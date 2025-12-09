年末の大阪に“万博マニア”集結！アフター万博イベント「ATC PAVILION -WINTER FES-」
アジア太平洋トレードセンター株式会社
アフター万博イベント「ATC TEAM EXPO PAVILION」（１１月22日開催）二神氏講演
アフター万博イベント「ATC TEAM EXPO PAVILION」（１１月22日開催）集合写真
2025年12月27日（土）、ATC（大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビル）にて、アフター万博イベント『ATC PAVILION -WINTER FES-』を開催いたします。本イベントでは、万博マニア藤井秀雄氏・二神敦氏によるセミナーや、年末らしい“忘年会的トーク”パネルディスカッションなど、ここでしか聞けないコンテンツが満載です。
■イベントの見どころ
1. 万博マニア藤井氏・二神氏が登壇！
国内外で数十年にわたり万博を追い続けてきた両氏が、豊富な体験談とそれぞれの視点から万博の魅力を語ります。
2. 年末限定！忘年会的トークセッション
「万博マニア年末忘年会的トーク ～万博の思い出とこれからのわくわく～」今年の締めくくりにふさわしい、ラフで親しみやすいトークイベントです。万博の思い出を振り返り、未来へのわくわくを語り合います。
3. 家族で楽しめるクイズラリー＆ツアー
ATC PAVILIONクイズラリーに参加するとステッカーをプレゼント！
藤井氏による万博グッズの紹介やエコプラザ見学ツアーも実施します。
■プログラム詳細
1２月2７日（土）｜ATC PAVILION ―WINTER FES―
主 催：ATC
場所：おおさかATCグリーンエコプラザ
（大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟11階）
内容：・エキスポット & エコプラザツアー
・万博マニア藤井氏 講演会、 万博マニア二神氏 講演会
・万博マニア × 万博エバンジェリスト（ベイエリアのお祭り男）によるパネルディスカッション 等