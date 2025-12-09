【冬の定番が今年も復活！】濃厚味噌×とろけるバター×たっぷりコーン。「タンメン トナリ」にて『味噌バターコーンタンメン』を12月10日（水）より期間限定で販売開始

株式会社松富士食品トナリ「味噌バターコーンタンメン」

2025年12月10日、株式会社松富士食品（本社：東京都千代田区、代表取締役：竹田和重）は、タンメン トナリにて期間限定の冬メニュー「味噌バターコーンタンメン」を販売いたします。

例年、多くのお客様からご好評をいただいている「冬の風物詩」が今年も登場します。トナリ自慢のたっぷり野菜に、濃厚な味噌スープ、そして冬の味覚であるコーンとバターを贅沢にトッピングしました。

タンメン専門店「タンメン トナリ」について

トナリ「味噌バターコーンタンメン」

創業は、当社が運営するつけめん専門店「六厘舎」大崎本店（現 閉店）の隣り区画でタンメン専門店として開業。その後2009年9月19日に東京都江東区東陽町に本店を移転し、現在東京と千葉を中心に6店舗を出店。

厚生労働省が推奨する成人一日あたりの野菜摂取量は350gと言われている。トナリのタンメンは一杯で360gの野菜が食べられるボリューム感のある商品。8種類の野菜を強力な火力で短時間で炒め、芳ばしく味わいもしっかり。塩豚骨のスープに極太平打ち麺がよく絡み、濃厚で旨味しっかりのタンメン。タンギョウ（タンメンとギョウザセット）とタンカラ（タンメンとカラアゲセット）のセットメニューも人気。

【販売店舗】

タンギョウタンカラ

トナリ東陽町：東京都江東区東陽3-24-1 TK壱番館1F【席数：21席 テーブル席有】

トナリ丸の内：東京都千代田区丸ノ内2-7-3ＴＯＫＩＡビルＢ1【席数：16席】

トナリ西葛西：東京都江戸川区西葛西6-15-18 【席数:16席】

トナリ稲毛山王：千葉県千葉市稲毛区山王町150-7【席数：34席 テーブル席有・駐車場有】

トナリ市原五井：千葉県市原市五井金杉1-5【席数：32席 テーブル席有・駐車場有】

トナリ酒々井：千葉県印旛郡酒々井町馬橋59-1【席数：42席 テーブル席有・駐車場有】

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役】 竹田和重

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

