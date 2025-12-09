ECOTONE社とスマートソーシャル社、ウェルビーイングな働き方と経営の実現に向け業務提携

スマートソーシャル株式会社

株式会社ECOTONE（本社：東京都港区、代表取締役：堂上 研）とスマートソーシャル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：酒井 禎雄）は、ウェルビーイングな働き方と経営の推進を目的に業務提携を締結しました。

■締結の背景と目的

様々な企業が健康経営から人的資本経営にシフトする中で、やりがいや働きやすさを重視するようになり、働き方の変化とウェルワーキングの重要性が語られるようになってきました。従来の「働くことは、労働・辛いもの」と捉えられる環境から、「ウェルワーキング＝自分らしく、ワクワクしながら働く」という考え方へと生活者の意識が変化しつつあります。

また、コロナ禍を経て、どこでも働けるハイブリッドワークが定着してきました。オフィスの在り方も協働・創造の場として変化し、心理的安全性の重視や、会社のパーパスと社員一人ひとりの内的動機を結びつけるような動きも広がってきました。

そして、AI活用による業務効率化が進むことで、人間にはより創造性やコミュニティへの価値が求められるようになり、さらに地方分散型や自然の中で働くといった新しい働き方も生まれています。このように、働く環境そのものがウェルビーイングな方向へとシフトしています。

こうした潮流の中、ECOTONEが実施した「Well-Working調査」では、ウェルビーイングに働けている人はわずか3割にとどまり、給与や休暇よりも職場の人間関係・成長機会・やりがいが幸福度に強く影響することが明らかになりました。

さらに、ECOTONEが200社以上の企業経営者へヒアリングを行った結果、ウェルビーイングな職場を作るために必要な10の要素を抽出しました。

１：困っている人がいれば助け合う文化がある

２：一人ひとりの内なる思いに向き合っている

３：雑談が生まれる環境がある

４：挑戦に寛容な評価制度がある

５：何でも言い合える環境にある

６：多様な人との交わりがある

７：行きたくなるオフィス空間がある

８：時間の余白がある

９：「ありがとう」が生まれている

１０：仕事に没頭できるフロー状態になれる

今後このような職場環境をつくる「ウェルビーイング経営」が推進されることで、人々が自分らしくワクワク働けることにより、結果として生産性の向上につながると考えています。こうした背景を受け、両社は以下の２領域で協業を進めることで合意しました。

１：ウェルビーイングな働き方の共同研究とソリューション開発

「自分らしく、ワクワクはたらける職場」をテーマに、働く人の幸福度を高める要因を分析し、企業や地域社会に還元するモデルを構築します。そこで、「地域の経営者」へ「ウェルワーキングな環境促進」を促し、社風改革、社員エンゲジメント促進、人事活動などの共同のソリューション開発をします。

２：ウェルビーイング経営に関するリレーション促進

企業の経営層や人事部門とのネットワークを強化し、ウェルビーイングを軸とした経営モデルの普及を推進します。ECOTONEが運営しているウェルビーイングメディアWelluluで「ウェルビーイングな経営」をしている人たちを取り上げて紹介していきます。

■両社代表コメント

【株式会社ECOTONE 代表取締役社長 堂上 研 コメント】

「働くことは、単なる労働ではなく、生きることそのもの」だと考えています。今回の提携を通じて、企業が『自分らしく、ワクワク働ける環境』を整え、働く人のウェルビーイング度を高める仕組みを社会に広げていきたいと考えています。

【スマートソーシャル株式会社 代表取締役 酒井 禎雄 コメント】

「働き方が大きく変わる中で、企業が向き合うべきは、人が安心して力を発揮できる環境づくりだと感じています。すべらないシステム開発(R)で培ってきた知見を活かしながら、ウェルビーイング実現のためのデジタルプラットフォームを開発し、企業の働き方改革を加速させていきます。」

株式会社ECOTONEについて

・コーポレートサイト：https://ecotone.co.jp

・事業内容：ウェルビーイング産業プラットフォーム事業、メディア事業「Wellulu」運営、インキュベーション・投資事業、コミュニティ運営事業・企業ブランディング

※「Wellulu」は、ウェルビーイングをテーマにしたメディアとして、働き方・暮らし方・企業事例を発信し、社会に新しい価値を届けています。

スマートソーシャル株式会社について

・コーポレートサイト：https://www.smartsocial.co.jp

・事業内容：ITシステム開発、クラウド構築、Web・アプリ開発、エンジニア人材紹介

※スマートソーシャルではすべらないシステム開発(R)(https://www.smartsocial.co.jp/lp/suberanai/)をポリシーとして、官公庁やHR領域のお客様に失敗しないシステム開発をお客様に提供しています。大規模システムの構築から運用まで一貫して丁寧に対応し、経済産業省「情報セキュリティサービス基準」およびデジタル庁「マイナポータル電子申請API」に求められる水準を踏まえた、高度で信頼性の高いセキュリティ設計を実現しています。

【お問い合わせ先】

スマートソーシャル株式会社 広報担当 info@smartsocial.co.jp

株式会社ECOTONE 広報担当 info@ecotone.co.jp