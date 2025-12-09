大宮の逆襲か！？浦和が咆えるか！？謎の大人気カードゲーム「さいたま伝」まさかの拡張パック 12/12(金)発売！

株式会社 アルシェ

今年4月、ゲーム制作集団「PANTS」と大宮アルシェ（(株)アルシェ）などの有志がタッグを組み、永遠のライバル“浦和vs大宮”の対決をテーマにしたカードゲーム『さいたま伝』を発売し大好評を頂きました。そしてこの度、マニアの皆さまの熱いご要望にお応えして拡張パック(追加カード)を発売することになりました。

▲パッケージデザイン▲大宮たん(ビッカメ娘)▲埼玉スタジアム2〇〇2

発売直後に予定していた1,000個が売り切れ、各メディアでも大きく取り上げられるなど謎の大ヒットを遂げたカードゲーム「さいたま伝」。その盛り上がりを受けて、待望の拡張パックが、さらに“さいたま愛”あふれるラインナップで早くも登場致します。

今回の拡張パックには、浦和が生んだロックレジェンド「タケカワユキヒデ」さん、浦和を代表する銘菓「彩果の宝石」、サッカーの聖地「埼玉スタジアム2〇〇2」、地元を代表する老舗書店「須原屋」、など浦和カード10種、大宮発祥の大人気チェーン「日高屋」、全国鉄道マニアの聖地「鉄道博物館」、ビックカメラで大人気の店舗擬人化キャラクター「ビッカメ娘」より「大宮たん」、チャリティ歌謡祭でもカルトな人気を誇る「ガスワンの川本会長」、など大宮カード10種、合計20種の新規カードが収録されています。

カードの効果には、「自分のターンを2回連続で出来る」「相手のカードを無効化する」など全く新しいものが盛り込まれ、よりダイナミックで戦略的なプレイングが可能になっています。またさらに、ゲームバランスを改善したほか、自分ならではのデッキを組み立てる醍醐味もあり、「さいたま伝」を何倍にも楽しむことができます。

偏愛伝説カードバトル「さいたま伝」 拡張パック 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61731/table/56_1_693e8ac77ac65cdef1a8c65d427c5c28.jpg?v=202512101227 ]▲拡張パック 浦和新規カード▲拡張パック 大宮新規カード▲拡張パック 再収録カード