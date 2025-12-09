¡ÚÄÌ¶Ð¡¦¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¾åÉÊ¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡È¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¥ª¥Ç¥£ー¥ë¡É¡Û12·î9Æü¤è¤ê¡Ö300ÆüÃå¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄêOFF¤Ç¤´Äó¶¡
ÄÌ¶Ð¡¦¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¾åÉÊ¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÆ£¹¯À®¡Ë¤Ï¡¢12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥»¥êー¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò500±ßOFF¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¥ª¥Ç¥£ー¥ë X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à ²¿Ãå»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¤´²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¤ªÇã¤¤µá¤á¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ÆASTORIA ODIER¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¤Þ¤À¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤¬½é¤á¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö300ÆüÃå¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤Î¥·¥êー¥º¤è¤ê¥»¥êー¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ§Èó¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë～12·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»ÜÊýË¡¡§X¡ÊµìTwitter¡Ë(https://x.com/astoriaodier/status/1992880872710963621)
¥¢¥ó¥±ー¥È²èÁü
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡²¿Ãå»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¿ô¡§441
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡§
»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡§70É¼¡Ê15.9%¡Ë
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤¦ ¡§244É¼¡Ê55.3%¡Ë
¡¡¡¡¡¡£±,£²Ãå»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¡¡ ¡¡ ¡§109É¼¡Ê24.7%¡Ë
¡¡ ¡¡ £³Ãå°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¡¡¡¡ ¡§18É¼¡Ê4.1%¡Ë
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò´û¤Ë¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö1Ëç¤ÇÃå¤Æ¤â½Å¤Í¤Æ¤â¡¢ ¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬½Ð¤Æ¾åÉÊ¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢ ¥³ー¥Ç¤òÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¡¢¡Öµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëç¤ÇÃå¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª¡×¡¢¡Ö¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¡×Åù¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÎÆÃÄ§¡¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ëÅý°ì´¶¤¢¤Ã¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê～¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ä¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼ã¤¯¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤ì¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Û¤·¤¤¡£¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤ªÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥êー¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢Åý°ì´¶¤â¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄêOFF¤Ç½é¤á¤Æ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¥»¥êー¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾åÉÊ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥»¥êー¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤È¡¢Æ±ÁÇºà¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿½÷À¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò±é½Ð¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÇÃå¤ì¤ÐÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢Ã±ÉÊ¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤ÐÉý¹¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¤¤Á¤ó¤È´¶¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Å¬¤Ç¥½¥Õ¥È¤ÊÃå¿´ÃÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤äÎäË¼ÂÐºö¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÁª¤ÖÊý¤Ë¤â¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤°ìËç¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä«¤Î»ÙÅÙ¤ò»þÃ»¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅß¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§6,490±ß¢ª5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê500±ßOFF¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ï¥¤¥ó
¥µ¥¤¥º¡§M
ÁÇºà¡§¥ìー¥è¥ó70¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë30¡ó
URL:https://online.astoria.tokyo/collections/300days_knit/products/3050-7165017
¢¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯12·î9Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö300ÆüÃå¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¡×
ÁÇºà¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥ìー¥è¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢ÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë»å¤òº®ËÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³°µ¤¤äÂÎ²¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡áÄ¹¤¤´ü´Ö²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡×ÁÇºà¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÀ¤Ï¡¢ÄøÎÉ¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤¬ÀöÂõ¸å¤äÃåÍÑ¸å¤Î¡Ö·¿Êø¤ì¡×¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö300ÆüÃå¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆASOTRIA ODIER¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡ÖÌÓ¶Ì¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Çº¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö300ÆüÃå¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï»å¼«ÂÎ¤ÎÌÓ±©¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌÓ¶Ì¤Î¸¶°ø¤ò¶ËÎÏÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤ー¥¸ー¥±¥¢¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤éÁÇºà¤ÎÆÃÀ¤¬Ä¹¤¤´ü´Ö²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡
¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Ý¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Ü¥¿¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥êー¥ó¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¤¥Ü¥êー¡ß¥Í¥¤¥Óー¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Í¥¤¥Óー¡ß¥¢¥¤¥Ü¥êー
¥µ¥¤¥º¡§M¡¢L
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¥Ã¥Ñー¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È
²Á³Ê¡§4,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§M¡¢L
ÁÇºà¡§¥ìー¥è¥ó75%¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó25¡ó
¢¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯12·î9Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¥ª¥Ç¥£ー¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄÌ¶Ð¡¦¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¾åÉÊ¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¥ª¥Ç¥£ー¥ë¤ÏÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¥ª¥Ç¥£ー¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤Î¡É¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤¬¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÉþ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËËèÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯Æü¤âµÙ¤ß¤ÎÆü¤â¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÆ´¤ì¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ì¥¤¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
2007Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ëÀìÌç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤ËZOZOTOWN¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢Íâ2016Ç¯¤Ë¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËµÈ¾Í»û¤Ë¤ÆPARCO¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£2027Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¤´Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤É¤ó¤ÊÆü¤â»ä¤òÁÇÅ¨¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÉþ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ/¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×½ÐÅ¹¼ÂÀÓ
2025Ç¯11·î¡¡ËÙ½áLive Junction °áÁõÄó¶¡
2025Ç¯11·î¡¡¥¹ー¥ÑーJ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë °áÁõÄó¶¡
2025Ç¯11·î¡¡¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV °áÁõÄó¶¡
2025Ç¯11·î¡¡THE TIME °áÁõÄó¶¡
2025Ç¯10·î¡¡¥ïー¥¹¥Ý¡ßMLB °áÁõÄó¶¡
2025Ç¯10·î¡¡¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë °áÁõÄó¶¡
2025Ç¯6·î¡¡ ¥¸¥°¥¶¥° °áÁõÄó¶¡
2025Ç¯£´·î¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØÈþ¿ÍÉ´²Ö¡Ù5·î¹æ ·ÇºÜ
2025Ç¯£³·î¡¡ÆüËÜÁ´¹ñ¤ª¼è¤ê´ó¤»¼êÄ¢¡¡·ÇºÜ
2025Ç¯£²·î¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØÈþ¿ÍÉ´²Ö¡Ù£³·î¹æ ·ÇºÜ
2025Ç¯£±·î¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØÈþ¿ÍÉ´²Ö¡Ù£²·î¹æ ·ÇºÜ
2024Ç¯3·î¡¡¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥¹ °áÁõÄó¶¡³«»Ï
2023Ç¯8·î¡¡¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥ÈÅ¹3³¬¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×½ÐÅ¹¡¡Â¾
¤Û¤«
