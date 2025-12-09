CanCamとの初のタイアップが実現！平均身長197cmのイケメンが集結したファン投票型企画「推しメン総選挙2025-26」開催

株式会社サンロッカーズ

ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）1部所属の サンロッカーズ渋谷（株式会社サンロッカーズ／本社：東京都品川区、代表取締役社長：神田康範）は、クラブ独自企画「推しメン総選挙2025-26」を開催いたします。

2023年にクラブの独自企画としてスタートし、今シーズンで3回目となる本企画は、初めて女性向けファッション誌「CanCam」とのスペシャルタイアップが実現。企画プロデュースから選手のスタイリング、撮影にいたるまで、CanCamの世界観で表現いただきました。

テーマは 「朝、となりにいてほしいひと」。

選手たちは ユニフォームを脱ぎ、CanCamならではの洗練されたスタイリングに身を包み、やわらかな朝の光に包まれたシーンで登場します。コートで見せる力強いプレーとは対照的に、リラックスした表情や自然な仕草は、ファンでもなかなか見ることのできない“特別な一面”。「スポーツ選手」という枠を超え、女性向けファッションメディアの世界観で魅せる彼らの姿に、きっと心がときめくはずです。

これまでの総選挙では、初年度グランプリが田中大貴選手。2年目は中間発表後に逆転し ジョシュ・ホーキンソン がグランプリに輝きました。さらに、昨年のB.LEAGUEバレンタイン企画では anan賞を受賞した大森康瑛（20歳） も今年はノミネートされています。

今シーズンのサンロッカーズ渋谷はBリーグで最も平均身長が高く（197cm）、CanCamの世界観で魅せる“ギャップ”を通じ、これまでバスケットボールやクラブに触れてこなかった層にも届くことを目指します。

■企画コンセプト

撮影テーマは 「朝、となりにいてほしいひと」。

選手たちが、まるで朝のひとときを一緒に過ごしているかのようなシチュエーションで登場。

CanCamならではのスタイリングとビジュアルで、選手の新たな魅力を引き出し、お届けします。

「ユニフォーム姿ではない、普段見られない一面」を楽しめる、ここでしか見られない特別な体験です。

■「推しメン総選挙2025-26」企画概要

本企画は、サンロッカーズ渋谷所属選手の中から、ファン投票によって“推しメン”を決定する参加型イベントです。

今年は 「朝となりにいてほしい人」 をテーマに、選手の魅力をCanCamならではの視点で演出。ファンの皆さまに、試合観戦だけでなく、選手の個性やスタイルを楽しんでいただける特別なプロジェクトです。

●投票期間：2025年12月9日（火）～2025年12月22日（月）

●投票方法：１.WEB投票 ２.LINE投票 ３.ハッシュタグ投票（X・Instagram）

●結果発表：2025年12月27日（土）「推しメン総選挙DAY」 ハーフタイムにて発表

試合情報/チケットはこちら：https://www.sunrockers.jp/lp/game_20251227_20251228/

●特設ページ：https://www.sunrockers.jp/lp_oshimen2025-26/

■背景

サンロッカーズ渋谷は、バスケットボールを通じてファンとのつながりを深める取り組みを推進しています。今回の総選挙は、既存ファンのロイヤリティ向上と新規ファン獲得を目的とし、CanCamとのタイアップにより、スポーツとファッションカルチャーを融合させた新しいファン体験を提供します。

■CanCamとのタイアップ内容

・ウェブメディアCanCam.jpへのタイアップ記事掲載

・CanCamの公式Instagramにて選手の撮影シーンを公開

・CanCam特別記事：https://cancam.jp/special_2512_sunrockers

■表彰

・ファン投票による受賞者1位～5位

・CanCam賞 （特別選出）

※発表は12月27日（土） 大阪エヴェッサ戦のハーフタイムを予定

■オリジナルグッズ販売について

12月9日（火）より、サンロッカーズ渋谷オフィシャルオンラインショップにて、「推しメン総選挙2025-26」グッズの受注販売を開始いたします。

受注販売では、計4アイテムをご用意！

また、12月27日（土）・28（日）大阪エヴェッサ戦の会場でも、新商品の販売を予定しております。

■出演選手 ※2025年7月時点でサンロッカーズ渋谷に在籍していた選手が対象です

#0 ディディ・ロウザダ

#1 ドンテ・グランタム

#3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア

#4 トロイ・マーフィージュニア

#8 ジョシュ・ホーキンソン

#9 ベンドラメ 礼生

#12 野崎 零也

#13 田中 大貴

#14 狩野 富成

#32 山内 盛久

#40 トーマス・ウェルシュ

#43 永吉 佑也

#77 大森 康瑛

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

クラブ名：サンロッカーズ渋谷

ホームタウン：東京都渋谷区

本拠地：青山学院記念館

URL：https://www.sunrockers.jp/

運営会社：株式会社サンロッカーズ