品質の「安心安全」サービス：法人向けのプレミアム送迎サービスであり 、特に「ハイニーズで難易度の高いシーン」においても、企業の役員やCEOなどの重要な顧客の高い要求に応える高いクオリティを提供します。サービス時における、最大1,000万ポンドをカバーする搭乗者保険の提供は、セキュリティとリスク管理を重視する企業にとって、大きな魅力となります。- 日本語による「日本発」ローカルサポート：日本支社を持つTBR社により、日本所在企業へのサービス手配・サポートが日本語で提供が可能となります。全世界を網羅するグローバルハイヤー送迎提供会社において、企業に真のローカライズされたサポートができるのは、TBR社の強みです。

TBR社のサービスについて

TBR社は、国内外の日本企業が安心して高級送迎サービスを利用できるよう、世界3,000都市以上のネットワークと日本語サポートを一体で提供しています。移動の安全性、確実性、時間最適化を軸に、送迎を包括的に支援する体制を構築しています。

- 主要サービス領域：- - 法人出張・赴任向け送迎- - イベント開催時の送迎1名～1万人規模の地上送迎プロジェクト管理（国際イベント例：ラグビーワールドカップ2019、G7サミット2021、フォーミュラe東京 2024）- - ロードショー／投資家向け移動送迎- 車両ラインナップと品質基準：- - メルセデス Sクラス／Eクラス／Vクラス、トヨタ アルファード、エグゼクティブコーチ等のプレミアム車両（地域によって異なります）- - TBR認定の世界提携ネットワーク- - 最大1,000万ポンド補償の搭乗者保険、ドライバー審査・安全基準のグローバル統一運用- 予約・運行管理・技術サポート：- - オンライン予約プラットフォーム／運転手アプリ- - フライトの遅延自動監視- - 24時間365日のサポート（日本語サポートは平日9時～18時）- 日本支社（TBR社）の強み：- - 2024年11月に日本支社を開設し、日本向けサポート体制を強化- - 日本語での問い合わせ・緊急対応の窓口を設置- - 内外の日本企業の海外出張・赴任・VIP送迎における「確実な品質管理」を提供

株式会社リロケーション・インターナショナルの会社概要

- 会社名：株式会社リロケーション・インターナショナル- 所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-25 TOKYU REIT 新宿ビル- TEL:03-5312-8702- 設立 : 2005年6月- 代表者 : 代表取締役社長舞田 剛- 事業内容：赴任手配アウトソーシングサービスの提供「海外赴任navi」「海外赴任コンタクトデスク」の運営海外・国内出張手配アウトソーシングサービスの提供「GlobalStation」「BTMコンサルティング」の運営外国人駐在員受入れアウトソーシングサービスの提供海外赴任規程アドバイザリーサービスの提供海外物件手配サービスの提供日本食・日用品・書籍などの送付サービスの提供グローバル人材育成研修の提供海外安全/医療コンサルティングの提供- 公式サイト：https://www.relocation-international.co.jp/

TBR Global Chauffeuring（TBR）の取り組みに関して

TBRは、世界80カ国以上に展開するプレミアムな地上送迎のリーダー企業です。自社開発のオペレーションシステム、主要都市に設けたサービス拠点、国際基準の安全・ホスピタリティ対応により、法人・MICE（マイス、Meeting（会議）、Incentive Travel（インセンティブ旅行）、Convention（コンベンション）、Exhibition/Event（展示会・イベント）などのビジネスイベント）・VIP向けにシームレスかつ信頼性の高い送迎サービスを提供しています。TBR社は、その高いサービス品質を裏付ける実績として、フォーミュラE東京やワールドカップ、NBAなどといったグローバルな大規模イベントの実績も有しており、今後これらの訴求力を活用してまいります。

本社：イギリス

オフィス：ロンドン、ボストン、ドバイ、グラスゴー、シンガポール、香港、東京、上海

特徴：

- 3,000以上の都市でサービス提供- 24時間年中無休のカスタマーサポート- 日本語対応は平日 9：00 ～ 18：00- NPS(R)（顧客ロイヤルティスコア）83+- オンライン上でリアルタイムの状況確認が可能- グローバル保険- 徹底した顧客データ保護- 会社名：TBR Global Japan株式会社- 所在地：東京都港区虎ノ門4‑1‑1 神谷町トラストタワー 23階- 代表者：クレイグ・チェンバーズ- 事業内容：金融ロードショー、国際イベント、法人向け送迎など地上送迎サービス- 公式サイト：https://japan.tbrglobal.com