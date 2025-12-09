竹コミ！始動っ…!! 人気連載、まほあこ・アポカリプスホテル・メイドインアビス・スターウォークやアカギ・SOGA新作グッズ発売！ コミケ107に「eeo Store×竹書房 STORE」出展っ…!!!

株式会社竹書房

2025年12月30・31日開催のコミックマーケット107 東京ビッグサイト南3ホール

企業ブース2222「eeo Store×竹書房STORE」にて、アニメ2期放送決定の「魔法少女にあこがれて」やコミケ初展開の「アポカリプスホテル」、竹書房人気作品である「メイドインアビス」「アカギ」「SOGA」「スターウォーク」の新作オリジナルアイテムが発売されます！入手必須のグッズが盛りだくさん！

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、2025年12月30日（火）～31日（水）開催のコミックマーケット107・東京ビッグサイト南3ホール企業ブース2222にて「eeo Store×竹書房STORE」を出展いたします。

■場所

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11－1 東京ビッグサイト

「コミックマーケット107」南3ホール企業ブース2222

魔法少女にあこがれて

祝！ファン待望！ベーゼ様ぬいぐるみが初登場！！C107開始と共に、最速先行受注スタートです！！

<推し活シリーズ>

うてなみたいに推し活したい！そんな推し活シリーズを、今回も沢山の新作グッズで展開します！

入手必須の初回生産限定アイテム ベーゼ様トランスマジアぬいぐるみ が登場！(竹書房STORE公式サイトでの受注販売となります。)

ぬいぐるみと一緒にお出掛けできるぬいぐるみポーチ、3人の変身前後を切り取った変身缶バッジ(前後2種セット&変身後はホログラム！)、大人気のトレーディングアクリルブロマイド第2弾も！集めたくなるアイテムばかり！

<悪の組織真化シリーズ>

レオパルトの真化前シーンをプリントしたトレーナーと、真化後シーンをプリントしたTシャツ。両方ともキラキラのラメプリントです！セットで着ればあなたもラ・ヴェリタできちゃう!?

<私生活シリーズ>

みんなの和やかな私生活シーンを両面プリントしたアクリルキーホルダー！うてな、キウィ、小夜、薫子、はるかの5人展開で登場です！

❏『魔法少女にあこがれて』竹コミ！連載ページ

https://takecomic.jp/series/0d7dee548d547

オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」

オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」初のコミケ進出！キャラクター原案である竹本泉先生によるスピンオフコミカライズ「アポカリプスホテルぷすぷす」のイラストを使用した、限定グッズを先行発売！

アニメ大好評御礼!!打ち上げシリーズとして、「アポカリプスホテルぷすぷす」グッズがコミケ初登場です！

大人気だったトレーディング缶バッジぷすぷすの第2弾✌️ピや、いろんなヤチヨと一緒に写真が撮れるフォトカード、宇宙空間で思ったような回転に持って行くことができたヤチヨとハエトリロボのかわいらしいシーンをプリントしたロンTを展開

<アニメシリーズ>

アニメに登場するアイテムや、ホテル銀河楼をモチーフとしたグッズを会場販売いたします！

休暇中にヤチヨが着ている私服、HAPPYパーカー&コーヒーを飲んでいたステンレスマグカップ だーはヤチヨセットとしてマストバイ！ ️ ホテリエ気分になれるピンズもオススメです。

❏『アポカリプスホテル』竹コミ！連載ページ

https://takecomic.jp/series/69d6c50aa41cc

❏『アポカリプスホテル』TVアニメ公式サイト

https://apocalypse-hotel.jp/

スターウォーク

1巻大好評！愛らしいキャラクターたちのグッズを冬コミケでも展開！❄️

<しろわんシリーズ>

ぱんだわんにゃんの初グッズ！！しろわんとぱんだわんにゃんが一緒の「わっにゃあステッカーセット」が登場！

「しろわん」のふわふわ巾着は、後ろのかわいい尻尾がポイントです！

<スターウォークシリーズ>

カバーイラストのアクスタや、しろわんが描いた、ミアとしろわんの絵をプリントしたトートバッグも販売いたします！

❏『スターウォーク』竹コミ！連載ページ

https://takecomic.jp/series/7caa3085ae093

メイドインアビス

<黎明シリーズ>

ボンドルドと共に2025年を締めくくり！

等身大のボンドルドに包まれることのできる新作グッズ「ボンドルドの愛に包まれビッグブランケット」や、前回のコミケで大好評だったトレーディングアイテムも黎明バージョンになって登場です！

また、「ボンドルドPOP UP STORE」なんばからスタートしたアイテムもコミケ会場に！

<お師さま！シリーズ>

オーゼンと、お師さまと慕う可愛いマルルク、二人のアイテムをご用意！

お師さま！Tシャツは胸に二人が並ぶワンポイント&バックプリントにマルルク！完売していたオーゼン度し難い名言Tシャツは蓄光ver.になって帰ってきました！

<ジルオシリーズ>

沢山のジルオを集めたステッカーやつくしあきひと先生描き下ろし！アクリルキーホルダーが登場！

ジルオファン待望の初グッズ化です・

❏『メイドインアビス』竹コミ！連載ページ

https://takecomic.jp/series/3f846451aff2d

❏『メイドインアビス』TVアニメ公式サイト

https://miabyss.com/

アカギ

<初心シリーズ>

コミックス初期、13 歳のアカギを中心としたシリーズ。

大人気だったアカギ13ぬいぐるみがピッタリ入る麻雀牌ポーチや、

貴重な初版1巻がプリントされた闘牌トートが登場！

ポーチやバッグに付けることができるアクリルチャームはセット買い必須です！

13アカギとどこまでも一緒！フフ…

<アカギVSシリーズ>

鷲巣麻雀バンダナはあの名勝負をイメージしたバンダナです。

雀卓にも…なる？

アカギに「ヘナヘナするな………！」と鼓舞されるTシャツも登場！

強いアカギが好きなあなたにぴったりのシリーズです。

「勝つ気だぜ……オレは……！」

<リニューアルシリーズ>

大人気で完売していたアカギ19アクスタがリニューアルして戻ってきた！

思わず名シーンに想いを馳せてしまいます。

<27回忌シリーズ>

アカギ27回忌メモリアルグッズがコミケに登場！

赤木しげる献杯セットはアカギビールとグラスの限定セット！アカギ墓碑展示中の横須賀ハングリーズと同じドブ板通りに面した横須賀ビールのクラフトビールは、オリジナルラベル・オリジナルパッケージでお届けします。アカギ印のグラスに注いで献杯！(献杯セットは竹書房STORE公式サイトでの受注販売となります。)

SOGA

<老境博徒伝SOGAシリーズ>

僧我の第二の人生が始まった瞬間がステッカーに！

マノワ・ド・ボヌールへようこそ！僧我さん！

❏近代麻雀ノート（公式サイト）https://note.com/kinma/n/n6964941b4349

❏近代麻雀THEWEB（公式サイト）https://kinma.takeshobo.co.jp/

特典ミニクロス

大人気！竹書房STORE恒例の特典ミニクロスを、お買い上げ5,000円毎にランダムでプレゼント！

※詳しくは公式サイトをご覧ください。

❏竹書房STORE：https://eeo.today/store/101/specialfeature/takestore

※商品の画像は製作中のイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

◎フォロー＆リポストで 「#竹書房STOREにトランスマジア」キャンペーンも開催中！

2025年12月30日（火）から2026年2月3日(火)までの期間に「竹書房STORE」X公式アカウント @take_s_store をフォロー& 「#竹書房STOREにトランスマジア」付きの公式ポストをリポストして頂いたお客様の中から、抽選で毎週1名の方に公式グッズをランダムでプレゼント！

※当選の発表は、2025年12月30日(火)以降、X公式アカウントより順次行います。

❏竹書房STORE公式アカウント：竹書房STORE @take_s_store(https://www.geestore.com/takestore/)

竹書房STOREでは、今後も人気作品のオリジナルグッズを順次発表してまいりますので、お楽しみに。

❏コミケ107 eeo Store×竹書房STORE特設サイト：

https://eeo.today/store/101/specialfeature/takestore-c107

❏竹書房STORE X公式アカウント：@take_s_store(https://www.geestore.com/takestore/)

❏コミックマーケット公式サイト：https://www.comiket.co.jp/

(C)浅白優作／小野中彰大／つくしあきひと／福本伸行／M/S/T/F/T／竹書房

(C)「アポカリプスホテル」製作委員会／竹本泉・竹書房

(C)アポカリプスホテル製作委員会