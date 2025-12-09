生成AIでアパレルビジネスの事業変革を支援。WWDJAPAN 最新号の表紙にAI model が登場。新サービス「A/CLOUD」を特集タイアップにて紹介。

AI model株式会社

AI model株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：谷口大季、以下 AI model）は、ファッション＆ビューティのニュースメディア『WWDJAPAN』最新号(https://www.wwdjapan.com/articles/2272839)において、表紙ビジュアルおよび誌面タイアップ企画に登場し、新サービス「A/CLOUD（エーアイクラウド）」を紹介いただきました。

本企画では、「アパレル＆ビューティ向け生成AIインフラ」として、AI modelが提供する事業変革ソリューションと、その実践イメージが紹介されています。

日本発・生成AIモデルのパイオニアが仕掛ける「ゲームチェンジ」

2020年に創業したAI modelは、独自開発の生成AIを活用し、モデル・広告クリエイティブなどを生成するソリューションを展開してきました。

ファッション分野を皮切りに、三越伊勢丹、サザビーリーグ、プーマ、ワコールをはじめとする有力アパレル企業から、エンタメ、金融まで、導入領域は急速に拡大しています。

ECの商品撮影代替からスタートした同社の取り組みは、現在では動画、広告キービジュアル、カタログ、店頭POPやサイネージなどへと領域を拡大し、「生成AIを活用したソリューション解決型カンパニー」へと進化。高品質なビジュアルをスピーディーに生成する技術は、クオリティ要求の高い広告・ブランディング領域にも受け入れられ、次世代のクリエイティブインフラとして存在感を高めています。

ECの商品撮影代替からスタートした同社の取り組みは、動画制作、広告キービジュアル、カタログ、店頭POPやサイネージへと広がり、「生成AIを活用したソリューション提供企業」へと進化。

高品質なビジュアルをスピーディに生成する技術は、クオリティ要求の高い広告・ブランディング領域でも採用が進み、次世代のクリエイティブ基盤として存在感を強めています。

新サービス「A/CLOUD」――アパレル＆ビューティ向け生成AIインフラ

誌面タイアップでは、AI modelが新たに提供を開始するア「A/CLOUD」のコンセプトと活用イメージを紹介しています。

「A/CLOUD」は、アパレル・ビューティ企業の制作業務全体を支えるクラウド型の生成AIインフラとして開発されました。

商品画像を起点に、EC・SNS・広告・カタログ・店頭サイネージなど、あらゆるチャネルで活用できる画像・動画を一気通貫で生成し、

- 制作工数の削減- リードタイム短縮- コストの最適化- ブランド表現の高度化

を同時に実現します。

部署ごとの部分導入ではなく、「全社横断で使うクリエイティブインフラ」として展開できる点が大きな特長です。

※本リリースでは概要のみを紹介しています。詳細機能や導入プロセスは、お問い合わせフォームよりお問合せください。個別にご案内いたします。

紙面で紹介される導入事例

本タイアップでは、AI modelおよびA/CLOUDの考え方に基づいた先行事例として、以下の企業の取り組みが紹介されています。

- 三越伊勢丹- ワコール- プーマ（PUMA）- メゾンスペシャル（MAISON SPECIAL）

ECや動画コンテンツ、広告キービジュアル、店頭販促、SNS向けビジュアルなど、生成AIを起点に業務フローなどを変革している内容がダイジェストで掲載されております。

※各社の活用詳細は、誌面または個別のお打ち合わせにてご案内いたします。

CEOインタビュー：「生成AIの活用は、いまや現在進行形の“経営課題”である」

誌面トップインタビューでは、AI model 代表取締役CEO 谷口大季が、生成AI活用の最前線と今後の展望を語りました。

生成AIは、単なる制作効率化の手段ではなく、

事業構造・ビジネスモデルそのものを変革する“経営課題”へと進化している

という視点から、トップダウンでの取り組みの重要性を示しています。

専属AIモデルの活用によって、ブランドの世界観を統一しながら顧客価値を拡張する戦略や、AIモデルの権利保護に向けたガイドライン整備、モデル事務所・芸能プロとの連携についても触れ、健全な市場形成と新たな収益機会創出を目指す姿勢が紹介されています。

アパレル・ビューティ企業の皆さまへ

AI modelは、「A/CLOUD」を中心とした生成AIインフラにより、

- 商品撮影～EC・SNS・広告・店頭サイネージまでの制作プロセス効率化- AIを活用した新しい表現領域の創出- 人手不足・コスト高騰といった経営課題の解決

を一気通貫で支援いたします。

「自社ブランドでどこまで実現できるか知りたい」「一部業務から試してみたい」など、初期段階のご相談から承っております。

本件および導入相談は、以下よりお問い合わせください。

https://www.ai-model.jp/contact/

■ 会社概要

AI model株式会社

- 本社所在地：東京都港区虎ノ門 2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー- 代表者：代表取締役CEO 谷口大季- 設立：2020年8月- 公式HP：https://ai-model.jp

事業内容

- 生成AI技術を用いたモデル・タレント・広告クリエイティブ生成ソリューション- アパレル・ビューティ領域を中心とした、生成AIによる業務変革・オペレーション支援・内製化支援

主な実績

■ お問い合わせ

- 伊藤園「お～いお茶 カテキン緑茶」：日本初のAI生成テレビCMを制作- しまむら、三越伊勢丹などへのAIモデル提供- タケモトピアノのテレビCMにて「タキシードを着たキリンが踊る」AI映像を制作- 12人のAIモデルによる「初代AIミスマリン」選出オーディションを開催

AIモデル導入、各種協業等のご相談は下記のフォームよりお問い合わせください。

https://www.ai-model.jp/contact/