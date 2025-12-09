【法人カーの最適解】約3人に2人が「都度レンタカーはもったいない」と実感。購入とレンタルの「いいとこ取り」したいなら？

株式会社NEXER

■1日レンタカーはもったいない？マンスリーレンタカーはお得？

社用車をどのように確保するかは、企業にとって大きな悩みの種ではないでしょうか。

必要なときだけレンタカーを借りる方法は便利ではあるものの、利用頻度が増えるほど「この費用は本当に適正なのか？」と気になってしまうこともあるでしょう。

そこで今回は、長期格安マンスリーレンタカー「マンスリーゴー」と共同で、事前調査で「会社の業務でレンタカーを利用することがある」と回答した全国の男女50名を対象に、「レンタカーの利用」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとマンスリーゴーによる調査」である旨の記載

・マンスリーゴー（https://monthly-go.com/）へのリンク設置

「レンタカーの利用に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年11月18日 ～ 12月1日

調査対象者：事前調査で「会社の業務でレンタカーを利用することがある」と回答した全国の男女

有効回答：50サンプル

質問内容：

質問1：社用車ではなくレンタカーを利用する理由を教えてください。

質問2：業務で都度レンタカーを利用することに、もったいなさを感じることはありますか？

質問3：どういった『もったいなさ』を感じますか？

質問4：「マンスリーレンタカー（月単位で借りられるレンタカー）」というサービスを知っていますか？

質問5：マンスリーレンタカーにどんな印象を持っていますか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■合計64％が、都度レンタカーを利用することに「もったいなさを感じることがある」と回答

まずは、業務で社用車ではなくレンタカーを利用する理由を調査しました。

38％が「必要なときだけ使いたい」と回答しました。

常に車が必要ではない会社では、必要なときにだけ借りたり、出張時に使用したりと必要に応じて車を用意していることが分かります。

社用車がない会社で車が必要になったときや、社用車があっても台数が足りないときにもレンタカーが使用されているようです。

業務で都度レンタカーを利用することに、もったいなさを感じることがあるかを聞いてみました。

合計で64％の方がレンタカーの利用に対し、もったいないと感じていることが分かりました。

どういったもったいなさを感じているかを聞いてみたので、一部を紹介します。



レンタカーの利用に対して、どういった「もったいなさ」を感じる？

・車を買っていたら、資金になるけど車を買わずにレンタカー代を払うと資金にならずに出ていくお金になってしまうから。（30代・女性）

・都度利用だと高いから。（30代・男性）

・リースで借りるより長期的にみたら購入したほうがいいから。（30代・男性）

・コストが高くつく。（40代・男性）

・ちょい乗りでも時間制で請求されるから。（60代・男性）



もったいなさを感じている方に共通していたのは「コストが高い」ことでした。

短時間だけ利用したくても一定の金額を請求されることや、長期間利用した場合には購入するよりコストがかかってしまうことなどがあげられました。



購入には大きなコストがかかるためレンタカーを利用する場合もあるかもしれませんが、長期的に見ると購入した方がお得だったということもあるかもしれませんね。

■36％が、マンスリーレンタカーのサービスを「知っている」と回答

次に、「マンスリーレンタカー（月単位で借りられるレンタカー）」というサービスを知っているかを調査しました。

36％が「知っている」、28％が「名前だけは知っている」、36％が「知らない」と回答しました。

知っている方と知らない方が同数ということからも、マンスリーレンタカーは、まだ一般的にはなっていないのかもしれません。

マンスリーレンタカーを知っている方に対し、マンスリーレンタカーにどんな印象を持っているかを聞いてみたので、一部を紹介します。

マンスリーレンタカーにどんな印象を持っている？

・使ったことが無いので分からない。（30代・女性）

・長期出張などで使い勝手がいいかもと思う。（30代・男性）

・業務用の法人需要専門のイメージ。（30代・男性）

・長期で借りるシーンには非常にメリットがある。（40代・男性）

・コスパが非常に良いと思います。（40代・男性）

・通常で借りるよりお得。（40代・男性）



利用経験がなくどんなものか分からないという意見もありましたが、長期的に利用する際に便利というイメージを抱いている方が多いようでした。

長期出張など、長期的に利用することが分かっている場合には利用している方もいるかもしれませんね。

通常で借りるよりお得という声やコスパが非常に良いという声もあり、今後の利用を検討しているのかもしれません。



マンスリーレンタカーは、多くの方が持っているイメージの通り、長期的に利用する場合にお得に利用できるレンタカーです。

レンタル期間が長期になるほど割引されるプランや、保険料やメンテナンス費用込みで追加料金が必要にならないマンスリーレンタカー専門店など、コストを抑えて借りられる仕組みもあります。

■まとめ

今回は「レンタカーの利用」に関するアンケートを行い、その結果について紹介しました。

社用車ではなくレンタカーを利用する理由には「必要なときだけ使いたい」「長距離・出張用としてレンタカーが便利」というように必要になった際に利用したいという意見がありました。

「会社に社用車がない」場合や「台数が足りない」ときにも、レンタカーを利用しているようです。

このようなときにレンタカーを利用することに対して、約3人に2人がもったいなさを感じていると回答しています。

短時間の利用であっても一定時間分の料金がかかることや、複数回の利用によってコストが嵩むことに対し、もったいなさを感じているようでした。

1回だけの利用であればレンタカーがお得かもしれませんが、複数回となるとコストが気になってしまいますよね。



マンスリーレンタカーについて知っているかを聞いたところ、3人に1人が「知っている」と回答し、マンスリーレンタカーはお得に利用できるというイメージがあるようでした。

マンスリーレンタカーの専門店の中には、レンタル中のメンテナンス費用が無料や充実した補償制度を有しているなど、追加料金なしで安心して使えるものもあります。



長期的に車を利用する場合は、ぜひ専門店でマンスリーレンタカーを検討してみてくださいね。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとマンスリーゴーによる調査」である旨の記載

・マンスリーゴー（https://monthly-go.com/）へのリンク設置

【マンスリーゴーについて】

会社名：株式会社モビリティエディション

所在地：東京都渋谷区上原1-32-5 ロイヤルテラス402

代表取締役：後藤 将人

Tel：03-4500-1117

【株式会社NEXERについて】

本社：〒171-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

Tel：03-6890-4757

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作