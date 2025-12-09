「【建設業界向け】研修・OJTに依存しない技術伝承とは若手を即戦力に育てるデジタル化のポイントを解説！」ウェビナーを開催（12月16日14:00~15:00）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「【建設業界向け】研修・OJTに依存しない技術伝承とは若手を即戦力に育てるデジタル化のポイントを解説！」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて建設業界の方々から、現場の働き方改革が急務となっていて若手の早期戦力化が求められる、ベテランの方々が一斉退職すると失われるスキルが多くある、「見て学ぶ」「背中を見て育つ」の現場教育から脱却できていない、というご相談を多数いただいております。

建設現場では、長年の経験に基づく職人技が欠かせませんが、ベテラン社員の退職によってその技術が失われつつあります。高齢化が進む中で、こうしたノウハウが属人化してしまい、組織全体に共有されないまま失われるリスクが高まっています。この問題は、企業の競争力や現場の安全性に影響を及ぼす重大な課題です。

今回は、このようなお悩みを持つ経営者や現場責任者の方、人材育成ご担当者の方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/construction_technology

◆ウェビナー案内

昨今、建設業界において技術伝承の重要性が再認識されている背景には、高齢化と退職ラッシュがもたらす「技術の空洞化」が進んでいることが挙げられます。

本ウェビナーでは、建設業界で技術伝承が注目されている背景からはじめ、課題と解決策について、デジタル化のポイントを交えながら紹介します！

◆今回開催するウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 現場の働き方改革が急務となっていて若手の早期戦力化が求められる- ベテランの方々が一斉退職すると失われるスキルが多くある- 「見て学ぶ」「背中を見て育つ」の現場教育から脱却できていない

建設業界において、従来までの教育の当たり前であった「OJT」「集合研修」だけで若手を早期戦力化するには限界があります。ベテラン技術者のノウハウを形式知化し、デジタルを活用した技術伝承の仕組みづくりを紹介します！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/121_1_6990c2950fcb416434627b8b191195a0.jpg?v=202512100225 ]ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/construction_technology

◆ウェビナーで紹介する、現場の技術伝承に最適なツール「UMU（ユーム）」

UMUという名称はyoU・Me・Us、「あなた、私、私たち、みんなで学び合う」という意味合いと、Understand・Memorise・Use、「知識を理解し、記憶に定着させ、仕事で活用できるまでサポートするプラットフォームである」という意味合いが込められています。AIなどの「テクノロジー」と、人はいかにして学ぶのかという「学習の科学」を組み合わせ、デジタル時代の学習を効果的なものにします。

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである技術伝承は、建設業界が直面する技術の空洞化という深刻な問題を解決します。ベテラン社員の退職によるノウハウの喪失や、業務の属人化や暗黙知の共有不足が主な原因ですが、これらを解決するためには、単なるマニュアル化を超えた「見える化」が必要です。

LDcubeでは、UMUを活用した技術伝承のデジタル化や、その後の運用支援や組織文化づくりまでサポートします。無料のデモ体験会も実施しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

