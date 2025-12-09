一ノ瀬 うるは、小森 めと、白雪 レイドによる『BIG☆STAR』が、三井住友銀行「Olive」とのコラボキャンペーンを開始。参加者全員に限定オリジナルグッズをプレゼント！

株式会社Brave group

株式会社バーチャルエンターテイメント（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、株式会社Brave group100％子会社）および株式会社Neo-Porte（本社：東京都港区、読み：ネオポルテ）は、所属タレントの「一ノ瀬 うるは（ぶいすぽっ！）」「小森 めと（ぶいすぽっ！）」「白雪 レイド（Neo-Porte）」による『BIG☆STAR』と、株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）が提供する個人向け総合金融サービス「Olive」とのコラボキャンペーンを開始したことをお知らせいたします。

■コラボキャンペーン概要

特設サイト :https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/bigstar202511?aff=CP04354_o_snsOTH_CT45794_img&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04354_o_snsOTH_CT45794_img

本キャンペーンでは、Oliveアカウントをお持ちで、期間中に条件を達成された方全員に、『BIG☆STAR』の撮り下ろしビジュアルを使用した「オリジナル壁紙」と「Apple Payカードアートデザイン（iPhone限定）」をプレゼントいたします。

さらに、Oliveアカウントを新規契約のうえ条件を達成された方のうち、先着5,000名さま限定で「オリジナルアクリルパネル」をお届けいたします。

▼ 本キャンペーンを紹介したコラボ配信のアーカイブ動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5fUffN5Wt2o ]【参加概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/592_1_87e96e8b5129e46307b6a9d571bbbda7.jpg?v=202512101227 ]

その他、本キャンペーンに関する詳細や留意事項については、特設サイトをご確認ください。

■『BIG☆STAR』メンバープロフィール

一ノ瀬 うるは（URUHA ICHINOSE）

次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」所属。

LVG唯一のツッコミ担当。それゆえに花芽姉妹の暴走を止めることも多い。

歯に衣着せぬ物言いに定評がある。

極度の人見知りで、口癖は「マジ」と「ガチ」。

YouTube：https://www.youtube.com/@uruhaichinose/

X：https://x.com/uruha_ichinose/

小森 めと（MET KOMORI）

次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」所属。

宇宙から放り投げられてやってきた、「ぶいすぽっ！」の引きこもりニート担当候補。数々のFPSタイトルをプレイしてきており、培われたゲームセンスは一級品。

YouTube：https://www.youtube.com/@Met_Komori/

X：https://x.com/Met_Komori/

白雪 レイド（REID SHIRAYUKI）

VTuberプロダクション「Neo-Porte」所属。

朝起きたら本人も知らない間にNeo-Porteに所属することが決められていた。

不憫な一面もあるが、万人に愛される性格とさわやかな声で多くの国民を集めている。

スノーホワイト王国の王子と本人は主張しているが、本当はじゃがいも農家の跡取りという噂も…

YouTube：https://www.youtube.com/@Shirayuki_Reid/

X：https://x.com/Shirayuki_Reid/

■「Olive」とは

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。

1枚のカードで「キャッシュカード」「クレジットカード」「デビットカード」「ポイント払い」「追加したカードでの支払い」の機能をアプリで切り替えできる『フレキシブルペイ』を搭載し、ナンバーレス仕様で安心・安全に利用可能です。

・HP：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/

