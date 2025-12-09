【Dify活用ウェビナー】株式会社バイタリフィ、「非エンジニア歓迎！自社で解決、業務時短をDifyで実現」を2025年12月23日（火）12:00に開催

株式会社バイタリフィ

生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は2025年12月23日（水）12:00に無料オンラインセミナー、「非エンジニア歓迎！自社で解決、業務時短をDifyで実現」を開催致します。

セミナー概要

AIの進化・発展に伴い、ビジネスシーンにおけるAIツールの活用も日々増加しています。

そこで本ウェビナーは、プログラマーではなくとも業務特化型のAIアプリケーションを開発できるプラットフォーム「Dify」に焦点を当てます。「自社の業務フローに合わせたカスタマイズ性」をもった「Dify」を活用することで、現場主導で実現し業務時短につなげるための方法を解説いたします。

生成AIを活用したSaaS製品開発やシステム開発を行うバイタリフィによる、実演デモを通して実際の開発の流れを見ることができる無料オンラインセミナー（ウェビナー）となっております。 ご興味のある方、ぜひ奮ってご参加ください。

こんな方におすすめです

・ビジネスにおける生成AIの活用方法が知りたい方

・すでに生成AIの活用を始めているが活かしきれていない方

・活用事例を具体的に知りたい、利用シーンが見たい方

セミナー内容

1．課題提起

2．Difyを使うべき理由

3．実演デモ‐業務における生成AI活用



登壇者

株式会社バイタリフィ 営業統括部

リーダー 中野 大地

大学卒業後、食品企業の営業担当として従事し、その後ITの力に魅せられバイタリフィにジョイン。様々な業種におけるアプリやシステム開発、自社SaaSであるAIチャットボットサービス等の提案営業を中心に担当。お客様の業務理解と課題抽出、最適なソリューション提案を行い信頼を築いてきた。最近では、生成AIを用いた受託開発やDify環境構築支援の提案をメインに取り組んでいる。

■ 開催概要

タイトル ：非エンジニア歓迎！自社で解決、業務時短をDifyで実現

日程 ：2025年12月23日（火）12:00 ～13:00

会場 ：オンライン開催（Zoom）

費用 ：無料

主催 ：株式会社バイタリフィ

申込ページ：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20251223

定員：100名

※当日はzoomを使用いたします、セミナー開始までに閲覧できるようご準備ください。

※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。

※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。

■会社概要

商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）

代表者 ：代表取締役 板羽晃司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F

設立年月 ：2005年9月

サービス１.：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）

サービス２.：AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）

■本件の問い合わせ先

株式会社バイタリフィ 担当：島貫

お問い合せ先：03-5428-6346

https://vitalify.jp/contact/