大人気カードゲームUNO（ウノ）から家族や友人と楽しむホリデーや年末年始にぴったりな新商品が登場！特別仕様の「ウノ ゴールド」が12月27日(土)に発売開始

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石井 恵三）は、人気のカードゲーム「ウノ」より、ホリデーや正月にぴったりな、特別仕様の「ウノ ゴールド」を12月27日(土)より発売いたします。華やかなゴールドボックスに、箔押しがされたブラックカードのウノで、年末年始のスペシャルなタイミングに、家族や友人と楽しいひとときをお過ごしいただけます。特別仕様の美しいゴールドパッケージのプレミアムな「ウノ ゴールド」は、スペシャルなギフトとしてもぴったりな商品です。

【Point】

・ 米国で1秒に1個売れる大人気カードゲーム「ウノ」より、ホリデーやお正月にぴったりな、

華やかさを感じるゴールドボックスに、箔押しがされたブラックカードの特別デザイン！

・ 特別版の「ウノ ゴールド」は、色を識別できるシンボルマークと、色覚多様性対応カードで

より多くの人に愛される商品にパワーアップ！

・ プレミアム仕様の「ウノ」だから、ギフトやプレゼントにもぴったり！

・ 2026年、「ウノ」は誕生から55年を迎えます！

【ウノ ゴールド 詳細】

「ウノ ゴールド」は、クラシックカードゲーム「UNO」の、箔押しをアクセントにした特別仕様のデッキとして登場します。基本の遊び方は定番UNOと同様で、手札の色と数字をマッチさせて手札をなくしていき、カードが１枚になったら「ウノ！」と宣言し、誰よりも早く手札をゼロにした人が勝ちとなります。

この特別版では、各プレミアムカードに視覚的に識別しやすいシンボルが描かれており、色の差異だけに頼らず判別できるデザインになっています。色覚多様性に配慮したつくりで、誰と遊んでもフェアに判断しやすく、スピーディーにゲームを展開することが可能になります。

同じルールでも、特別なカードを持って遊ぶ高揚感など、いつものウノでは得られないプレミアムな体験を楽しめ、記念日や特別な集まりの遊びにぴったりです。ウノファンはもちろん、カードゲーム好きの方へのスペシャルなギフトとしても最適です。

＜商品詳細＞

メーカー希望小売価格 ：税抜2,000円（税込2,200円）

発売日 ：12月27日(土)発売予定

対象年齢 ：7才以上

サイズ（cm） ：W9.2×D2.3×H11.7

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

公式ホームページ : https://mattel.co.jp/toys/mattel_games/mattel_games-24351/

Amazon ：https://amzn.asia/d/bzTNC3g

楽天ブックス ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18428399/

マテルゲームについて

1971年の誕生以来、不動の人気を誇るカードゲームの定番「ウノ」、子供向け教育コンテンツや社内研修コンテンツとしても取り上げられる戦略ゲーム「ブロックス」、シンプルなルールにはまる人続出の新感覚ゲーム「バウンス・オフ」など、大人から子供まで家族や友達みんなで楽しめるゲームを提供しています。

公式サイト ：https://mattel.co.jp/toys/mattel_games/

X（旧 Twitter）：https://twitter.com/unogame_japan

YouTube ：https://www.youtube.com/user/mattelgamesjapan

マテル社について

マテル（Mattel）グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー（Barbie(R))のほか、ホットウィール（Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス（Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス（Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。

公式サイト：http://www.mattel.co.jp/