年末の大阪に“万博マニア”集結！アフター万博イベント「ATC PAVILION -WINTER FES-」

アジア太平洋トレードセンター株式会社

2025年12月27日（土）、ATC（大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビル）にて、アフター万博イベント『ATC PAVILION -WINTER FES-』を開催いたします。本イベントでは、万博マニア藤井秀雄氏・二神敦氏によるセミナーや、年末らしい“忘年会的トーク”パネルディスカッションなど、ここでしか聞けないコンテンツが満載です。

アフター万博イベント「ATC TEAM EXPO PAVILION」（１１月22日開催）二神氏講演アフター万博イベント「ATC TEAM EXPO PAVILION」（１１月22日開催）集合写真

■イベントの見どころ

1. 万博マニア藤井氏・二神氏が登壇！

国内外で数十年にわたり万博を追い続けてきた両氏が、豊富な体験談とそれぞれの視点から万博の魅力を語ります。

2. 年末限定！忘年会的トークセッション

「万博マニア年末忘年会的トーク ～万博の思い出とこれからのわくわく～」今年の締めくくりにふさわしい、ラフで親しみやすいトークイベントです。万博の思い出を振り返り、未来へのわくわくを語り合います。

3. 家族で楽しめるクイズラリー＆ツアー

ATC PAVILIONクイズラリーに参加するとステッカーをプレゼント！

藤井氏による万博グッズの紹介やエコプラザ見学ツアーも実施します。

■プログラム詳細

1２月2７日（土）｜ATC PAVILION ―WINTER FES―

主 催：ATC

場所：おおさかATCグリーンエコプラザ

（大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟11階）

内容：・エキスポット & エコプラザツアー

・万博マニア藤井氏 講演会、 万博マニア二神氏 講演会

・万博マニア × 万博エバンジェリスト（ベイエリアのお祭り男）によるパネルディスカッション 等