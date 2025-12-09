NO MORE、1.2億円のデットファイナンスを実施。新たな体験型エンターテイメントの開発を強化

株式会社NO MORE

テクノロジーを用いた体験型エンターテイメントコンテンツ（イマーシブ / 没入型コンテンツ）を提供する株式会社NO MORE（本社：東京都渋谷区、CEO 佐田晋一郎）は、りそな銀行および日本政策金融公庫からの融資により、総額1.2億円のデットファイナンスによる資金調達を実施いたしました。

当社は2024年2月に創業し、「テクノロジーで、人々の記憶に残るストーリー体験を発明する」を掲げ、体験型エンターテイメント（イマーシブ / 没入型エンターテインメント）コンテンツの企画・開発・プロデュースを行うスタートアップです。創業2期目となる本タイミングでの資金調達を通じ、開発力の強化、事業拡大に伴う採用の推進、海外展開に向けた組織基盤構築を進めてまいります。

背景および今回の資金調達の目的

当社は、IPホルダーや商業施設・デベロッパーなどとの連携を通じ、多様な体験型エンターテイメント（イマーシブ / 没入型エンターテインメント）コンテンツを提供してきました。設立以来、自社オリジナルプロジェクトと協業・出資プロジェクトの両方を国内外で立ち上げ、空間演出、物語設計、インタラクティブ技術を組み合わせた独自の企画力を強みに、エンターテインメント領域（LBE領域）における新たな価値創造に取り組んでいます。

今後の事業成長を見据える中で、より質の高い体験型エンターテイメントの開発、複数のIPホルダーとの協業、実店舗開発、海外展開の加速等が必要となっており、今回の資金調達により、事業基盤をさらに拡張してまいります。

資金調達概要

調達額：1.2億円

調達方法：デットファイナンス

調達先：りそな銀行、日本政策金融公庫

資金使途

今回調達した資金は、以下の領域に重点的に投資いたします。

・体験型エンターテイメントコンテンツの企画・制作・開発体制の強化

・営業・事業開発体制の拡大、IP活用の推進

・海外展開および実店舗開発

・組織拡大に伴う採用・人材育成投資

・経営基盤強化に向けた諸施策

代表コメント

株式会社NO MORE 代表取締役 佐田晋一郎

「今回、りそな銀行さま、日本政策金融公庫さまから新たにご支援いただけたことを大変光栄に感じています。当社は“体験“を通じて、人々の記憶に残るストーリーを届けることを目指し、国内外で事業を広げています。今回の資金調達によって、より質の高い体験型エンターテイメントの実現や海外市場への挑戦を、さらにスピードを持って進めてまいります。」

今後の展望

当社は、企画・制作・演出・テクノロジーの各機能を強化するとともに、商業施設向けのコンテンツ開発やIPコラボレーション、店舗開発、海外展開など、事業領域の拡大を加速させてまいります。これに伴い、マネジメント層およびスペシャリスト人材の採用を強化し、強固な組織基盤を構築いたします。

日本発の体験型エンターテイメント / イマーシブ（没入型）エンターテインメント専業の企業として、世界に通用する体験の創出を目指し、邁進してまいります。

■NO MORE 会社概要

NO MOREは、2024年創業の体験型エンターテイメント（イマーシブ / 没入型コンテンツ）専業のスタートアップです。

テクノロジーを用いた体験型エンターテイメントコンテンツの企画・開発・流通までをグローバルに行い、オリジナルコンテンツに加え、IPホルダーや施設・不動産デベロッパー等との共同事業や出資を通じて、リアルな場における新しい体験型エンターテイメントを提供していきます。



会社名：株式会社NO MORE

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号

代表者：代表取締役/CEO 佐田 晋一郎

URL：https://nomore.jp