クリスマスプレゼントは「知育」と「創造性」で決まり！レビュー平均★4以上【キッズスマートウォッチ&SNAPO キッズトイカメラ】が楽天スーパーSALEで今だけ超お得！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

日本企画の安心と「遊びながら学べる」機能で、最高のホリデーギフトを。

現在開催中の楽天スーパーSALE（～12月11日(木)1:59まで）期間中、大人気の「キッズスマートウォッチ」（レビュー平均★4.5以上）と、レビュー高評価の「キッズトイカメラ SNAPO（スナッポ）」（レビュー平均★4.0以上）を、クリスマスプレゼントに最適な特別価格で提供いたします。

［楽天スーパーSALE：2025年12月4日(木)20:00～12月11日(木)01:59まで］

１）キッズスマートウォッチ：「遊びながら学ぶ」知育デバイス

クリスマスプレゼント特集はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/c/0000011539/

楽天ランキング3冠達成の実績を持つ人気商品です。

・全20アプリ搭載の多機能性。

・12種類の知育ゲームや英語学習アプリを通じて、思考力や好奇心を育みます。

・90度回転式カメラを搭載しており、自撮りも景色撮影も楽しめます。

・ママもパパも安心のペアレンタルコントロール機能付きで、ゲームの使用時間を設定可能です。

・ひらがな、カタカナ表示の当店オリジナル「キッズモード」で、操作も簡単です。

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ksw01/

２）キッズトイカメラ SNAPO（スナッポ）：「創造性」と「笑顔」を記録

レビュー平均★4.0以上を獲得しているSNAPO キッズトイカメラは、「家族の会話と笑顔が増えた」と高評価をいただいています。

・4800万画素の高画質で、日常の思い出を鮮明に記録できます。

・わずか約50gの軽量設計と丸ひもストラップで、小さなお子様が首から下げても負担がかかりません。

・複雑な操作は不要な設計で、ボタン一つで写真も動画も簡単に撮影でき、創造性を育みます。

・32GB MicroSDカードやデコシールなど、届いたその日から遊べる充実した付属品付きです。

・ひらがな、カタカナ表示の当店オリジナル「キッズモード」搭載。

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ktc01/

楽天スーパーSALE期間だけの特別な安心と利便性

日本企画の安心設計と万全のサポート体制

両製品とも、日本企業が企画・販売。

操作表示はひらがな・カタカナの「キッズモード」を搭載し、小さなお子様でも迷いません。

また、合計4回の厳格な検品と安心の国内サポートを完備しています。

クリスマスプレゼントに嬉しい充実仕様

・無料ギフトボックス

両製品とも、プレゼントに最適なオリジナルギフトボックスでお届けします。

・明細同梱なし

金額が記載された明細は同梱しないため、贈答用にも安心です。

・オールインワン

付属品が充実しているので、届いたらすぐに遊べます。

この楽天スーパーSALEの特別価格は、12月11日(木)1:59までの期間限定です。

この機会に、お子様の好奇心と創造性を育む2大人気商品を、ぜひご検討ください。

キッズスマートウォッチ／KSW01

5カラー

ギフトパッケージでお届け

セット内容

・キッズスマートウォッチ本体

・充電用ケーブル

キッズトイカメラ SNAPO／KTC01

6カラー

ギフトパッケージでお届け

セット内容

・キッズトイカメラ本体

・首掛けストラップ

・USBケーブル（typeA→C）

・SDカード（microSD/32GB）

・SDカードリーダー（USBtypeA）

・デコシール

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)