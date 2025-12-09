NHN テコラス、セキュア導入パッケージ for Gemini Enterprise を提供開始

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）は、7,000契約を突破し拡大中のクラウド総合支援サービス「C-Chorus（シーコーラス）」において、セキュア導入パッケージ for Gemini Enterprise の提供開始をお知らせします。

本パッケージは Gemini Enterprise に則って、データソースの構築・連携、ID プロバイダとの統合からクラウド特有のセキュリティリスクへの対策まで、Gemini Enterprise の安全な活用を包括的に支援するものです。

NHN テコラスは、Google Cloud の AI エージェントパートナーです。また、バックオフィスの自動化・効率化を生成 AI を活用して支援する「未来のバックオフィス」における Google Cloud の生成 AI パートナーにも選出されています。

Gemini Enterprise とは

Gemini Enterprise は Google Cloud が提供するマルチモーダル検索と AI エージェントの機能を提供する生成 AI アプリケーションです。

「セキュア導入パッケージ for Gemini Enterprise」について

サービス提供開始の背景～企業が生成 AI を導入する際の課題

あらゆる分野において生成 AI の実装が急速に推進され、企業においてもシステム開発等の職種に限定せず、全従業員の業務全般に生成 AI が導入されています。

中堅・中小企業が生成 AI を導入する際には、データセキュリティとプライバシー保護が最も重要な懸念事項の一つです。

さらに、多くの中堅・中小企業は、資金、専門知識、およびサイバーセキュリティ担当者の不足により、生成 AI に関連する複雑なセキュリティリスクを十分に理解し、管理する難しさ、あるいは、サイバー攻撃の大規模化・複雑化・巧妙化に伴い、サイバーセキュリティ対策の業務負荷などの課題を抱えています。

セキュア導入パッケージ for Gemini Enterprise の特徴

◼︎ご提供内容

社内のデータや機密情報を扱う Gemini Enterprise をセキュアに導入するため、データソースの構築・連携、ID プロバイダとの統合からクラウド特有のセキュリティリスクへの対策まで一貫して実施します。さらに、運用時のガバナンスを考慮したクラウド環境の設定もあわせて行います。

・組織ポリシーの設計/実装

・ID 管理の設計/実装

・各リソースのアクセスポリシーの設定

・ログの一元管理を実装

・監査ログの有効化

「C-Chorus」のセキュア導入パッケージ for Gemini Enterprise：https://nhn-techorus.com/c-chorus/gemini-enterprise/

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスはクラウド総合支援サービス「C-Chorus」を中心に、データセンターとクラウド両方の導入・運用やFinOps実践、および生成 AI やデータ活用などの先端技術の導入支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。クラウド最大手の AWS、Google Cloud の両方から最上位パートナー認定されている、日本国内でも数少ないテックカンパニーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ Google Cloud とGemini Enterprise は Google LLC の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

広報担当：古川