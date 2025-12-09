BreakingDown18のメインスポンサーにボディメイク＆スキンケアブランドの「AMBiQUE」が就任！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年12月14日（日）にさいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）で開催する人気格闘技イベント「BreakingDown18」において、ボディメイク＆スキンケアブランドの「AMBiQUE（アンビーク）」が２大会連続でメインスポンサーに就任したことをお知らせいたします。

「AMBiQUE」は、ボディメイク＆スキンケアブランドで、「Be Ambitious and Unique」をコンセプトに、天然由来成分・低刺激処方のスキンケアや、サプリ・ボディメイク商品を展開しています。大会では「AMBiQUE」のロゴを競技リングなどに掲出します。

AMBiQUEより就任メッセージ

この度AMBiQUE（アンビーク）は、「BreakingDown18」のメインスポンサーに就任いたしました。

AMBiQUEは「Be ambitious & unique. 挑戦する人を応援し、自分らしさを引き出す」をコンセプトに、筋トレ初心者を中心にボディメイクをサポートするブランドです。

代表商品「オールインワンプロテイン」は、ビタミン11種とミネラル4種を配合し、サプリを飲み分けなくてもこれひとつで効率的に栄養補給*ができる点が支持されています。

自らを信じリングで限界に挑む選手たちの姿は、まさにAMBiQUE(アンビーク)の体現者です。私たちは挑戦を支える存在として、これからも一歩を踏み出すすべての人の背中を押し続けます。

「株式会社SOLIA」について

株式会社SOLIA（本社：東京都港区／代表取締役:西口征郎）は、「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンに、赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」や、ボディメイクブランドAMBiQUE(アンビーク)」など複数のブランドを展開しています。アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、全ラインナップ99%以上天然由来成分で商品を展開。販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。

AMBiQUEオールインワンプロテイン商品サイト： https://www.amazon.co.jp/stores/page/9F68D059-159A-4277-BB71-1F137791EA11?channel=2509_BD

■AMBiQUE presents BreakingDown18

日時 ：2025年12月14日（日）12:00開場／13:30開演予定

会場 ：さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：AMBiQUE

公式サイト：https://breakingdown.jp/(https://breakingdown.jp/)

■チケット販売概要

会場観戦チケット

一般発売（先着）：販売中～12/13(土)23:59

販売場所：https://eplus.jp/breakingdown18/

料金（税込）：

SVIP席（最前列）：\550,000

VVIP席（2-3列目）：\220,000

VIP席：\110,000

SS席：\50,000

S席：\20,000

A席：\10,000

B席：\8,000

C席：\5,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown18 特製ステッカー

・パンチングマシン無料参加権

・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※1

・大会終了後、花道で写真撮影 ※2

・大会前、バックヤードツアー参加権 ※3

・次回大会オーディション観覧権※3

※1：SVIP・VVIP席のチケットの特典です

※2：VIP席チケット限定の特典です

※3：SVIP席のチケットの特典です

PPV（オンライン観戦）チケット

前売り／当日販売：販売中～12月21日(日)14:00まで

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）: 3,300円／前売り

3,800円／当日

『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト ：https://breakingdown.jp/

公式X ：https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown

■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown