ついに発表！ミスFLASH2026グランプリ３名が飾る表紙＆巻頭10P！木村夢叶、水瀬陽菜乃、シャルロット・日比谷萌甘、南みゆかのハタチ初撮り掲載の『FLASH』は12月9日(火)発売

ミスFLASH2026グランプリ３名を『FLASH』で発表！

株式会社光文社「週刊FLASH」12月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASHミスFLASH2026(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

「ミスFLASH2026」グランプリの３人が12月9日発売の『FLASH』にて発表された。20代目となる今回のグランプリは、ミスヤングチャンピオンとの「２冠」となる板野優花、関西方面のテレビを中心に活動していた佐々木明音、DVD等で活動している美波那緒の3名だ。晴天の宮古島で撮影された9ページにわたるグラビアはとても明るく、これからの彼女たちの活躍に期待が膨らむ。

【プロフィール】

いたのゆうか 32歳 1993年9月5日生まれ 兵庫県出身 T165 ・B80(D)W58H88 約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。そのほか最新情報は、公式X(@_harunoyuki_)、公式Instagram（@yuka_itano）にて

みなみなお 25歳 2000年10月26日生まれ 東京都出身 T158・B93(G)W60H90 2025年4月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピーの「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」は、ファンが考案したもの。2026年1月には、3rdDVDのリリースを控える。そのほか最新情報は、公式X(@_nao_minami)、公式Instagram(@_nao_minami)にて

ささきあかね 24歳 2001年1月27日生まれ 奈良県出身 T159・B82(E) W58H82 芸大生のころインフルエンサーとして活動をスタート。その後は関西方面で放送されるテレビ番組でリポーターとして活躍しつつ、配信者としての一面も持つ。ファイナルステージ前日に上京。そのほか最新情報は、公式X(@33ki_akane)、公式Instagram（@xx___lily）にて



【クレジット】

ミスFLASH2026(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

２.令和の下乳クイーン・木村夢叶が『FLASH』で見せた圧巻プロポーション

木村夢叶(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

ゆるふわ合法ロリ系アイドルユニット・ゆめのうさぎに所属していた木村夢叶が『FLASH』に登場。えなこ主催の「Muse撮影会」で注目されるなどグラビアで人気の彼女が6ページにわたって迫力あるスタイルを披露している。アイドルユニットは12月7日で解散。今後のことは「まだ考えていない」というだけに、今回のグラビアの価値はますます高いものとなっている。

【プロフィール】

きむらゆめか 19歳 2006年3月6日生まれ 北海道出身 T148 いくつかのアイドルグループを経て2025年8月に「ゆめのうさぎ」の一員としてデビュー。また、えなこ主催の「Muse撮影会」でも人気に。12月7日、ユニットは解散。今後の情報は公式X(@yumekacyan)、公式Instagram（@yumeka__0306）にて

【クレジット】

木村夢叶(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

３.高学歴アイドル・水瀬陽菜乃が『FLASH』で衝撃のHカップスタイルを見せた！

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

モデルやアイドルとして活動中の水瀬陽菜乃が『FLASH』に登場。初グラビアにも関わらず、大胆に攻めた露出感で、Hカップの衝撃的なプロポーションを見せつけている。明治大卒の才女の艶姿を目に焼き付けてほしい。



【プロフィール】

みなせひなの 5月30日生まれ 東京都出身 T163・B92W59H86豊島岡女子学園高校卒業。明治大学商学部在学中にモデル活動を始め、アイドルグループに加入。数々の雑誌やファッションショーを経て2025年9月に本誌掲載にて改名し、新たなスタートを切った。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@hinanominase）にて



【クレジット】

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【デジタル写真集告知】

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集『初めてをキミに』が各電子書店で発売中！

４.シャルロット・日比谷萌甘『FLASH』で披露した18歳のフレッシュグラビア

日比谷萌花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

2025年にグラビアデビューするや否や、瞬く間に人気が上昇。漫画誌の表紙を飾るなど活躍が目覚ましい日比谷萌甘が『FLASH』に登場した。5ページのグラビアでは憂いのある真剣な表情も見せ、「フレッシュ」だけにとどまらない奥行きの深さも感じさせる。インタビューではグラビアへの思いと、アイドル活動についての思いも語ってくれた。



【プロフィール】

ひびやもか 2007年8月6日生まれ 神奈川県出身 T157 アイドルグループ・シャルロットのリーダーとして活動中。数々の漫画誌の表紙を務めるなど、ネクストグラビアクイーンの呼び声が高い。そのほか最新情報は、公式X(@mokahibiya)、公式Instagram（@hibiya_moka）にて



【クレジット】

日比谷萌花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA



【デジタル写真集告知】

日比谷萌花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

日比谷萌甘FLASHデジタル写真集『大人への階段』がkokode digital(ココデジ)ほか各電子書店で発売

５.ミスFLASH2025・葵 成美が卒業グラビアで見せた“和な艶姿”

葵成美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

ミスFLASH2025の卒業グラビア第2弾として、葵成美が『FLASH』に登場。彼女自身の提案により、初めてとなる和風グラビアを披露。「今年はプライベートで浴衣を着られなかったので、着られてよかったです」と語る通り、可憐な浴衣姿とFカップのプロポーションは必見だ。



【プロフィール】

あおいなるみ 25歳 2000年５月20日生まれ 三重県出身 T160・B83(F)W55H85 2021年にレースクイーンデビュー。2022年にはSUPER GTのレースクイーンとなり、日本レースクイーン大賞新人部門で「東京中日スポーツ新人賞」を受賞した。2023年からは西口プロレスのリングガールとしても活躍している。そのほか最新情報は、公式X(@narumi___00)、公式Instagram(@naruminn21)にて



【クレジット】

葵成美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

６.南みゆか 『FLASH』でハタチ初撮り！オトナなテイストで魅了

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

抜群のプロポーションと端正なルックスでグラビア界を席巻する南みゆか。『FLASH』で、裏表紙と巻末10Pの大ボリュームでグラビアを披露している。10月に二十歳の誕生日を迎えた彼女。ハタチ初撮りとなる今作では、これまでの可愛らしいイメージから大人の女性へ脱皮する様をフィルムに収めている。どこかノスタルジックな色合いで、彼女の新たな一面を引き出したグラビアは必見だ。

【プロフィール】

みなみみゆか 20歳 2005年10月10日生まれ 三重県出身 T164・B90W59H92 2021年よりアイドルグループ「OS☆K」のメンバーとして活動開始。2023年より活動していた選抜ユニット「O2」を11月24日に卒業。1st写真集『南風』が即日重版が決定するなど、ヒットを記録。そのほか最新情報は、公式X（@O2_miyuka）、Instagram、TikTokともに（@o2_miyuka）にて



【クレジット】

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

【デジタル告知】

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

FLASHデジタル写真集『大人の顔をしてみた。』が各電子書店で発売中。

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/12月9日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/