「Hyundai After Sales Conference 2025」を12月8日に開催

・アフターサービス体制のさらなる強化を図り、全国の協力整備工場と2026年に向けた目標を共有

Hyundai Mobility Japan 株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：七五三木 敏幸、以下ヒョンデ）は、全国のヒョンデ指定協力整備工場の担当者に向けた「Hyundai After Sales Conference 2025」を2025年12月8日（月）に開催しました。当社は現在、全国62か所（2025年12月時点）の協力整備工場と連携しており、今回のカンファレンスには、北は北海道から南は九州まで、全国各地の協力整備工場および関連企業 計43社が参加しました。

本カンファレンスは、アフターサービス体制を強化し、顧客満足とネットワークの結束を高めることを目的としています。全国の協力整備工場と2025年の振り返りを行い、2026年に向けたアフターサービスの事業方針・サービス方針を発表し共有する重要な場となりました。

今年で4回目の開催となるカンファレンスでは、当社代表取締役社長 七五三木の挨拶からはじまり、2026年の事業目標やサービス方針を全国の協力整備工場と共有し、今後のサービス体制をさらに強化するための意識合わせが行われました。

■カンファレンスの主な内容

Hyundai Mobility Japan 代表取締役社長 七五三木 敏幸

当日プログラムでは、代表取締役社長 七五三木 敏幸のご挨拶と、After Sales事業内容報告が行われました。

七五三木の挨拶では、「全国各地で開催した試乗会を通じて、お客様から最も評価されたのは「整備拠点の存在」でした。お客様にとって“車を買う場所”と“車を直せる場所”が結びついていることが、これ以上ない安心感につながっています。協力整備工場の皆様の存在こそが、当社の販売を支える要です。今年はさらに連携を強め、より一丸となって取り組んでまいります。今後も皆様の拠点を活用したイベントを積極的に実施し、地域に根ざした信頼関係を築いていきたいと考えています。皆様のご尽力に心より感謝申し上げます」と述べました。

その後の、事業内容報告においては、まず After Salesの使命 を明確にし、その使命を踏まえてサービス体制強化に向けた ３つの重点方針 が発表され、改めて共有されました。

＜After Sales方針＞

1.アフターセールス体制のさらなる強化

全国の協力整備工場と2025年の成果を振り返り、2026年に向けた事業方針・サービス方針を共有。

2.顧客満足度向上の推進

サービス入庫後の顧客アンケート結果を踏まえ、改善計画を展開。全国で一貫して 顧客からのフィードバックを活かしたサービス提供 を実現。

3.協力整備工場との連携深化

ネットワーク全体の結束を高め、全国規模で一貫したサービス品質を実現。

After Sales活動の最終的な目的は、全国で一貫した「安心・便利・透明」なサービスを提供し、顧客満足度を最大化することにあります。発表のなかでは、協力整備工場との連携をさらに深め、「One Team」として取り組んでいく意向を示しました。この目標の実現に向けて、After Sales事業の今年の振り返り、販売強化戦略など、それぞれ具体的な取り組み事項を発表し、参加者全員で共有しました。

さらに、顧客満足度向上に向けた意識付けと協力体制の強化を目的として、特別外部講師として橋本 絵里子氏（元シンガポール航空CA）を招き、接遇および顧客満足度向上に関する講演を実施しました。お客様とのコミュニケーションに関する実演を交えた内容で、参加者の理解を深めました。

講演後には懇親会も開催し、協力整備工場との交流を促進するとともに、全国規模でのネットワーク強化につなげました。ヒョンデは、全国の協力整備工場との結束を高めることで、お客様により高品質で一貫したカーライフ体験を届けることができると期待しています。

■Hyundai After Sales Conference 2025 概要

開催日 ：2025年12月8日（月）

主催 ：Hyundai Mobility Japan 株式会社

登壇者 ：Hyundai Mobility Japan 代表取締役社長 七五三木 敏幸、他7名

会場 ：新横浜グレイスホテル

参加者 ：全国の協力整備工場代表者及び関連企業

■当日プログラム

・ Hyundai Mobility Japan代表取締役社長 七五三木 敏幸 ご挨拶

・After Sales部門 方針/現場報告/2026年計画

・販売・マーケティング部門 計画共有/活動報告/2026年施策

・ CS講演（接遇・顧客満足度向上）ゲストスピーカー 元シンガポール航空 客室乗務員 橋本 絵里子氏

ヒョンデは、激しく変化するビジネス環境の中で、提携企業とのネットワークを維持・発展させる中長期的なビジョンを掲げています。協力整備工場とともに、お客様に最良のサービスを提供できるよう、今後も取り組みを強化してまいります。

■Hyundai アフターサービスについて

ヒョンデのアフターサービスは、お客様に安心と安全のカーライフを提供するため、さまざまな取り組みを行っています。 例えば、車両に不具合が発生した場合、ご指定の場所まで迅速に駆けつけ、ヒョンデ直営拠点または最寄りの協力整備拠点までお車を無料でお引取り・搬送いたします。 また、外出先でトラブルが発生した場合には、お車を整備拠点へ搬送することに加え、タクシーやレンタカー、公共交通機関でのお客様のご帰宅支援、もしくは当日のご帰宅が困難な場合には、ご宿泊支援も行います。修理完了後は、整備工場からご自宅まで無料で搬送納車いたします。

さらに、電気自動車にお乗りいただく多くのお客様がご不安に思われている「バッテリー不足による停止」に対して、レスキューサービスが駆けつけ、最寄りの充電スタンドへ無料で搬送いたします。 ヒョンデは、すべてのお客様に安心と安全を、スマートなサービスソリューションで、新たなメンテナンスの価値をご提供いたします。

お客様がメンテナンスを受けられる整備拠点も次々と拡大しており、現在ご利用いただける協力整備工場は、ヒョンデ公式サイトよりご確認いただけます。

https://www.hyundai.com/jp/service/customer-service/network

Hyundai Customer Experience Center 横浜について

Hyundai Customer Experience Center 横浜（以下、CXC横浜）では、お客様に安心してご利用いただくため、ショールームおよびラウンジからも整備工場での車両整備状況をご覧いただくことができます。この整備工場には整備用リフト4基、ホイールアライメント、タイヤチェンジャーおよびZEV整備のための専用安全装備も保有するだけでなく、ヒョンデ用スペシャルツールや駆動用バッテリー脱着可能な設備機器も備えています。 さらに、CXC横浜は全国の協力整備工場とのハブ機能としての役割も備えており、サービスフロントアドバイザーやスタッフの研修施設としてのトレーニングルームも設置されています。

CXC横浜でZEV専門の整備リソースを養成し、どの場所でもお客様が安心してご利用いただけるよう、全国の協力整備工場と連携した均一で高品質なサービスを提供してまいります。さらに、最新の整備技術や知識を継続的に研修することで、電動化時代における充実したアフターセールス体制を構築し、お客様のカーライフを長期にわたりサポートしてまいります。

Hyundai（ヒョンデ）について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。Hyundaiは、革新的なモビリティソリューションを実現するために、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）などの先進技術に投資し、未来のモビリティサービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来のために、Hyundai Motorは業界をリードする水素燃料電池と電気自動車技術を搭載したゼロエミッション車を導入するための努力を続けていきます。

Hyundai Motor Companyとその製品に関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

https://www.hyundai.com/worldwide/en/