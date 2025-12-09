2025年のショート動画を振り返ろう！Star Creationがショート動画主要プラットフォームを調査したレポート『ショート動画白書 vol.7』を公開

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

株式会社スターミュージック・エンタテインメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡邊祐平、以下「当社」）が運営するStar Creationは、ショート動画の主要4プラットフォームを調査したレポート「ショート動画白書 vol.7」を公開します。

レポートをダウンロードする :https://shortmovie.jp/document/white-paper-vol7/

白書のご案内

ショート動画主要プラットフォームの業界調査レポート 『ショート動画白書 vol.7』を無料で公開します。

ショート動画白書 vol.7では、2025年の総決算と位置づけ、ショート動画についてさまざまな角度から調査、分析を行いました。現在のショート動画市場や、いまや見ない日はないAIショート動画の実態、ショート動画の購買への影響などを紐解く10の質問を用意し、クイズ形式で読み進められる内容となっています。

また、最新の人気クリエイター・人気コンテンツのランキング、その他にも、最新のショート動画が消費者にどの程度浸透しているか、ショート動画ユーザーの特徴からマーケティング施策で考慮するポイントまでがまとめられています。

最先端トレンドの中心とも言えるショート動画の最新情報が盛りだくさんの内容となっておりますので、2025年を振り返る一冊として、ぜひダウンロードいただけますと幸いです。

本レポートがすべてのマーケターにとって、ショート動画バイブルになることを期待しています。

Star Creationでは、今後も定期的にショート動画に関する調査レポートや白書を制作し、企業のマーケティング活動に活かせる具体的なインサイトを提供していきます。

本調査の意義

本調査は､15歳～69歳の日本人男女1,400人を対象に､ショート動画の主要プラットフォームであるTikTok、 YouTube ショート 、Instagramリール、Xを取り上げ、それらのユーザー属性や使用シーン、イメージの違いなどの調査を2025年10月に実施し、その内容をショート動画白書としてまとめました。

※本調査におけるショート動画とは、「縦動画」「60秒以下」のものを指します。

世代の定義について

本調査においては､15～28歳の男女をZ世代､29～44歳をミレニアル世代､45～60歳をX世代と定義し分析しました。

クイズの一部をご紹介！

10の質問のうちいくつかの質問をご紹介します。その他の質問やクイズの答えは本レポートをダウンロードしてご確認いただけます。

何問正解できたかは、ハッシュタグ「#ショート動画白書」をつけて、ぜひSNSで共有してください！

調査設計

調査データの引用・転載について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12020/table/420_1_5005cf2c6b3a8e6ea45fe0abd0e99b01.jpg?v=202512101227 ]

調査データの引用・転載の際は、必ず「出典：株式会社スターミュージック・エンタテインメント | ショート動画白書 vol.7」と明記いただき、併せて広報担当までご連絡をお願いいたします。

なお、Webページ（メディアサイト等）にて引用・転載される場合は、当社HPに記載している該当記事リンク（https://starmusic.co.jp/news/kvoq0clnf5）もあわせてご掲載お願いいたします。

