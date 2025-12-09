【採用担当者向け】特定技能・技人国で採用を強化！拡大する外国人採用の最新動向と成功事例をセミナーで徹底解説

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2025年12月17日(水) 16:00よりオンラインセミナー「2025年の外国人採用を振り返る 拡大する特定技能・技人国の振り返り＆活用強化セミナー」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251217/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251217

さまざまな業界で採用難が続く中、「特定技能」に加えて「在留資格（技術・人文知識・国際業務）」の活用も広がり、外国人材の採用・就業はさらに拡大しています。

本セミナーでは、特定技能・技人国のこれまでの活用状況や成功事例を振り返りつつ、制度の概要、活用が進む背景、採用を進めるうえでのポイントや留意点をわかりやすく解説します。

「採用決定に至った実例」や「制度活用のメリット・注意点」など、外国人材の採用に取り組む企業が押さえておきたい情報を網羅的にご紹介します。

今後ますます重要性が高まる外国人採用の実現に向けて、ぜひご参加ください。

当日のプログラム

（1）国内における労働力不足と、外国人採用の推移

（2）「特定技能」「技人国」の制度あらましとこれまでの法改正のポイント

（3）受け入れの為の準備ポイント

（4）集客や採用成功事例

（5）質疑応答

開催概要

タイトル：2025年の外国人採用を振り返る 拡大する特定技能・技人国の振り返り＆活用強化セミナー

開催日時：2025年12月17日(水) 16:00 ～ 17:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251217/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251217(https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251217/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251217)

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/