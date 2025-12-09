【横浜・八景島シーパラダイス】クルーズ船や水族館内を舞台にクリスマスソングを生演奏！『ハンドベルコンサートin Paradise CruiseII』【２０２５年１２月２０日（土）】

写真拡大 (全6枚)

株式会社 横浜八景島

『横浜・八景島シーパラダイス』では、２０２５年１２月２０日（土）に八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise CruiseII」で特別演奏会を開催いたします。


本イベントでは、「関東学院O.C.C.ハンドベルクワイア」をお招きし、空気が澄んでいる冬の星空を船の上からご覧いただきながら、クリスマスシーズンにぴったりなクリスマスソングを生演奏でお楽しみいただけます。


さらに、水族館「アクアミュージアム」内の大水槽を舞台に「関東学院O.C.C.ハンドベルクワイア」による生演奏をお楽しみいただけます。


この日限りで特別に開催されるシーパラならではの場所で素敵なひとときをお過ごしください。




八景島の周りを巡るクルーズ船で夜の特別クルージング！「ハンドベルコンサートin Paradise CruiseII」


２０２５年１２月２０日（土）の夜に、八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise CruiseII」で格別な船旅を体験できる「ハンドベルコンサートin Paradise CruiseII」を開催いたします。空気が澄んでいる冬の星空を船の上からご覧いただきながら、「関東学院O.C.C.ハンドベルクワイア」によるこの日限りのクリスマスソングをお楽しみいただけます。


潮風を感じながら、特別感あふれる夜の船上で素敵なひと時をお過ごしください。




【ハンドベルコンサートin Paradise CruiseII】


開催日時　：　１２月２０日（土） １８：００集合


集合場所　：　八景島さん橋


料　　金　：　小学生以上一律３,０００円（１名さま）


　　　　　　　※未就学児は、大人１名につき１名まで無料


航　　路　：　八景島周辺海域


定　　員　：　４０名


運航時間　：　約３０分


受付方法　： 『横浜・八景島シーパラダイス』公式Webサイトにて事前販売


備　　考　：　天候や風向きにより運休または運航ルートを変更する場合がございます。



高さ８ｍ、水量１，５００トンの大水槽を舞台に特別演奏！「ハンドベル演奏会」


水族館「アクアミュージアム」内の高さ８ｍ、水量１，５００トンの大水槽「大海原に生きる群れと輝きの魚たち」を舞台に「関東学院O.C.C.ハンドベルクワイア」による「ハンドベルコンサート演奏会」を１２月２０日（土）に実施いたします。本イベント中では、大水槽で５万尾のイワシの群泳がきらめく姿や回遊しているサメなどの大型魚をご覧いただきながら、クリスマスソングの生演奏をお楽しみいただけます。


この日限りの特別な場所で開催する特別演奏会をお楽しみください。





【ハンドベルコンサート演奏会】


開催日時　：　１２月２０日（土）１６：１５～１６：３０


場　　所　：　アクアミュージアム１F


　　　　　　　ＬＡＢＯ５ 大水槽「大海原に生きる群れと輝きの魚たち」


備　　考　：　水族館に入館できるチケットが必要です。



お得なチケットとスペシャル特典で思い出づくりを応援！


学割ワンデーパス


スペシャル特典