「マスク男子は恋したくないのに 6」(著：参号ミツル) 1月20日発売決定！
参号ミツル先生の大人気シリーズ最新刊「マスク男子は恋したくないのに 6」
2026年1月20日発売決定！ 電子書籍も同日配信!!
▼詳しくはこちら
https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/
コミックス情報
「マスク男子は恋したくないのに 6」
作家名：参号ミツル
発売日：2026年1月20日
定価：889円（税込）
レーベル：ビボピーコミックス
才川がメロすぎて佐山が禁欲宣言!?
高3の夏、勉強嫌いの佐山もついに受験生。
才川と一緒に夏期講習に行くけど…恋人がメロすぎて集中できない!?
ご褒美の夏祭りデートのため「キス以上はしない！」と禁欲宣言。
我慢できない熱を持て余してた二人はじれじれの夏を過ごし…
濃密描き下ろしは佐山編&敦賀編2本立て！ 大ボリューム42P収録
▼詳しくはこちら
https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/
特典情報
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
※お問い合わせは各販売店へお願いいたします。
キャラクター紹介
【攻】才川 綴
TSUZURU SAIKAWA
佐山以外は眼中にない独占欲彼氏。
成績も超優秀だが、佐山と同じ大学を志望していて…
【受】佐山圭悟
KEIGO SAYAMA
強気な陰キャ高校生。
人前ではマスクで素顔を隠している。
勉強嫌いだけど才川に連れられ夏期講習へいくことに…
アニメイトにてサイン会開催決定!!
▼場所・日時
会場：アニメイト大阪日本橋5階イベントホール
開催日：2026年3月21日（土）
【1回目】開場11:30 開演12:00
【2回目】開場13:30 開演14:00
▼申し込み期間
2025年12月9日(火)～2026年1月12日(月)
▼応募方法等詳細はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114437
カラオケの鉄人コラボ開催決定.ᐟ.ᐟ
参号ミツル先生描き下ろしコラボイラストを一足先にチラ見せ…！
詳細は続報をお楽しみに
▼特設ページはこちら
https://www.karatetsu.com/animegame/maskdanshi.shtml
権利表記
(C)Mitsuru Sangou/libre
