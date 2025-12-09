大人気のエアソフトガンに“小さな革命”『東京マルイ M4A1 MWS ハイバレットフローティングバルブ』2025年12月中旬発売！ガス流量を最適化！確かな撃ち応えをその手に。
【初速UP×作動性向上】MWSの性能を引き出す新アイテム
従来比でガス流入口を拡大することでガス流量を増やし、BB弾発射時の初速向上を実現。
Oリングによってシリンダー内の気密性を高め、ブローバック作動もより安定したものに。
東京マルイ M4A1 MWSシリーズのアップグレードに最適な高機能パーツです。
発売予定日：2025年12月中旬
商品名：東京マルイ M4A1 MWS ハイバレットフローティングバルブ
価格：2,000円（税抜）
“MWSをもっと強くしたい”ユーザーの声から生まれたアップグレード
ミリタリーファンやサバゲー愛好家の間で根強い人気を誇る「東京マルイ M4A1 MWS」。その性能をさらに引き出すのが、新しく登場した「ハイバレットフローティングバルブ」。
“どんな状況でも安定した作動をしたい” “よりキレのある射撃を楽しみたい”というユーザーの要望に応えるべく設計されています。
ガス流量を増加し、初速を底上げする専用設計
フローティングバルブ本体のガス流入口を純正より拡大。
ガスの流量を増やすことで、BB弾の射出エネルギーが向上し、安定した初速を実現します。
さらに、閉鎖時にシリンダーと密着する部位にはOリングを装備。気密性が高まり、ブローバック作動がより力強いものになります。
軽量×高強度のアルミ切削製法
本体はアルミ合金を切削加工して製作。
精度が高く耐久性もあるため安定した動作を実現します。
組み込みはパーツ1つのインストールでOKなので、初めてのカスタムとしても扱いやすいアップグレードパーツです。
対応機種
【東京マルイ製】
・M4A1 MWS
・CQBR ブロック1
・M4A1 カービン
・マーク18 モッド1
・URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3
・MTR16
・MTR16 Gエディション
“初速UP”と“作動性強化”を両立。MWSユーザーの必携アップグレード
「ハイバレットフローティングバルブ」は、ただ初速が向上だけが目的ではありません。
ガスガン全体の作動効率を高め、MWSのポテンシャルを最大限引き出すために設計。
サバゲーでの実用性はもちろん、ショップ調整・コレクション用途・初心者のカスタムステップアップなど、どの用途でも導入メリットを感じられる仕上がりです。
詳細情報や購入方法は、以下の公式商品ページよりご確認いただけます。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4570189747981）
※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。
