【牛カツ京都勝牛】寒い冬にぴったり！トリュフ香る温かなクリームソースで食す、冬季限定「牛カツと帆立カツ膳」2025年12月9日（火）提供開始

株式会社京都勝牛（本社：京都府京都市）が展開する「牛カツ京都勝牛」は、シーズナルメニューとして毎回人気の“牛と海鮮の相盛り膳”シリーズから、冬季限定『牛カツと帆立（ほたて）カツ膳』を2025年12月9日（火）より販売いたします。

冬にぴったりな温かいクリームソースが帆立の上品な甘みを引き立てます

旨みが凝縮した北海道産のホタテ貝を丸ごと使用し、高温で揚げることでふっくら柔らかな食感に仕上げました。

温かなクリームソースは、冬らしいほっこりとした優しい味わい。トリュフと黒胡椒のリッチな風味が重なり、帆立本来の上品な甘みをより一層引き立てます。

他にも、わさびと出汁醤油、山椒塩、レモンなどと組み合わせることで、様々な味わいをお楽しみいただけます。

【商品概要】

■商品名

・牛サーロインカツと帆立カツ膳：1,690円（税込1,859円）

・追い帆立カツ：＋690円（税込759円）

※一部店舗では販売価格が異なります。

牛サーロインカツと帆立カツ膳追い帆立カツ

■販売期間

2025年12月9日(火)～2026年2月中旬(以降なくなり次第終了)

※販売状況により終了時期が店舗ごとに異なる場合があります。

■販売店舗

全国の「牛カツ京都勝牛」「牛カツと和定食 京都勝牛」店舗にて

※対象外店舗あり（成田国際空港JAPAN FOOD HALL店/東京ドーム店/みずほPayPayドーム福岡店）

※以下の店舗では「国産黒毛牛 特上サーロインカツと帆立カツ膳：3,390円（税込3,729円）」を販売いたします。

【対象店舗】先斗町本店／京都駅前店／河原町蛸薬師店／嵐山店／三条河原町店／四条河原町店／寺町京極店／清水五条坂店／祇園八坂店／伏見稲荷店／原宿明治通り店／浅草オレンジ通り店／ダイバーシティ東京プラザ店／鎌倉駅西口店／道頓堀中座くいだおれビル店／梅田店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店／奈良公園店／近鉄奈良駅前店／メイカーズピア店

「牛カツ京都勝牛」について

店舗数は2025年12月現在

『牛カツ京都勝牛』は「京都から“牛カツ”を、世界の“GYUKATSU”へ。」をブランドミッションに掲げる店舗数日本一&世界一の牛カツ専門店*です。

新たな日本食文化として海外でも大きな注目を集める「牛カツ-GYUKATSU-」を広めるべく、国内のみならず海外9ヵ国（韓国、台湾、香港、タイ、カナダ、インドネシア、フィリピン、シンガポール、オーストラリア）に展開しております。

公式WEBサイト：https://gyukatsu-kyotokatsugyu.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/gyukatsu_kyotokatsugyu/

*2025年12月現在/自社調べ/牛カツ専門店として