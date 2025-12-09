「マスク男子は恋したくないのに 6」(著：参号ミツル) 1月20日発売決定！

参号ミツル先生の大人気シリーズ最新刊「マスク男子は恋したくないのに 6」


2026年1月20日発売決定！ 電子書籍も同日配信!!




https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/


コミックス情報





「マスク男子は恋したくないのに 6」


作家名：参号ミツル


発売日：2026年1月20日


定価：889円（税込）


レーベル：ビボピーコミックス



才川がメロすぎて佐山が禁欲宣言!?


高3の夏、勉強嫌いの佐山もついに受験生。


才川と一緒に夏期講習に行くけど…恋人がメロすぎて集中できない!?


ご褒美の夏祭りデートのため「キス以上はしない！」と禁欲宣言。


我慢できない熱を持て余してた二人はじれじれの夏を過ごし…


濃密描き下ろしは佐山編&敦賀編2本立て！　大ボリューム42P収録



https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/



特典情報


※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。


※お問い合わせは各販売店へお願いいたします。




アニメイト


★選べる3種★アニメイトセット


【A】アクリルスタンド付き


\2,209（税込）[コミック\889（税込）＋アクリルスタンド\1,320（税込）]


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334002/



【B】描き下ろしマンガ入り12P小冊子付き


\1,219（税込）[コミック\889（税込）＋小冊子\330（税込）]


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334003/



【Premium】アクリルスタンド＋描き下ろしマンガ入り12P小冊子付き


\2,539（税込）[コミック\889（税込）＋アクリルスタンド\1,320（税込）＋小冊子\330（税込）]


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334004/



コミコミスタジオ

アクリルコースター付きコミコミスタジオ限定セット&描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット


\1,549（税込）[コミック\889（税込）＋コースター\660（税込）]


https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000199896



TSUTAYA

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード
https://tsutaya.tsite.jp/



とらのあな

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード


https://ec.toranoana.shop/joshi/ec/bok



ビーボーイ応援店

描き下ろしマンガペーパー


https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy



電子書店共通

電子限定描き下ろしマンガ1P


https://www.b-boy.jp/pages/ebook_list



キャラクター紹介



【攻】才川 綴

TSUZURU SAIKAWA



佐山以外は眼中にない独占欲彼氏。


成績も超優秀だが、佐山と同じ大学を志望していて…





【受】佐山圭悟

KEIGO SAYAMA



強気な陰キャ高校生。
人前ではマスクで素顔を隠している。
勉強嫌いだけど才川に連れられ夏期講習へいくことに…









アニメイトにてサイン会開催決定!!




▼場所・日時


会場：アニメイト大阪日本橋5階イベントホール


開催日：2026年3月21日（土）


【1回目】開場11:30　開演12:00


【2回目】開場13:30　開演14:00



▼申し込み期間


2025年12月9日(火)～2026年1月12日(月)



▼応募方法等詳細はこちら


https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114437



カラオケの鉄人コラボ開催決定.ᐟ.ᐟ


参号ミツル先生描き下ろしコラボイラストを一足先にチラ見せ…！


詳細は続報をお楽しみに





▼特設ページはこちら


https://www.karatetsu.com/animegame/maskdanshi.shtml



