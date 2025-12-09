シャオシャオ・レイレイ 2026年 春カレンダー発売
株式会社トライエックス
報道関係各位
大人気「シャンシャン」のカットも挿入されています。（撮影：高氏貴博）
Amazon・楽天・try-x.jp・他ウェブショップ
2026年に返還される「シャオシャオ・レイレイ」の思い出カレンダーを製作いたしました。
報道関係各位
2024年2月8日
株式会社トライエックス
株式会社トライエックス（本社：埼玉県八潮市、代表取締役：沼端宏）は、「シャオシャオ・レイレイ」の春カレンダーを発売いたします。
●新作カレンダー発売の背景
2021年6月23日に日本で誕生したシャオシャオとレイレイ。2026年2月には返還先の中国へと旅立つ「シャオシャオ・レイレイ」の思い出を詰め込んだ4月始まりカレンダーです。（掲載月：2026年4月～2027年4月）
大人気「シャンシャン」のカットも挿入されています。（撮影：高氏貴博）
カレンダーの詳細は下記の通り
・ありがとう！シャオシャオ・レイレイ 思い出カレンダー（2026.4.1～2027.4.30）
・仕様：16×12cm・15枚
・価格：1,500円（税込 1,650円）
・JAN：4968855263031
Amazon・楽天・try-x.jp・他ウェブショップ
専門店等で3月上旬より発売されます。
【会社概要】
会社名：株式会社トライエックス
所在地：埼玉県八潮市
代表者：沼端宏
設立：1977年
URL：http://try-x.jp
事業内容：カレンダー製作・販売 他