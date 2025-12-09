【広島／世羅】クリスマスシーズンは世羅高原へ 世羅高原キャンドルナイトは12月21日まで《世羅高原キャンドルナイト》
株式会社 世羅高原農場
今年初登場の「花笑みの丘」
「森の教会」は人気の撮影スポット
生火がゆらめく「キャンドルリバー」
テーブルコーディネート「花々の祝福」
イベント概要
【開園時間】17：00～21：00（最終入園20：30）
世羅高原キャンドルナイト 公式サイト :
https://sera-candle.com/
12月から展示をクリスマス仕様に模様替え「花々の祝福」
ウィッシュツリー展示
- 時間に余裕をもち、安全運転でご来園下さい。
- 降雪の場合は冬用タイヤ必須となります。
- 滑りにくい靴、暖かい服装でご来園下さい。
- 天候による一部展示変更の可能性がございます。
開催中の「世羅高原キャンドルナイト」は、金・土・日曜日に開園しています。12月21日（日）の最終日まで残すところ6日間となりました。
土曜日の夜は特に多くの人でにぎわいます。今年新たに登場した「花笑みの丘」のランタンツリーや「森の教会」は特に人気のエリアとなっていますので、お早目の来園、または19時台の来園が比較的ゆっくりとお楽しみいただけます。
【今後の開園日】12月12日（金）、13日（土）、14日（日）、19日（金）、20日（土）、21日（日）
【入園料】大人1,200円／小人（4歳～小学生）600円
【会場】世羅高原花の森（広島県世羅郡世羅町戸張空口1405）
12月のおすすめ
テーブルコーディネートをテーマに花と生火のキャンドルを組み合わせた華やかな展示スポット「花々の祝福」では、11月とは違ったクリスマス装飾に模様替えをしています。
来園者のみなさまの願いを書いたオーナメントをツリーに飾り展示しています。これからご来園のみなさまも願いをお書きください。みんなの願いで完成する「ウィッシュツリー」です。
キャンドル作家のキャンドル販売
開園日は園内の「Rose Shop 花の森」でクラフト作家さんたちの作品や、キャンドル作家さんのキャンドルを販売しています。クリスマスプレゼントにもおすすめのアイテムがそろっていますので、お買い物もあわせてお楽しみください。
ご来園時のお願い
