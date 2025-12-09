「READYFORファンドレイジング クラウドファンディングインパクトアワード2026」を開催

READYFOR株式会社

日本初・国内最大級のクラウドファンディングサービスを運営するREADYFOR株式会社（本社：東京都千代田区、 代表：米良はるか）は、「READYFORファンドレイジング クラウドファンディングインパクトアワード2026（以下、本アワード）」を実施いたします。

・アワード特設サイトURL：https://cf.readyfor.jp/award2026(https://cf.readyfor.jp/award2026)

■「READYFORファンドレイジング クラウドファンディングインパクトアワード2026」について

クラウドファンディングサービス「READYFOR」は、2026年3月にサービス開始15周年を迎えます。これまで、READYFORでは3.1万件以上のプロジェクトが公開され、520億円以上の支援が集まり、国内最大級のクラウドファンディングサービスとして多くの方々にご愛顧いただいています（2025年9月時点）。

15周年企画のひとつとして、READYFORを通じて支援の輪を広げ、社会課題に挑んできたプロジェクトを称える場としてアワードを開催いたします。本アワードでは、「クラウドファンディングのプロセス」や「社会にもたらす具体的な影響（インパクト）」等の観点から審査を行います。

また、社会の多様な視点を取り入れるべく、各分野でご活躍されている方々に外部審査員として参加いただき、プロジェクトの社会的意義や革新性といった多角的な観点から審査を実施いたします。

■概要

■審査について

- 受賞結果発表2026年2月18日（水）- 結果発表場所特設サイトにて結果発表、随時受賞者のインタビューコンテンツを公開いたします。- 審査対象プロジェクト2021年1月1日～2025年12月31日の間に公開終了したプロジェクトが対象となります。- 表彰部門大賞、優秀賞（3部門）、特別賞（3部門）が選定されます。【優秀賞（3部門）】ストーリー・コミュニケーション賞 / 地域連動・コミュニティ賞 / イノベーティブ賞【特別賞（3部門）】マンスリー寄付賞 / キュレーター賞 / オーディエンス賞- 審査について：下記3つの評価軸に沿って、READYFOR審査会及び外部審査員で審査します- 【クラウドファンディングのプロセス】支援と共感集めのプロセスプロジェクトの目的や想いをいかに多くの人に共感をもって届けることができたか。支援者や社会全体を巻き込み、行動を促すためのコミュニケーションの工夫や戦略が優れているか。- 【クラウドファンディングのアウトプット】定量的な成果CFの実施でどれだけ資金や支援者を集めることができたか。また、1回限りでなくCFを継続的に活用することでアウトプットをどれだけ広げられたか。- 【クラウドファンディングのインパクト】社会課題の解決に向けたアプローチのなかで、CFという活動がどのように具体的な影響を与えたか。プロセスやさまざまな複合的なアウトプット（定量だけでなく定性も含めた）によりもたらされた社会そのものや課題解決への影響。

今回のアワードでは、2021年1月1日～2025年12月31日の間に公開終了したプロジェクトを対象とし、そのなかからREADYFORを通して活動を広げたプロジェクトに賞を授与させていただきます。

また本年度はアワード審査委員会として、以下の方々にご協力いただきます。

- 石塚 啓氏（クリエイティブディレクター/チーフコピーライター）- 須藤 奈応氏（Impact Frontiers ディレクター / Global Impact Investing Network シニアアドバイザー）- 瀧島 勇樹 氏（READYFORインパクト研究所代表 シニアフェロー）- 砥川 直大氏（The Breakthrough Company GO クリエイティブディレクター）- 水谷 衣里氏（株式会社 風とつばさ 代表取締役）

■READYFOR株式会社について

READYFOR株式会社は「みんなの想いを集め、社会を良くするお金の流れをつくる」というパーパスを掲げ、ファンドレイジング・コンサルティング事業・プログラム事業・フィランソロピー事業を運営しています。

- 会社名：READYFOR株式会社- 代表者：米良はるか- 所在地：東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階- 設立：2014年7月- 資本金：1億円- 会社ページURL：https://corp.readyfor.jp