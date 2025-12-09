日鉄テックスエンジ、写真撮影から報告書作成にかかる時間を60%削減

株式会社L is B

株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下「L is B」）は、日鉄テックスエンジ株式会社様（本社：東京都千代田区、以下「日鉄テックスエンジ」）が、現場向けかんたん整理カメラ&クラウド共有「タグショット/タグアルバム」を導入し、活用いただいている事例をサービスサイトにて公開いたしました。

日鉄テックスエンジ様「タグショット/タグアルバム」導入事例ページ：

https://tagshot-album.com/voice/voice-nipponsteel-tex.html

「タグショット/タグアルバム」導入背景

日鉄テックスエンジは、1946年に創業された日本製鉄グループの総合エンジニアリング企業です。今回の導入部門である電動機整備グループは、室蘭を拠点に北日本製鉄所内の各工場で稼働するモーターの分解・洗浄・点検・修理・診断を担っています。

同グループでは、モーターの整備記録として1人あたり毎月100枚以上、チーム全体で約2,000枚の写真を撮影しています。従来はデジカメで撮影した写真を事務所に戻ってパソコンに取り込み、「Box」上でフォルダ作成・仕分けや報告書への貼り付けを手作業でおこなっていたため、大きな負担となっていました。また、担当者ごとに報告書のテンプレートが異なり、内容にばらつきが生じていました。

これらの課題を解決するため、「タグショット/タグアルバム」が採用されました。写真の自動整理や報告書作成の省力化に加え、Box連携によるバックアップ転送機能も評価されました。

日鉄テックスエンジ様の「タグショット/タグアルバム」活用事例と導入効果

同社では、「タグショット/タグアルバム」の活用により、写真撮影から報告書作成までの業務効率が大きく向上し、約60％の作業時間削減を実現しています。さらに、報告書テンプレートを統一したことで、品質のばらつきが解消され、確認・承認プロセスもスムーズになりました。

導入事例では、「タグショット/タグアルバム」の活用方法や運用の工夫を詳しくご紹介しています。



◆課題

・約2,000枚/月の写真を手作業で整理しており、膨大な時間と手間がかかっていた

・デジカメで撮影した写真をパソコンに取り込み、ストレージ上の仕分けが非効率だった

・写真撮影から報告書作成までに毎月約60時間を要し、報告書の形式も統一されていなかった

◆導入の決め手

・直感的に使える簡単な操作性のため、現場への説明や定着が容易だと感じた

・写真管理や報告書作成の手間を削減し、一元管理できる点が魅力だった

・導入時の支援が手厚く、実際の現場運用を想定したサポートが心強かった

◆活用・効果

・写真管理や報告書作成にかかる時間を約60％削減、作業負担を大幅に軽減

・写真や報告書を一元管理できるようになったことで、情報共有と報告の品質が向上

・業務が効率化されたことで、年間約43%のコスト削減につながった

▼日鉄テックスエンジ様「タグショット/タグアルバム」導入事例ページ

URL：https://tagshot-album.com/voice/voice-nipponsteel-tex.html

現場向けかんたん整理カメラ&クラウド共有「タグショット/タグアルバム」について

「タグショット/タグアルバム」は、専用アプリ「タグショット」でタグを選んで写真・動画を撮るだけで、「タグアルバム」上に写真や動画を自動で保存・分類・共有できるサービスです。進捗報告用や記録写真、是正写真など、現場にかかわる写真を一括管理します。設定されたタグや日時、担当者などで絞り込みができるため、必要な写真をすぐに探すことができ、帳票作成などにも活用できます。「タグショット」はスマートフォン（iOS／Android）、「タグアルバム」はパソコンからご利用いただけます。



「タグショット/タグアルバム」サービスサイト：https://tagshot-album.com

日鉄テックスエンジ株式会社様について

日鉄テックスエンジ株式会社は、日本製鉄グループの中核を担う総合エンジニアリング企業です。1946年の創業以来、製鉄プラントの建設から整備、操業までを一貫して手掛けるなかで培った技術力とノウハウを、鉄鋼分野にとどまらず、自動車、食品、環境、石油、電力などの幅広い産業分野にも展開しています。機械、電気計装、土木、建築、ロボット、コンピュータシステムなど、多岐にわたる技術を組み合わせ、お客さまの課題に応えるオーダーメイド型のトータルソリューションを提供しています。



企業URL：https://www.tex.nipponsteel.com/

