【成長し続ける中東最大の越境EC】「WASABI SWITCH」が、越境プラットフォーム「THE LUXURY CLOSET」との連携を再開

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史、以下「ワサビ」）が提供するリユース特化型EC一元管理システム「WASABI SWITCH」が、中東最大の越境ECである「THE LUXURY CLOSET」との連携を強化しました。

■THE LUXURY CLOSETについて

「THE LUXURY CLOSET（以下TLC）」は、新品・中古高級ブランド品を取り扱う中東最大の越境EC。2012年にドバイで設立されて以降成長を続けており、中でも当社独自の「セレブリティ クローゼット シリーズ」では、有名人の素晴らしいワードローブを購入できる機会を提供。日本企業の商品も注目されており、日夜TLCを通じて取引されています。

■連携内容について

中東ではコロナ以降、富裕層だけでなく若年層の中古ブランド需要も拡大しており、日本リユース品の需要は益々高まりを見せています。

下記連携の強化により、中東への販路拡大をはじめ、出店者増加にも繋げていきます。

・商品情報の取得・削除

・注文ステータスの更新

・在庫情報の連携

・注文データの取り込み

出店仲介：株式会社Toujours Technologies

■ワサビITカンファレンス2026について

本カンファレンスは、弊社システム WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）の導入や運用について、

リアルタイムで疑問や不安を解消できるとともに、大手モールの登壇や企業様との交流など、

参加者限定のコンテンツを多数用意しています。

リユース事業者様、EC販売の事業担当者様はもちろん、

少しでも「WASABI SWITCH」に興味がある方は、ぜひお越しください！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/160_1_969da6be31a9d4161d88468c13e878c0.jpg?v=202512100225 ]

■WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）について

「WASABI SWITCH」は一括出品・受注、買取管理・在庫連携を備えた、簡単に複数モール管理ができる中古品業者特化型ECショップ一元管理システムです。各作業での時間短縮、業務の現状を劇的に改善し効率化することで、ショップの売上・利益の向上を図ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]

導入事例を見る :https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tlc

■株式会社ワサビについて

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/160_2_27a73e6e0933b4f427f57ce2f5ae6a83.jpg?v=202512100225 ]



