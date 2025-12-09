鹿児島・日置市の風土 × 焼酎140年の技術が紡ぐクラフト・ジャパニーズウイスキー「KANOSUKE」、ふるさと納税返礼品に登場 ― 鹿児島県日置市

LR株式会社

ECサポートなど行うLR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表：末永祐馬）は、ふるさと納税支援を担う鹿児島県日置市において、クラフト・ジャパニーズウイスキーKANOSUKEの返礼品登録を行いました。返礼品は、世界的な品評会でゴールド以上を受賞した4種類のウイスキーと、各商品4本をセットにした全5種類をご用意しました。鹿児島県・日置市から世界に挑む次世代ジャパニーズウイスキーKANOSUKEを是非お楽しみください。

■嘉之助蒸留所について

嘉之助蒸溜所は、クラフトウイスキー造りにおいて世界的にも珍しい3基のポットスチルを備えている点で知られています。首の形状や大きさが異なるポットスチルを巧みに使い分けることで、多様な香りと味わいを持つ原酒を生み出しています。

発酵では、素材の風味を最大限に引き出すため長時間発酵を採用。また、樽貯蔵米焼酎の熟成に使用した樽を焼き直して再生した「焼酎リチャー樽」をはじめ、さまざまな樽を活用し、異なる環境条件下で熟成を行うことで、複層的で奥行きのある酒質を育んでいます。

こうした丁寧な造りを支えているのは、同市内の姉妹蔵「小正醸造」で140年にわたる焼酎造りを通じて代々培ってきた技術と経験です。また2017年の創業以来、開かれた蒸溜所として３つの製造工程見学ツアーを開催、国内外のゲストが訪れる日置市の観光スポットです。

■”KANOSUKE”について

鹿児島から世界に挑む、 次世代ジャパニーズウイスキー

「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに掲げ、原酒造りから蒸留・熟成まですべて国内で行うジャパニーズウイスキー。焼酎造りで培った蒸留と熟成の技術を活かし、3基のポットスチルを駆使して造った多彩な原酒を、焼酎リチャー樽など多様な樽で熟成させ、唯一無二の風味を実現しています。

ウイスキーの熟成を早める日置特有の激しい寒暖差と、吹上浜からの潮風が表情豊かな奥行きを育み日置の夕日を思わせる、心地よくメローな味わいのウイスキーを造っています。

数々の賞を受賞しています。

■返礼品の概要

・4種類からお好みのウイスキーを1本

・全4本セット

上記5種を展開しております。

■ シングルモルト嘉之助

【容量】700ml×1本(アルコール度数48％)

【寄附金額】33,000円

【寄附受付ポータルサイト】

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f462161-hioki/1341/)

ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46216/6876452)

※ふるさと納税の各ポータルサイトから申し込みください。主要の一部サイトを掲載しています。

■ 嘉之助 HIOKI POT STILL

【容量】700ml×1本(アルコール度数51％)

【寄附金額】40,500円

【寄附受付ポータルサイト】

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f462161-hioki/1341/)

ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46216/6876451)

※主要の一部サイトを掲載しています。

■ 嘉之助 DOUBLE DISTILLERY

【容量】700ml×1本(アルコール度数53％)

【寄附金額】48,000円

【寄附受付ポータルサイト】

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f462161-hioki/1341/)

ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46216/6876450)

※主要の一部サイトを掲載しています。

■ 鹿児島限定：嘉之助シングルモルト KAGOSHIMA EXCLUSIVE

【容量】700ml×1本(アルコール度数48％)

【寄附金額】34,000円

【寄附受付ポータルサイト】

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f462161-hioki/1341/)

ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46216/6876449)

※主要の一部サイトを掲載しています。

■ 各1本・計4本セット

【容量】シングルモルト嘉之助/嘉之助 HIOKI POT STILL/嘉之助 DOUBLE DISTILLERY/嘉之助シングルモルト KAGOSHIMA EXCLUSIVE

【寄附金額】155,000円

【寄附受付ポータルサイト】

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f462161-hioki/1341/)

ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46216/6876448)

※主要の一部サイトを掲載しています。

日置市

東シナ海に面する、鹿児島県の西部、薩摩半島のほぼ中央部に位置する豊かな自然に囲まれた日置市。

日本三大砂丘の一つである白砂青松の「吹上浜」は、マリンスポーツ体験が楽しめるほか、美しい夕日も眺めることもできる人気スポットです。

「妙円寺詣り」「流鏑馬」「せっぺとべ」といった歴史的な伝統行事や、400年の歴史を誇る「薩摩焼」、優れた泉質を誇る「湯之元温泉郷」「吹上温泉郷」など、古の情緒と安らぎに満ちた貴重な資源も豊富なまち。

新産業を創出する取り組みとして、光り輝く日置市産オリーブのブランド確立を産官金連携で目指しています。豊かな自然や歴史あふれる日置市から自慢の特産品をお届けします。