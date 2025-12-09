『こねくと』パーソナリティ石山蓮華がLIVE配信！TBSラジオ「大感謝祭」特番裏でチャレンジ500分

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、12月25日（木）8時30分から放送予定の特別番組『TBSラジオ大感謝祭2025』に合わせて『こねくと』パーソナリティの石山蓮華さん出演の有料LIVE配信イベント「石山蓮華チャレンジ！だいたい500分で、できるかな？」を実施します。

本企画は、『こねくと』YouTubeメンバーシップのPRを兼ねた有料LIVE配信イベントで、石山蓮華さんが特番放送中の約500分間で3つのお題にチャレンジ！その様子を映像で楽しめます。

石山蓮華さんが挑戦するのは「1、消しゴムハンコでグリーティングカード作成」「2、クリスマスソング多重録音」「3、“こん棒”制作」の3つ！（予定）

イベントには『こねくと』から火曜パートナー、でか美ちゃんが応援ゲストとして登場するほか、TBSラジオの澤田大樹記者や、『TBSラジオ大感謝祭2025』の特番に出演したゲストも蓮華さんのチャレンジの様子をのぞきにやってきます。

今回の有料LIVE配信は、地上波ラジオで放送している『TBSラジオ大感謝祭2025』を聴きながら観ていただけるような構成になっています。

チャレンジ1で作成したグリーティングカードは、配信後にチケット購入者にプレゼント。「通常チケット」購入者にはデジタル画像で、「応援チケット」購入者にはおはがきとしてお届けします。

配信チケットは、通常チケット1,000円（税抜き）、応援チケット1,700円（税抜き）でPeatixにて販売中。『こねくと』YouTubeメンバーシップに入っている方には500円割引のクーポンコードを配布します（メンバーシップご加入の方はYouTubeの「投稿」欄から割引コードをご確認ください）。

長時間にわたる有料LIVE配信は初の試みではありますが、のんびりまったり！蓮華さんのチャレンジの様子を楽しんでいただけたら嬉しいです。

またこの機会に是非、『こねくと』YouTubeメンバーシップへの加入をご検討ください。

詳しくはPeatixのページをご覧ください。

URL：https://peatix.com/event/4716103/view

『こねくと』YouTubeメンバーシップ加入はこちらから。

https://www.youtube.com/channel/UCscCTd9NCj_rn4SRQQ7EwKQ/join

- 『TBSラジオ大感謝祭・有料配信「石山蓮華チャレンジ！だいたい500分で、できるかな？」』

配信日時：2025/12/25（木）8:30頃～17:00頃

出演者：石山蓮華（TBSラジオ『こねくと』パーソナリティー・電線愛好家・文筆家・俳優）

応援ゲスト：でか美ちゃん（TBSラジオ『こねくと』火曜パートナー）、澤田大樹（TBSラジオ国会担当記者）ほか

『TBSラジオ大感謝祭2025』公式HP：https://www.tbsradio.jp/kansha/

『こねくと』番組X（旧Twitter）：https://x.com/connect_tbsr

番組ハッシュタグ：#こねくと954