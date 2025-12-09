洗濯機のかゆいところに手が届く「びっくり洗濯機のホコリ取りま～す」12月9日より新発売

株式会社サンコー

掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供する株式会社サンコー（本社：和歌山県海南市、代表取締役：角谷太基）は、本日2025年12月9日に、洗濯機のホコリや汚れを簡単に掃除できる「びっくり洗濯機のホコリ取りま～す」を新発売します。

■後回しにされがちな洗濯機掃除、“掃除しづらい場所”の汚れに悩む人も

洗濯機にたまるホコリは、放置すると「カビや雑菌の増殖」「乾燥効率の低下」といったトラブルの原因になることがあります。特に糸くずフィルターや乾燥フィルターの奥まった部分は手が届かず、掃除が面倒で後回しにされがちです。実際に歯ブラシや綿棒で代用して掃除する方も多く、「時間がかかる」や「完全に取りきれない」といった不満の声もあります。株式会社プラネットの調査では、洗濯機の気になる汚れとして、最も多かった洗濯槽に続き「ごみ取りコーナー・ネット」が多く挙げられました。さらに、「洗剤投入口・ケース」や「排水フィルター、ホース部」など、掃除がしづらい場所を挙げる回答も多く、日常的な掃除の負担が明らかになりました。

さらに、これからの冬は気温の低下により洗濯物が乾きにくくなることから、乾燥機の使用頻度が高まる傾向にあります。乾燥機の使用によってホコリが溜まりやすくなるだけでなく、放置するとカビやニオイのリスクが一層増すことが懸念されます。

■お客様の声から機能性・収納性を改善！かゆい所に手が届き、掃除負担が軽減

こうした声を受けて開発されたのが、汚れやホコリの悩みを解決する「びっくり洗濯機のホコリ取りま～す」です。従来品「洗濯機の汚れ取りま～す」をご愛用いただいたお客様からは、「マグネットの向きが逆でも取り付けられたらもっと便利」との声が寄せられていました。設置環境によっては取り付けが難しい場合もあり、より使いやすさを求めるニーズが高まっていました。

本商品では、従来品よりもケースをスリム化し、上下どちらの向きでも取り付けが可能になりました。マグネットは固定式ながら、向きを気にせず取り付けられるよう設計されています。さらに、水受け皿があることで、使用後の水滴をしっかりキャッチし、溜まった水は捨てることができるため、清潔に保管できます。汚れが見えにくい防水パンの掃除では、ハンディワイパーと違い360度どこでもほこりをキャッチすることができる点もポイントです。その他、細かい掃除道具をひとまとめに収納可能なスペースも確保しており、洗濯機付近にコンパクトに収納ができます。日々の“見えない汚れ”にアプローチする、機能性と使いやすさを兼ね備えたアイテムです。

「びっくり洗濯機のホコリ取りま～す」は、縦型・ドラム式どちらの洗濯機にもご使用いただけます。洗濯槽のフチやフィルター穴、乾燥フィルターなど、普段は掃除しづらい部分の汚れもしっかり落とせます。これ1つで洗濯機を丸ごと掃除できるので日々の場所によって掃除アイテムを変えることなく、掃除の手間を軽減できます。

■「びっくり洗濯機のホコリ取りま～す」商品概要

品名 │びっくり洗濯機のホコリ取りま～す(https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/products/417)

品質 │本体：スチロール樹脂、マグネット、水受け皿：ポリプロピレン、柄：ポリプロピレ ン、毛：ポリエステル、針金：ステンレス、耐熱温度：80度

生産国 │日本

価格 │オープン

■会社概要

株式会社サンコー

和歌山県海南市を拠点にジャパンメイド・ハイクオリティ・顧客ファーストをモットーに、掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売まで一気通貫して提供しています。販売実績No1を誇る「おしっこ吸う～パット」シリーズは、2021年度からの販売数が約100万個を突破しました。皆さまの暮らしに寄り添う生活サポート用品メーカーとして、豊かな社会を支えていきます。

［会社名］株式会社サンコー

［代表者］代表取締役 角谷太基（かくたに ふとき）

［所在地］和歌山県海南市大野中715

［設立］1967年4月1日

［資本金］9,500万円

［事業内容］生活サポート用品の開発、製造、販売

［HP］https://sanko-gp.co.jp/

［公式通販サイト］https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/

［YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCBIJyqK6v-HVvaEQ4ZSHWAw

［Instagram］https://www.instagram.com/sanko_souji/

［X］https://twitter.com/sanko_wakayama









