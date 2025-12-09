【特別企画＜30th×3＞】30周年×3作品『トレインスポッティング』『ファーゴ（4K）』『ユージュアル・サスペクツ』全国＜連続＞リバイバル上映決定！90年代映画特集のリトルプレス発売も！

株式会社つみき

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映プロジェクトにて、90年代名作上映「Filmarks 90's」の特別企画＜30th×3＞として、ともに1996年日本公開、来年2026年に揃って30周年を迎える3作品『トレインスポッティング』『ファーゴ（4K）』『ユージュアル・サスペクツ』の全国＜連続＞リバイバル上映が決定！

※『ファーゴ』のみ4K版での上映

2026年1月の『トレインスポッティング』を皮切りに、『ファーゴ（4K）』『ユージュアル・サスペクツ』と春にかけて連続で上映いたします。第一弾『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』からはじまり、『レオン』『ターミネーター2』『ライフ・イズ・ビューティフル』など、90年代の名作映画の数々を上映してきた「Filmarks 90's」の特別企画。この機会に、来年30周年を迎える名作3作品を、ぜひ劇場でご鑑賞ください！

公開日、上映館などの詳細は後日、各作品ごとに発表いたします。

『90's MOVIE BOOK』イメージ（製作中）

さらに、90年代映画を特集したリトルプレス『90's MOVIE BOOK』の発売も決定！「30th×3」に合わせ、2026年にリバイバル上映される作品を中心に、Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）についてや、90年代の映画周りをまとめた一冊。こちらは各劇場やオンラインで発売予定！詳細は【リトルプレス『90's MOVIE BOOK』発売情報】をチェック！

Filmarks 90's 特別企画＜30th×3＞公開情報

上映作品

『トレインスポッティング』

『ファーゴ』

『ユージュアル・サスペクツ』

公開日：2026年1月『トレインスポッティング』より、3作品連続公開

※公開日、上映館などの詳細は後日発表

Filmarks 90's 特別企画＜30th×3＞作品情報

『トレインスポッティング』

1996年／イギリス／93分

https://filmarks.com/movies/32569

監督：ダニー・ボイル

脚本：ジョン・ホッジ

原作：アーヴィン・ウェルシュ

出演者：

ユアン・マクレガー、ユエン・ブレムナー、ジョニー・リー・ミラー、ケヴィン・マクキッド、ロバート・カーライル、ケリー・マクドナルド、ピーター・マラン、ジェームズ・コスモ、アイリーン・ニコラス、スーザン・ビドラー、ポーリーン・リンチ、シャーリー・ヘンダーソン、スチュワート・マッカリー、アーヴィン・ウェルシュ、デール・ウィントン ほか

＜あらすじ＞

マーク・レントンと彼の仲間はヘロイン中毒。ケンカが趣味のベグビー。気のいい小心者スパッド。女たらしのシック・ボーイ。そしてセックスもドラッグもOKの女子中学生ダイアン。窃盗、詐欺、万引きを繰り返し逮捕されたレントンは更生を決意。ロンドンへ出て就職する。だが強盗で手配されたベグビーとシック・ボーイが押しかけてきて会社はクビ。地元へ戻れば、待ち受けていたのはヤク漬けのまま死んだ友人の葬式だった。圧倒的な絶望感の中、レントンと仲間たちは人生を変える賭けに出る。売人から大量の麻薬を仕入れ、ロンドンでさばけば大儲けだ。大金と新しい人生。彼らはそれを手に入れる事ができるのか？

『ファーゴ（4K）』

1996年／アメリカ／98分

https://filmarks.com/movies/1185

監督：ジョエル・コーエン

脚本：イーサン・コーエン、ジョエル・コーエン

出演者：

フランシス・マクドーマンド、スティーヴ・ブシェミ、ウィリアム・H・メイシー、ピーター・ストーメア、ハーヴ・プレスネル、ジョン・キャロル・リンチ、クリステン・ルドルード、トニー・デンマン ほか

＜あらすじ＞

アカデミー脚本賞など数多くの映画賞を受賞したコーエン兄弟の代表作。借金返済のために計画した妻の偽装誘拐が、トラブルの連続によってやがて死者数人を出す凶悪事件へと変わっていく様子を描くミステリー・サスペンス。

『ユージュアル・サスペクツ』

1995年／アメリカ／105分

https://filmarks.com/movies/18944

監督：ブライアン・シンガー

脚本：クリストファー・マッカリー

出演者：

スティーヴン・ボールドウィン、ガブリエル・バーン、チャズ・パルミンテリ、ケヴィン・ポラック、ピート・ポスルスウェイト、ケヴィン・スペイシー、スージー・エイミス、ジャンカルロ・エスポジート、ベニチオ・デル・トロ、ダン・ヘダヤ、ピーター・グリーン、クリスティーン・エスタブルック、ジャック・シアラー ほか

＜あらすじ＞

アカデミー賞オリジナル脚本賞をはじめ、数々の映画賞を受賞したクライム・ミステリー。アメリカ西海岸の埠頭で起きた大量のコカインと9100万ドルが消えた密輸船爆破事件が、生存者であるキントの回想によって綴られる。

リトルプレス『90's MOVIE BOOK』発売情報

『90's MOVIE BOOK』イメージ（製作中）

「30th×3」に合わせた1990年代の映画特集号。2026年にリバイバル上映される作品を中心に、Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）についてや、90年代の映画周りをまとめたリトルプレス。

・価格：990円（税込）予定

・発売：2026年1月中旬予定

・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc

・イラスト：朝野ペコ

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル上映】

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/