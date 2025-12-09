AMBiQUE presents BreakingDown18のゴールドスポンサーに脱毛サロンの「RBL」が就任！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年12月14日（日）にさいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）で開催する人気格闘技イベント「AMBiQUE presents BreakingDown18」において、脱毛サロンの「RBL（アールビーエル）」がゴールドスポンサーに就任したことをお知らせいたします。




「RBL」はローランドが運営する脱毛サロンで、高級感のある贅沢な空間、丁寧なカウンセリングと施術、豊富なメニューなどで多くの男性に選ばれています。大会では「RBL」のロゴを競技リングなどに掲出します。




RBLより就任メッセージ

ローランドが運営する脱毛サロン「RBL」は、ゴールドスポンサーに就任いたしました。大会当日は「RBL」のロゴが競技リングおよび会場内各所に掲出される予定です。


「RBL」は「美と自信」をテーマに、エステ業界で革新を続けてまいりました。過去最高の大会となるように一緒に盛り上げていけたらうれしいです。



RBLについて

RBLは美と自信をテーマに、脱毛および美容サービスを提供しています。一人ひとりが自信を持って輝けるよう、最高品質の施術とサービスを追求しています。RBLは今後も「自分史上最高の美」を提供するために尽力いたします。



公式サイト：https://roland-bl.jp/



■AMBiQUE presents BreakingDown18

日時　　：2025年12月14日（日）12:00開場／13:30開演予定


会場　　：さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）


主催 ：BreakingDown株式会社


冠協賛　：AMBiQUE


公式サイト：https://breakingdown.jp/



■チケット販売概要

会場観戦チケット


一般発売（先着）：販売中～12/13(土)23:59


販売場所：https://eplus.jp/breakingdown18/



料金（税込）：


SVIP席（最前列）：\550,000


VVIP席（2-3列目）：\220,000


VIP席：\110,000


SS席：\50,000


S席：\20,000


A席：\10,000


B席：\8,000


C席：\5,000



＜チケット特典＞


・BreakingDown18 特製ステッカー


・パンチングマシン無料参加権


・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※1


・大会終了後、花道で写真撮影 ※2


・大会前、バックヤードツアー参加権 ※3


・次回大会オーディション観覧権※3



※1：SVIP・VVIP席のチケットの特典です


※2：VIP席チケット限定の特典です


※3：SVIP席のチケットの特典です



PPV（オンライン観戦）チケット


前売り／当日販売：販売中～12月21日(日)14:00まで


販売場所：https://breakingdown.jp/


料金（税込）: 3,300円／前売り


　　　　　　 3,800円／当日




『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。


登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。






■BreakingDownホームページ/公式SNS


公式サイト　 ：https://breakingdown.jp/


公式X　　　　：https://twitter.com/breakingdown_jp


公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/


公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official


公式TikTok　 ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown



■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード


AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254


Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown