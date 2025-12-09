大人気のエアソフトガンに“小さな革命”『東京マルイ M4A1 MWS ハイバレットフローティングバルブ』2025年12月中旬発売！ガス流量を最適化！確かな撃ち応えをその手に。

【初速UP×作動性向上】MWSの性能を引き出す新アイテム

有限会社ライラクス

従来比でガス流入口を拡大することでガス流量を増やし、BB弾発射時の初速向上を実現。

Oリングによってシリンダー内の気密性を高め、ブローバック作動もより安定したものに。

東京マルイ M4A1 MWSシリーズのアップグレードに最適な高機能パーツです。

発売予定日：2025年12月中旬

商品名：東京マルイ M4A1 MWS ハイバレットフローティングバルブ

価格：2,000円（税抜）

“MWSをもっと強くしたい”ユーザーの声から生まれたアップグレード

ミリタリーファンやサバゲー愛好家の間で根強い人気を誇る「東京マルイ M4A1 MWS」。その性能をさらに引き出すのが、新しく登場した「ハイバレットフローティングバルブ」。

“どんな状況でも安定した作動をしたい” “よりキレのある射撃を楽しみたい”というユーザーの要望に応えるべく設計されています。

ガス流量を増加し、初速を底上げする専用設計

フローティングバルブ本体のガス流入口を純正より拡大。

ガスの流量を増やすことで、BB弾の射出エネルギーが向上し、安定した初速を実現します。

さらに、閉鎖時にシリンダーと密着する部位にはOリングを装備。気密性が高まり、ブローバック作動がより力強いものになります。

軽量×高強度のアルミ切削製法

本体はアルミ合金を切削加工して製作。

精度が高く耐久性もあるため安定した動作を実現します。

組み込みはパーツ1つのインストールでOKなので、初めてのカスタムとしても扱いやすいアップグレードパーツです。

対応機種

【東京マルイ製】

・M4A1 MWS

・CQBR ブロック1

・M4A1 カービン

・マーク18 モッド1

・URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3

・MTR16

・MTR16 Gエディション

“初速UP”と“作動性強化”を両立。MWSユーザーの必携アップグレード

「ハイバレットフローティングバルブ」は、ただ初速が向上だけが目的ではありません。

ガスガン全体の作動効率を高め、MWSのポテンシャルを最大限引き出すために設計。

サバゲーでの実用性はもちろん、ショップ調整・コレクション用途・初心者のカスタムステップアップなど、どの用途でも導入メリットを感じられる仕上がりです。

詳細情報や購入方法は、以下の公式商品ページよりご確認いただけます。

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4570189747981）

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

そのほかにもMWSのカスタムパーツが豊富に展開中！

M4MWS アウターバレルベース

●フリーフロート系ハンドガードの装着が可能!

●弊社「次世代M4用アウターバレルピース(別売品)」との組み合わせで様々な全長に対応!

4,800円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-091

東京マルイ リアルガスブローバックM4A1 MWS カスタムチャンバー

●安定したホップを実現ロングレンジに最適!

●ホップテンショナーの位置ズレを抑制。

●ガスブロM4シリーズ専用設計!

6,300円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-080

M4シリーズ アンビ ボルトキャッチ

●ボルトキャッチをアンビ&大型化!

●スピーディーなボルトリリースを実現!

●グローブでもスムーズにトリガープルできる!!

4,800円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-084

東京マルイ リアルガスブローバックM4A1 MWS ストライクホップアーム

●強いホップを実現ロングレンジに最適!

●ノーマルを上回る強いホップが実現できます!

●高強度アルミ合金オール切削加工+ガスブロM4シリーズ専用設計!

2,600円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-076

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



