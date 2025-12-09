一ノ瀬 うるは、小森 めと、白雪 レイドによる『BIG☆STAR』が、三井住友銀行「Olive」とのコラボキャンペーンを開始。参加者全員に限定オリジナルグッズをプレゼント！
株式会社バーチャルエンターテイメント（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、株式会社Brave group100％子会社）および株式会社Neo-Porte（本社：東京都港区、読み：ネオポルテ）は、所属タレントの「一ノ瀬 うるは（ぶいすぽっ！）」「小森 めと（ぶいすぽっ！）」「白雪 レイド（Neo-Porte）」による『BIG☆STAR』と、株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）が提供する個人向け総合金融サービス「Olive」とのコラボキャンペーンを開始したことをお知らせいたします。
特設サイト :
https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/bigstar202511?aff=CP04354_o_snsOTH_CT45794_img&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04354_o_snsOTH_CT45794_img
■コラボキャンペーン概要
本キャンペーンでは、Oliveアカウントをお持ちで、期間中に条件を達成された方全員に、『BIG☆STAR』の撮り下ろしビジュアルを使用した「オリジナル壁紙」と「Apple Payカードアートデザイン（iPhone限定）」をプレゼントいたします。
さらに、Oliveアカウントを新規契約のうえ条件を達成された方のうち、先着5,000名さま限定で「オリジナルアクリルパネル」をお届けいたします。
▼ 本キャンペーンを紹介したコラボ配信のアーカイブ動画はこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5fUffN5Wt2o ]
【参加概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/592_1_87e96e8b5129e46307b6a9d571bbbda7.jpg?v=202512101227 ]
その他、本キャンペーンに関する詳細や留意事項については、特設サイトをご確認ください。
■『BIG☆STAR』メンバープロフィール
一ノ瀬 うるは（URUHA ICHINOSE）
次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」所属。
LVG唯一のツッコミ担当。それゆえに花芽姉妹の暴走を止めることも多い。
歯に衣着せぬ物言いに定評がある。
極度の人見知りで、口癖は「マジ」と「ガチ」。
YouTube：https://www.youtube.com/@uruhaichinose/
X：https://x.com/uruha_ichinose/
小森 めと（MET KOMORI）
次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」所属。
宇宙から放り投げられてやってきた、「ぶいすぽっ！」の引きこもりニート担当候補。数々のFPSタイトルをプレイしてきており、培われたゲームセンスは一級品。
YouTube：https://www.youtube.com/@Met_Komori/
X：https://x.com/Met_Komori/
白雪 レイド（REID SHIRAYUKI）
VTuberプロダクション「Neo-Porte」所属。
朝起きたら本人も知らない間にNeo-Porteに所属することが決められていた。
不憫な一面もあるが、万人に愛される性格とさわやかな声で多くの国民を集めている。
スノーホワイト王国の王子と本人は主張しているが、本当はじゃがいも農家の跡取りという噂も…
YouTube：https://www.youtube.com/@Shirayuki_Reid/
X：https://x.com/Shirayuki_Reid/
■「Olive」とは
2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。
1枚のカードで「キャッシュカード」「クレジットカード」「デビットカード」「ポイント払い」「追加したカードでの支払い」の機能をアプリで切り替えできる『フレキシブルペイ』を搭載し、ナンバーレス仕様で安心・安全に利用可能です。
・HP：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/
■会社概要
株式会社バーチャルエンターテイメント
・設立：2018年3月
・代表取締役：星 崇祥
・取締役：山本 瑶司、山崎 優
・所在地：東京都港区
・事業内容：IP Production（VTuber事業）
・公式サイト：https://virtual-entertainment.co.jp/
株式会社Neo-Porte
・設立：2021年10月23日
・代表取締役：星 崇祥
・取締役：若松 治貴
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production
・公式サイト：https://neo-porte.jp/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点
・代表者：代表取締役 野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company