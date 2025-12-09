【開催レポート】駒込地域文化創造館で熱狂！「ディスコ・ダンス」で世代を超えた交流を実現

公益財団法人としま未来文化財団

公益財団法人としま未来文化財団（所在地：東京都豊島区、理事長：合場直人）は、駒込地域文化創造館（豊島区駒込2-2-2）にて、2025年11月21日・28日の2日間、「レッツ！ディスコ・ダンス」講座を開催し、世代を超えた参加者21名が熱気に包まれました。

「レッツ！ディスコ・ダンス」講座開催の背景

近年、健康維持や地域交流を目的とした「シニア層のディスコムーブメント」が静かなブームとなっています。当館ではこのトレンドに着目し、1960年代から80年代に最盛期を迎えたディスコ文化を再体験する本講座を企画しました。

講師には都内で毎月ディスコイベントを開催しているダンサー・イベントオーガナイザーのOSAMU氏とShio-Kyon氏を迎え、現在もフロアで踊られている本格的なステップを直接伝授していただきました。

30代から80代までと幅広い世代が参加！当日の様子

全2回の講座では、1回目で基本的なソウルステップ（ファンキーウォーク、サイドウォーク、ソウルチャチャ、バスストップなど）を学び、2回目ではそれらを応用したソウルステップ（フリーチャチャ、ソウルシィシィなど）に挑戦しました。

初回の講座開始直後は、参加者の皆様に緊張や遠慮が見られましたが、軽快な音楽に合わせて体を動かしているうちにだんだんと笑顔が増え、会場は終始和気あいあいとした雰囲気に。リズムに乗って同じステップを楽しむ一体感が生まれ、参加者同士でステップを教え合う姿も見られました。

また、2回目の講座が終わる頃には、講座前は初対面だった参加者同士で仲良くなり、一緒にディスコへ行く約束をしている様子も見受けられました。

特に参加者の皆様から大きな歓声が上がったのは、現在もディスコイベントで活動している当館職員がDJを務めた瞬間です。ディスコ全盛期を知る職員が、当時の熱気を再現する選曲とミキシングを披露。さらに、フロアの熱気に思わず刺激され、職員も参加者に交じってダンスを楽しむ一幕も。

講師の熱い指導と職員の温かいおもてなしが融合した、当館ならではの「生涯学習×コミュニティ」の形を提示することができました。

参加者の声（アンケートより抜粋）

講座の終了後に行ったアンケートでは、喜びの声が多数寄せられました。

「すごく楽しかった！続けてやってほしい！2回では短すぎました！」

「参加者の皆様とはかなり年齢離れていましたが、私より元気でしたので私も将来こんな風に元気でいたいと思いました」

「ディスコサークルを作ってほしい！」

「ディスコには行ったことがないけどダンスは好きなので楽しかったです」

駒込地域文化創造館は、今後も地域住民にとって「新たな学び」と「世代や立場の違いを超えた交流」を生み出すコミュニティハブとして、ユニークな企画を展開してまいります。

【講座実施概要】

・講座名：レッツ！ディスコ・ダンス

・目的：ディスコ・ダンスを通じて健康増進と世代間交流の機会を提供

・日程：2025年11月21日・28日（金曜）18:00～20:00（全2回）

・場所：駒込地域文化創造館 第1会議室

・講師：ダンサー・イベントオーガナイザー OSAMU、Shio-Kyon

・参加者：21名

・特記事項：ディスコDJ経験のある施設職員がDJを担当し、世代を超えた交流を演出

駒込地域文化創造館について

駒込駅より徒歩1分。会議室、音楽室、和室、調理室など多様な設備がある生涯学習支援施設です。地域の文化・生涯学習活動の拠点として、区民の皆様の「やってみたい」を応援しています。

HP：https://www.toshima-mirai.or.jp/center/e_komagome/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/komagomesozokan

主催：公益財団法人としま未来文化財団

【お客様からのお問い合わせ先】

公益財団法人としま未来文化財団 地域文化課 駒込地域文化創造館

TEL：03-3940-2400（8:45～21:00 ※休館日を除く）