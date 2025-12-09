³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥â¥¹¡¢ÊÆ¡¦°Ë¤ÎÆóÂç»ï¤ÇNo.1¤Ëµ±¤¤¤¿¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¡Ö¥¿¥¹¥«¡¦¥À¥ë¥á¥êー¥¿¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¡£À¤³¦¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤ò¸£°ú¤¹¤ë3¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥â¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄ ÏË¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥ï¥¤¥óÉ¾²Á»ï¡Ö¥ï¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¹ー¥¸¥¢¥¹¥È¡ÊWINE ENTHUSIAST¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡Ö¥¬¥ó¥Ù¥í¡¦¥í¥Ã¥½¡ÊGambero Rosso¡Ë¡×¤ÎÁÐÊý¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¥ï¥¤¥Ê¥êー¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥¿¥¹¥«¡¦¥À¥ë¥á¥êー¥¿¡ÊTasca d¡ÇAlmerita¡Ë¡×¤ÎÀµµ¬¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¿¥¹¥«¡¦¥À¥ë¥á¥êー¥¿ 3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Û
1. À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿¡Ö¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡×¤Î°Î¶È ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÉ¾²Á»ï¤Î°ì¤Ä¡Ø¥ï¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¹ー¥¸¥¢¥¹¥È¡Ù¤Î¡Ö²¤½£ºÇÍ¥½¨¥ï¥¤¥Ê¥êー¡×(2019Ç¯)¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ï¥¤¥óÈÇ¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¬¥ó¥Ù¥í¡¦¥í¥Ã¥½¡Ù¤Î¡ÖºÇÍ¥½¨¥ï¥¤¥Ê¥êー¡×(2012Ç¯)¤ÎÁÐÊý¤ò¼õ¾Þ¡£¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥é¥¦¥é¡¦¥ª¥ë¥·»á¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤²È¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¹ñÆâ³°¶¦¤Ë¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¥Æ¥í¥ïー¥ë¡× ÅçÆâ¤Ë5¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Æ¥Ìー¥¿¡Ê¾úÂ¤½ê¡Ë¤ò½êÍ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°Ê²¼¥á¥â¥¹¼è°·¤¤3¤Ä¤Î¥Æ¥Ìー¥¿¡Ë
¥ì¥¬¥ì¥¢ー¥ê¡ÊRegaleali¡Ë¡§Åç¤ÎÃæ¿´Éô¡¦¹âÉ¸¹â¤ÎÎäÎÃ¤Êµ¤¸õ¤¬À¸¤à¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¶Å½Ì´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¥ï¥¤¥Ê¥êー¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine-brands/regaleali/)
¥¿¥¹¥«¥ó¥Æ¡ÊTascante¡Ë¡§¥¨¥È¥Ê²Ð»³¤Î¸·³Ê¤Ê´Ä¶¤È²Ð»³ÀÅÚ¾í¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥ß¥Í¥é¥ë´¶¤ÈÎÏ¶¯¤¤¹ü³Ê¤¬ÆÃÄ§¡£¥ï¥¤¥Ê¥êー¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine-brands/tascante/)
¥µ¥ê¥¨¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥È¥¥ー¥ë¡ÊSallier de la Tour¡Ë¡§²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ò³è¤«¤·¡¢¥·¥éー¼ï¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥ï¥¤¥Ê¥êー¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine-brands/sallier-de-la-tour/)
3. Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¡ÖCULTIVATING BEAUTY¡ÊÈþ¤ò¹Ì¤¹¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤Æºï¸º¤¹¤ëÇ§¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSOStain¡×¤ò¼èÆÀ¡£½üÁðºÞ¤ò»È¤ï¤º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤ËË¤«¤ÊÅÚ¾í¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖB Corp¡×¤ä¡Ö¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñー¥«ー ¥°¥êー¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¹¥«¡¦¥À¥ë¥á¥êー¥¿¤Î¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://memos.co.jp/wine-brands/tasca-dalmerita/
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡ÊÈ´¿è¡Ë¡Û
Regaleali / Rosso del Conte
¥í¥Ã¥½¡¦¥Ç¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ
ÎÏ¶¯¤µ¤È½ÏÀ®ÎÏ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×
¥·¥Á¥ê¥¢½é¤ÎÃ±°ìÈª¥ï¥¤¥ó
¥Æ¥Ìー¥¿¡§¥ì¥¬¥ì¥¢ー¥ê
¥¿¥¤¥×¡§ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ê¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¡Ë
ÉÊ¼ï¡§¥Íー¥í¡¦¥Àー¥ô¥©¥é¡¢¥Ú¥ê¥³ー¥Í
³ÊÉÕ¡§DOC¥³¥ó¥Æ¥¢¡¦¥Ç¥£¡¦¥¹¥¯¥é¥Õ¥¡ー¥Ë
ÍÆÎÌ¡§750ml
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¥ï¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine/regaleali-rosso-del-conte/)
¥Íー¥í¡¦¥Àー¥ô¥©¥é
¥·¥Á¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÚÃåÉÊ¼ï
²Ì¼ÂÌ£¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¥Æ¥Ìー¥¿¡§¥ì¥¬¥ì¥¢ー¥ê
¥¿¥¤¥×¡§ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡Ë
ÉÊ¼ï¡§¥Íー¥í¡¦¥Àー¥ô¥©¥é
³ÊÉÕ¡§DOC ¥·¥Á¥ê¥¢
ÍÆÎÌ¡§750ml
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¥ï¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine/regaleali-nero-davola-sicilia-doc/)
Regaleali / Nero d'Avola
Regaleali / Regaleali Bianco
¥ì¥¬¥ì¥¢ー¥ê¡¦¥Ó¥¢¥ó¥³
1959Ç¯ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥·¥Á¥ê¥¢Çò¤Î
Àè¶î¤±¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß
¥Æ¥Ìー¥¿¡§¥ì¥¬¥ì¥¢ー¥ê
¥¿¥¤¥×¡§Çò¥ï¥¤¥ó¡Ê¿É¸ý¡Ë
ÉÊ¼ï¡§¥¤¥ó¥Ä¥©¥ê¥¢Ž¤¥«¥¿¥é¥Ã¥ÈŽ¤¥°¥ì¥«¥Ë¥³Ž¤¥·¥ã¥ë¥É¥Í
³ÊÉÕ¡§DOC ¥·¥Á¥ê¥¢
ÍÆÎÌ¡§750ml
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¥ï¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine/regaleali-bianco-sicilia-doc/)
¥¿¥¹¥«¥ó¥Æ ¥®¥¢ー¥ä¡¦¥Íー¥é
¥¿¥¹¥«¤¬¥¨¥È¥Ê¤Ë½êÍ¤¹¤ë3¶è²è¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É
²Ð»³ÀÍ³Íè¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤È¥Ï¥ê¤ò³Ú¤·¤à
¥Æ¥Ìー¥¿¡§¥¿¥¹¥«¥ó¥Æ
¥¿¥¤¥×¡§ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡Ë
ÉÊ¼ï¡§¥Í¥ì¥Ã¥í¡¦¥Þ¥¹¥«¥ìー¥¼
³ÊÉÕ¡§DOC ¥¨¥È¥Ê¡¦¥í¥Ã¥½
ÍÆÎÌ¡§750ml
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¥ï¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine/tenuta-tascante-ghiaia-nera-etna-doc/)
Tascante / Ghiaia Nera
Sallier de la tour / Syrah
¥µ¥ê¥¨¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥È¥¥ー¥ë ¥·¥éー
½Ï¤·¤¿²Ì¼Â¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Ä´ÏÂ
¥·¥Á¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥éー¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¤¤¿1ËÜ
¥Æ¥Ìー¥¿¡§¥µ¥ê¥¨¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥È¥¥ー¥ë
¥¿¥¤¥×¡§ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡Ë
ÉÊ¼ï¡§¥·¥éー
³ÊÉÕ¡§DOC ¥·¥Á¥ê¥¢ ¥â¥ó¥ì¥¢ー¥ì
ÍÆÎÌ¡§750ml
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¥ï¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine/sallier-de-la-tour-syrah-sicilia-doc/)
¥µ¥ê¥¨¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥È¥¥ー¥ë ¥¤¥ó¥Ä¥©¥ê¥¢
´»µÌ¤äÇò¤¤²Ö¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥¢¥í¥Þ
·Ú²÷¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿É¸ý
¥Æ¥Ìー¥¿¡§¥µ¥ê¥¨¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥È¥¥ー¥ë
¥¿¥¤¥×¡§Çò¥ï¥¤¥ó¡Ê¿É¸ý¡Ë
ÉÊ¼ï¡§¥¤¥ó¥Ä¥©¥ê¥¢
³ÊÉÕ¡§DOC ¥·¥Á¥ê¥¢
ÍÆÎÌ¡§750ml
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¥ï¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¸«¤ë(https://memos.co.jp/wine/sallier-de-la-tour-inzolia-sicilia-doc/)
Sallier de la tour / Inzolia
¥¿¥¹¥«¡¦¥À¥ë¥á¥êー¥¿¤Î¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://memos.co.jp/wine-brands/tasca-dalmerita/
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥â¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥â¥¹¤Ï¡¢1970Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó¤È¿©ºà¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÍ¢Æþ¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤ò¤«¤µ¤Í¤Æ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤òºÌ¤êË¤«¤Ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¾®Çä¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸ÜµÒ¤Ø¡¢¸½ÃÏÀ¸»º¼Ô¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¥¹¥Èー¥êーÀ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¡¦Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥â¥¹¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡Ã´Åö¡§²¬
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sales_food@memos.co.jp
ÅÅÏÃ¡§03-5434-8490
- ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://memos.co.jp/
- ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://memos.official.ec/
- ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/memos_official_winefood/
- ¸ø¼°X¡§https://x.com/memos_online