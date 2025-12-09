MLBワールドシリーズ2025優勝記念「ロサンゼルス・ドジャースプレミアムフレーム切手セット」12月12日(金)正午よりJ SPORTSオンラインショップにて予約開始！

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 長谷 一郎、以下「J SPORTS」 ※1)が運営する通販サイト「J SPORTSオンラインショップ」では、2025年12月12日（金）正午より『MLB ワールドシリーズ 2025 優勝記念 ロサンゼルス・ドジャースプレミアムフレーム切手セット』（発売元：株式会社エンスカイ）の予約申込の受付を開始いたします。

プレミアムホルダーには、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手の躍動する姿をはじめ、ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手、ウィル・スミス選手、ミゲル・ロハス選手、ブレイク・スネル選手ら主力選手たちの名場面をふんだんに収録。

勝利の瞬間、歓喜の笑顔、そしてあの興奮が、プレミアムホルダーを広げるたび、よみがえります。

プレミアムホルダーと8枚のポストカードは、メタリック調の輝きを施した特殊技術印刷で再現。光の角度によって表情を変える光沢が、より一層の存在感を放ちます。フレーム切手シートは、ファンにとって“永久保存版”とも言えるメモリアルアイテムです。

眺めるだけで、あの時の熱狂と誇りが胸に蘇る。まさに、ドジャースファン必携の記念セットです。

＜商品概要＞

『MLB ワールドシリーズ 2025 優勝記念 ロサンゼルス・ドジャースプレミアムフレーム切手セット』

・販売価格

8,470円（税込）※送料込み

・予約期間

1次 2025年12月12日（金）正午～2026年1月29日（木）

2次 2026年1月30日（金）～2026年2月27日（金）

・お届け

1次 2026年4月11日（土）から順次、2週間以内でお届け

2次 2026年5月16日（土）から順次、2週間以内でお届け

・商品内容

フレーム切手〔110円切手(シールタイプ) 10枚〕× 1シート

プレミアムホルダー× 1個

大型ポストカード×8枚（計8種）

・発売元

株式会社エンスカイ

・販売ページ

J SPORTSオンラインショップ

https://store.jsports.co.jp/shop/g/gB251202001/

商品イメージ

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

▼プレミアムホルダー×1個

（メタリック調の輝きが特徴のコールドフォイル仕様）

▼大型ポストカード×8枚（計8種）

（メタリック調の輝きが特徴のコールドフォイル仕様）サイズ（約）:縦100×横163mmプレミアムホルダーの中に「フレーム切手」と「大型ポストカード」を収納してお届けします。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

Officially Licensed Product of MLB Players, Inc.

※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送（スカパー! ）などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。