【導入事例】AIスカウトサービス導入後、母集団形成・面談の質が大幅に向上した事例を公開

株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、AIスカウトサービス「RecUp」の導入いただいた株式会社オルグ様のインタビュー記事を公開しました。

本インタビュー記事では、「スカウトを送りたくても送れない」「専任不在でオファー枠が余り続ける」「ターゲット外への送信が増えてしまう」といった採用現場が抱える根本課題が、AIスカウト「RecUp」の導入によってどのように解消されたのかを解説しています。

特に、週10～20通しか送れず採用活動が停滞していた状況から、RecUp導入後は母集団が安定的に増加し、面談に進む学生のマッチ度が大きく向上した点は必見です。AIによる自動送信・時間最適化・候補者ごとの文章生成によって、「返信率向上」「面談の質改善」「採用工数の大幅削減」を実現したプロセスも紹介しています。

また、「営業担当の熱意」「寄り添う提案姿勢」から導入を決めた背景や、実際に使ってみて感じた「AIの文章が自然すぎて驚いた」といったリアルな声を通して、RecUpの“ツール以上の価値”にも触れています。

採用専任がいない企業、兼務状態の採用体制、スカウト送信量と質の両立に悩む企業にとって、限られたリソースでも採用成果を最大化するための実践的なヒントが詰まった事例となっています。

■本インタビューの概要

スカウトを送りたくても送れない──リソース不足が採用のボトルネックに

採用専任が不在の体制では、スカウト作成の時間が確保できず、週10～20通程度しか送れない状況が続いていた。オファー枠は常に余り、兼務業務に追われる中で採用活動が後回しに。ターゲット外への送信や母集団不足が起き、採用の質・量ともに安定しない課題を抱えていた。

“担当者の熱意”と“自然すぎるAI文章”が導入の決め手に

複数社から提案を受ける中で、最も信頼につながったのは担当者の寄り添う姿勢。何度も提案を重ねるスタンスが「本気で自社のことを考えてくれている」と伝わり、導入を後押しした。また、AIが生成する文章の自然さと丁寧さに驚き、「これなら候補者にしっかり届く」と確信できた点も大きな決定要因に。

母集団が増加し、面談の質も向上──AIが“やればできるけど実際にはできないこと”を再現

RecUp導入後は、ターゲティング精度が大幅に改善。学生のプロフィールに基づいた適切なスカウトが送れるようになり、面談に進む学生のマッチ度が向上した。さらに、AIが朝・昼などの“見られやすい時間”に自動送信することで返信率も上昇。採用担当者は「人が本来やるべき業務」に集中でき、採用全体の質が底上げされた。

・・・

続きは本インタビュー記事をご覧ください。

