BreakingDown18のメインスポンサーにボディメイク＆スキンケアブランドの「AMBiQUE」が就任！

写真拡大 (全4枚)

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年12月14日（日）にさいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）で開催する人気格闘技イベント「BreakingDown18」において、ボディメイク＆スキンケアブランドの「AMBiQUE（アンビーク）」が２大会連続でメインスポンサーに就任したことをお知らせいたします。




「AMBiQUE」は、ボディメイク＆スキンケアブランドで、「Be Ambitious and Unique」をコンセプトに、天然由来成分・低刺激処方のスキンケアや、サプリ・ボディメイク商品を展開しています。大会では「AMBiQUE」のロゴを競技リングなどに掲出します。




AMBiQUEより就任メッセージ

この度AMBiQUE（アンビーク）は、「BreakingDown18」のメインスポンサーに就任いたしました。


AMBiQUEは「Be ambitious & unique. 挑戦する人を応援し、自分らしさを引き出す」をコンセプトに、筋トレ初心者を中心にボディメイクをサポートするブランドです。


代表商品「オールインワンプロテイン」は、ビタミン11種とミネラル4種を配合し、サプリを飲み分けなくてもこれひとつで効率的に栄養補給*ができる点が支持されています。


自らを信じリングで限界に挑む選手たちの姿は、まさにAMBiQUE(アンビーク)の体現者です。私たちは挑戦を支える存在として、これからも一歩を踏み出すすべての人の背中を押し続けます。



「株式会社SOLIA」について

株式会社SOLIA（本社：東京都港区／代表取締役:西口征郎）は、「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンに、赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」や、ボディメイクブランドAMBiQUE(アンビーク)」など複数のブランドを展開しています。アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、全ラインナップ99%以上天然由来成分で商品を展開。販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。



AMBiQUEオールインワンプロテイン商品サイト： https://www.amazon.co.jp/stores/page/9F68D059-159A-4277-BB71-1F137791EA11?channel=2509_BD




■AMBiQUE presents BreakingDown18

日時　　：2025年12月14日（日）12:00開場／13:30開演予定


会場　　：さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）


主催 ：BreakingDown株式会社


冠協賛　：AMBiQUE


公式サイト：https://breakingdown.jp/(https://breakingdown.jp/)



■チケット販売概要

会場観戦チケット


一般発売（先着）：販売中～12/13(土)23:59


販売場所：https://eplus.jp/breakingdown18/



料金（税込）：


SVIP席（最前列）：\550,000


VVIP席（2-3列目）：\220,000


VIP席：\110,000


SS席：\50,000


S席：\20,000


A席：\10,000


B席：\8,000


C席：\5,000



＜チケット特典＞


・BreakingDown18 特製ステッカー


・パンチングマシン無料参加権


・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※1


・大会終了後、花道で写真撮影 ※2


・大会前、バックヤードツアー参加権 ※3


・次回大会オーディション観覧権※3



※1：SVIP・VVIP席のチケットの特典です


※2：VIP席チケット限定の特典です


※3：SVIP席のチケットの特典です



PPV（オンライン観戦）チケット


前売り／当日販売：販売中～12月21日(日)14:00まで


販売場所：https://breakingdown.jp/


料金（税込）: 3,300円／前売り


　　　　　　 3,800円／当日



『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。


登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。






■BreakingDownホームページ/公式SNS


公式サイト　 ：https://breakingdown.jp/


公式X　　　　：https://twitter.com/breakingdown_jp


公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/


公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official


公式TikTok　 ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown



■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード


AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254


Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown