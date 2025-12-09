DC-BIOTECH、再生医療・創薬分野における技術開発の取り組みを公開

DC-BIOTECH株式会社

再生医療・創薬領域の研究開発を行う DC-BIOTECH株式会社（京都府京都市）は、

このたび Nature Portfolio の姉妹誌「Biopharma Dealmakers」に当社の技術・研究開発が特集として掲載されたことをお知らせいたします。

医療技術および事業戦略について、科学的な視点から詳しく紹介されています。

本内容は、冊子だけでなくオンラインでもご覧いただけます（英文のみ）。

https://www.nature.com/articles/d43747-025-00107-0

◆ 再生医療／細胞治療領域の背景と当社事業の意義

再生医療／細胞治療は、従来治療が困難であった疾病の根本治療・回復を目指す医療分野として、世界的に高い期待が寄せられています。

当社では、間葉系幹細胞（MSC）の培養技術やNKT細胞活性化の特許技術、低分子化合物による品質向上技術などの重要な技術基盤に加え、大規模培養施設を自社で所有しています。併せて大学など高度研究機関とのパートナーシップも有し、記事ではその構造的優位性と将来性が評価されています。

今回の掲載は、国内外の研究機関・医療機関・投資家の皆様に、当社の取り組みを広く知っていただく重要な機会となりました。

◆ 今後の展開

今回の国際媒体での紹介を受け、当社は以下をさらに推進してまいります。

・ 再生医療等製品の上市に向けた研究開発

・ 低分子化合物の応用による細胞医薬品研究の加速

・ CDMO体制の拡充による安定的な製造・供給能力の確保

・ 国内外の医療機関・研究機関との共同研究および事業提携の強化

また、新たな研究機関との提携や、臨床治験に向けた準備なども併せて行ってゆく予定です。