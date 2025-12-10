¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈYocchy¡ßHannibal Shadow¡¢¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤«¤éÇ¯Ëö¤òºÌ¤ë2¶ÊÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¡ÖBaby Blue¡×¡ÖDark Red¡×¤Ç2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë
YouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤«¤é¤è¤Ã¤Áー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Hannibal Shadow¤¬¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBaby Blue¡×¤È¡ÖDark Red¡×¤Î2¶Ê¤òÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖClimb the stairs(¥¯¥é¥¤¥à ¥¶ ¥¹¥Æ¥¢ー¥º)¡×¤ËÂ³¤¯2025Ç¯ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë²»³ÚÉ½¸½¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«
¶áÇ¯¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼çÆ³¤Î²»³ÚÀ©ºî¡¦È¯É½¤Î¾ì¤È¤·¤ÆYouTube¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¼çÆ³¤Î¥ê¥êー¥¹·ÁÂÖ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Ä¾ÀÜ¥ê¥¹¥Êー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¼çÌò¤è¤Ã¤Áー¤â¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤ÇÆÈ¼«¤ÎÅ¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Áー¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¸Þ¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖHannibal Shadow¡×¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î¾ðÊó¤ò´°Á´Èó¸ø³«¤Î¤Þ¤Þ³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Çº£¤Î²»³Ú¶È³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¡ÖHannibal Shadow¡×¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStep on it¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¤Ë³Ú´ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿§ºÌ¥Æー¥Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë²»³Ú
º£²óÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖBaby Blue¡×¤È¡ÖDark Red¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿§ºÌ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¡ÖBaby Blue¡×¤ÏÍ¥¤·¤¯½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¶ÊÄ´¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ê´¶¾ð¤È´õË¾¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡ÖDark Red¡×¤Ï¡¢¤è¤ê¾ðÇ®Åª¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¶¯¤¤´¶¾ð¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤è¤Ã¤Áー¤Ï¡ÖHannibal Shadow¤Î²»³ÚÀ¤ÎÉý¹¤µ¤ò¹¹¤ËÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLos Ingobernables¡Ê¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç"À©¸æÉÔÇ½¤ÊÅÛ¤é"¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¾¾Î¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤Ã¤Áー¤Ï´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÁÏÂ¤À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ½¸½¤Î¾ì
¤è¤Ã¤Áー¤Ï¡¢YouTube¤ÇÃ±¤Ê¤ë±ÇÁüÀ©ºî¡¦Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦¥ß¥¥·¥ó¥°¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»¤äÊª¸ì¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢YouTube¾å¤Ç¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBaby Blue¡×¤È¡ÖDark Red¡×¤Î2¶Ê¤Ï¡¢12·î10Æü¤«¤éYouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ë¿·¤·¤¤²»³ÚÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¼çÌò¤è¤Ã¤Áー¤ÈHannibal Shadow¤Î2025Ç¯¤Îµ°À×
2024Ç¯7·î¤«¤éYouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç°ìÇ¯¤ÎµÙÍÜ´ü´Ö(SNSÅê¹Æ¡¢YoutubeÅê¹Æ¡¢¤è¤Ã¤Áー°Ê³°¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÆ°²è¤ÏÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿)¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Ã¤Áー¤¬2025Ç¯8·î¤ËYoutube¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿»þ¤Ï²»³Ú¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈ¯É½¤ò¤»¤º¡¢7·î27Æü¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç¡Öº¯À×～»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÀ¸¤¤¿¾Ú～¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡¢¤³¤³¤«¤é¤è¤Ã¤Áー¡ßHannibal Shadow¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£8·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë2¶ÊÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¡Öº¯À×～»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÀ¸¤¤¿¾Ú～¡×¡ÖBeyond the limit(feat.¤è¤Ã¤Áー)¡×¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖBeyond the limit (feat.¤è¤Ã¤Áー)¡×¤ÏiTunes Store • ¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë ¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë ¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥° • ÆüËÜ • 37°Ì • 2025Ç¯8·î22Æü¤Î²÷µó¡£9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStep on it¡×¤Ï¥ê¥êー¥¹ÅöÆü¡¢iTunes Store¥¢¥á¥ê¥«¤ÇJ-pop¥Á¥ãー¥È½éÅÐ¾ì79°Ì¤Î²÷µó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢8bit¡¢Jazz¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤·¤¿¡ÖStep on it¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖClimb the stairs(¥¯¥é¥¤¥à ¥¶ ¥¹¥Æ¥¢ー¥º)¡×¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ÖBreak the chain¡×¡Ö¥¥Ü¥¦¥Î¥Ä¥Ð¥µ¡×¡ÖNever fade away¡×¤Ê¤ÉÁ´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤²»³ÚÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à3¼ïÎà¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î5Ëç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢12/10Æ±»þ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖBaby Blue¡×¡ÖDark Red¡×¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤â10¶Ê°Ê¾å¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¤ÈÉ½¸½¤·¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§L.I.P/L.I.P Music»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³ÚÀ©ºî¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¹Êó³Ú¶ÊÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§Tune Core JapanYouTube¡§À©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Áー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.2024lip41.com/¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§losingobernablesdepoco@gmail.comhttps://www.2024lip41.com/