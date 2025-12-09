「ととのう」から「整う」へサウナの概念をアップデート。医師伴走型次世代サウナプログラムを共同開発・提供開始

BREATHER株式会社

深い呼吸の習慣化サポートデバイス「ston s（ストンエス）」や、呼吸するクッション「fufuly（フフリー）」を販売するBREATHER株式会社（本社：東京都港区、代表者：代表取締役 立岡茂伸、以下、BREATHER）は、この度、京都府京丹後市で地域医療を担う「よしおかクリニック」と共同で、サウナの従来の感覚的な “ととのい”の習慣を、医学的知見に基づいた“整い”という真の健康投資習慣へとアップデートする「医師が伴走する次世代サウナプログラム」（以下、本プログラム）を開発し、提供を開始します。

本プログラムは、「よしおかクリニック」院長がオーナーを務め、サウナシュラン2023を受賞した温浴施設「ぬかとゆげ」（米ぬか酵素風呂とサウナの複合施設）において、科学的なエビデンスを重視した新しい温活習慣を提案します。単にサウナに入るだけでなく、その前段階の「メディカルチェック」と、自律神経やメンタルに深く関わる「呼吸指導」を重視。東京科学大学開発の呼吸可視化アプリを用いて「呼吸」を可視化します。医師と専門スタッフが伴走し、睡眠の質を高める酵素風呂、京丹後の美食（サウナ飯2.0）も体験できる、1泊2日の包括的なウェルネスプログラムです。

■実施背景

「よしおかクリニック」院長で「ぬかとゆげ」オーナーの吉岡直樹氏が、日々の医療現場で感じた「予防医療の日常化」を達成するため、サウナを心身の状態を客観視する「予防医療の入口」として活用すべく、「深い呼吸の習慣化」をミッションとするBREATHERと連携して次世代サウナプログラムを開発しました。このサウナプログラムは深い呼吸による自律神経の整調を重視し、医学的なメディカルチェック、呼吸指導の専門家である大貫 崇氏の指導、ウェアラブルデバイスのエキスパートである加藤容崇医師の知見に基づく可視化、食事指導を含み、ネバーニャ氏スクールプログラムに基づくウィスキングを提供するとともに、KISSUIEN Stay&Foodの客室には株式会社ブレインスリープ社製のマットレスや寝具一式、サプリメントを導入し、参加者の良質な睡眠体験を支援しています。

■プログラムの特徴

・医師が「呼吸」を数値化し改善指導

本プログラムは、サウナ入浴からではなく、医師による「メディカルチェック」から開始することが最大の特徴です。多くの方がサウナを感覚的に利用していますが、まずはご自身の身体の状態を客観的に把握することから始めます。

よしおかクリニックでは、まず骨格や筋肉の状態、慢性的な痛みや凝りの根本原因を専門的に分析します。その分析をもとに、専門スタッフが単なるリラクゼーションではない、筋膜や関節に特化した徒手技術を用いたコンディショニング（身体調整）を実施。これは、自律神経系の乱れにもアプローチすることで、慢性的な痛みや凝りの根本改善と身体のパフォーマンス向上を目指す専門的なケアになります。

【呼吸の可視化とston sの活用】

医師により、本プログラムの核となる「呼吸」の評価と改善指導を徹底的に行います。呼吸は自律神経の安定やメンタルの安定に直結しますが、日常で最も軽視されがちな要素です。

本プログラムでは、東京科学大学開発の呼吸可視化アプリ「BREVI」を用いて「呼吸」を医療的に数値化。さらに、深い呼吸の習慣化をサポートするBREATHERのデバイス「ston s」を呼吸指導内で活用し、参加者自身が「日頃の呼吸との違い」を「数値」と「体感」の両方で実感できます。数値で違いを目の当たりにすることが、本プログラム終了後も続く確実な行動変容へと繋がります。

・データに基づく最適な入浴体験

感覚に頼りがちな「ととのい」を、「サウナウォッチ - SHOWDOWN-1」を用いて可視化するのも本プログラムの特徴です。本プログラム開始前に参加者のご自宅へウォッチをお届けし、ご自身が本プログラム中サウナ入浴により計測したデータを基に、専門スタッフが、個々に最適化された理想の「整い」を実現するサウナの入り方をサポートします。

さらに、日本サウナ学会2024で学術大賞を受賞した、医学的エビデンスのある京丹後産米ぬか100%の「酵素風呂」を体験できます。サウナとの相乗効果で、その日の「睡眠の質」を高めることを企図します。

本プログラムを通じて、ウェアラブルデバイスによる「ととのい」「呼吸」「睡眠」という連動する3つの要素の数値がすべて理想値に変わることで、一時的な“ととのい”の習慣が、持続可能な“整い”という名の「健康投資習慣」へとアップデートされます。

・「腸と脳を整える」サウナ飯2.0

本プログラムでは、サウナ好きにとって欠かせない「食事」も、重要な健康投資の一環と捉え、提供するのは「腸と脳を整える」ことを目的とした「サウナ飯2.0」です。

本プログラムを実施する京丹後市は、100歳以上の方が全国平均の3倍以上にもなる「長寿のまち」として知られ、同市の食文化として根付いている海藻や魚を日常的によく食べることは長寿に密接に関わることが研究で分かっており、また、同市は美食都市アワード2024にも選出されています。

本プログラムには、そんな京丹後の中心的存在であり、ゴ・エ・ミヨにも継続して掲載されている名店『縄屋』での食事体験を組み込んでいます。

また、本プログラムには、美食都市アワード2024にも選出されている美食のまち・京丹後の中心的存在であり、ゴ・エ・ミヨにも継続して掲載されている名店『縄屋』での食事体験を組み込んでいます。季節のオーガニック野菜、新鮮な地魚、そして自然な発酵食といった「睡眠を邪魔しない食事」は、サウナで研ぎ澄まされた五感で味わう、美食と健康が両立する体験を提供します。

■総括

医師によるメディカルチェックから始まり、深い呼吸の習慣化サポートデバイス「ston s（ストンエス）」活用した呼吸指導、サウナウォッチによる入浴の最適化、医学的エビデンスに基づく酵素風呂、そして長寿食（サウナ飯2.0）までを1泊2日で体験することにより、従来の感覚的な「ととのい」が、客観的な数値に裏付けされた「整い」へと変わり、持続的な健康投資習慣の獲得に繋がることが期待されます。

■プログラム概要【一泊二日プラン】

本プログラムは、サウナを入口として「呼吸」「睡眠」「食事」といった日常の健康習慣を医学的に見直し、実践・習慣化による健康実現をサポートする体験です。

開催地 ：よしおかクリニック／ぬかとゆげ（京都府京丹後市）

参加人数 ：最大3名まで

所要日数 ：1泊2日（24時間程度。初日11時半頃から翌日昼前までの予定）

開催曜日 ：木曜日から金曜日（金曜日から土曜日で可能な日程もあり）

料金（税込） ：最小催行人数2名～ 最大3名様まで

2名様でのご参加：150,000円／1名様

3名様でのご参加：グループ割引あり 要相談

※補足：日帰り・基本プランについて

「ヌカリチュアル 日帰りプラン」「ぬかとゆげセット」は、本プログラムとは別の既存プランとなります。詳細は「よしおかクリニック」「ぬかとゆげ」の公式サイトをご確認ください。

URL：https://nuka-yuge.com

■BREATHER株式会社 概要

メンタルヘルスを始めとした、ストレスフルな現代社会特有の課題の解決に向け、『深い呼吸の習慣化を目的としたサポートデバイス』を通じた人々/企業の"休み方改革"を実現します。「日常にもっと深い呼吸を」をコンセプトに意識的な呼吸の開発を行い、意識的な呼吸の実践により自身の状態を上手にコントロールしていくことが当たり前になる世の中を創ります。

会社名 ：BREATHER株式会社（ブリーザー株式会社）

所在地 ：東京都港区赤坂5丁目2-33

設立年 ：2019年

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 立岡 茂伸

事業内容 ：深い呼吸の習慣化を目的としたデバイス「ston」ファミリーや呼吸するクッション「fufuly」の企画、開発等

WEBサイト ：https://www.breather.co.jp/