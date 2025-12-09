東京都立中央図書館 令和７年度公開講座「山手線環状運転100年」
東京都立中央図書館では、都市や東京に関する豊富な所蔵資料を活用したサービスを行っています。
令和7年度は、公開講座「山手線環状運転100年」を開催します。
令和7年11月、山手線の環状運転が開始されてから100年の節目を迎えました。
本講座では、街の発展とともに新駅が開業するなど、変わり続ける山手線の魅力について講演します。
講師
公益財団法人鉄道総合技術研究所アドバイザー・工学博士（東京大学）
小野田 滋(おのだ しげる)氏
1957年愛知県生まれ。日本大学文理学部応用地学科卒業。 1979年日本国有鉄道入社。鉄道総合技術研究所、西日本旅客鉄道（出向）、海外鉄道技術協力協会（出向）などに勤務。NHK テレビ番組「ブラタモリ」にも出演。著書に『東京の美しいドボク鑑賞術』（エクスナレッジ）、『橋とトンネル鉄道探究読本 渡りたい！くぐりたい！』（河出書房新社）、『東京鉄道遺産「鉄道技術の歴史」をめぐる』（講談社）等がある。
概要
日 時：令和8年1月31日（土） 午後2時から午後4時まで
会 場：東京都立中央図書館 4階 多目的ホール
参加費：無料
定 員：100名（応募多数の場合は抽選）
申込方法
（１）東京都立図書館ホームページ 「公開講座」のページ
https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/
（２）往復はがき
１.公開講座希望「山手線環状運転100年」 ２.住所 ３.氏名（ふりがな）４.電話番号 をご記入の上、
「〒106-8575 港区南麻布5-7-13 東京都立中央図書館 都市・東京情報担当」宛にお送りください。
※手話通訳または音声認識による文字起こしをご希望の方は、その旨をご記入ください。
※託児サービスをご希望の方は、その旨と年齢及び人数をご記入ください。
※介助者（一人まで）の同行があり、座席が必要な場合又は車いすで参加される場合は、その旨をご記入ください。
申込締切： 令和8年1月13日（火）（はがきは当日消印有効）
アクセス
東京都港区南麻布5-7-13（有栖川宮記念公園内）
・東京メトロ日比谷線 広尾駅 1番出口から徒歩8分
・東京メトロ南北線・都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅 徒歩20分
・都営バス 橋86系統（目黒駅前～新橋駅前・東京タワー） 愛育クリニック前 徒歩2分
・港区コミュニティバス（ちぃばす）麻布西ルート97 愛育クリニック 徒歩2分
問合せ先
東京都立中央図書館サービス部情報サービス課
電話：03-3442-8451（代）
ホームページ：https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/