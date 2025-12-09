初雪が舞い、天才発明家のワクワクトークが炸裂!?ラビスタより2名のVライバーが本日デビュー
Vライバーエージェンシー『LOViT STUDIO』（運営：株式会社HIKE、以下「ラビスタ」）は、本日2025年12月9日（火）より新たに2名のVライバーがデビューすることをお知らせいたします。Vライバーたちのコメントと合わせてお楽しみください。
ラビスタでは、現在80名以上のVライバーが新感覚VTuberアプリ「IRIAM（イリアム）」やX（旧ツイッター）を中心に活動しています。今日のデビュー配信では、雪の妖精「白雪えな」、天才発明家「彗來メルク」の2名が初配信します。
ラビスタでは今後も続々とVライバーがデビューを予定しています。引き続き、続報にご注目ください。
12月9日（火）配信スケジュール
18：00～ 白雪えな
19：00～ 彗來メルク
※配信スケジュールは変更となる場合があります。ご了承ください。
LOViT STUDIO公式サイト：https://lovitstudio.com/
LOViT STUDIO公式X（旧ツイッター）：https://x.com/LOViT_STUDIO
メンバー紹介
白雪えな
はじめまして～！
みなさんとお話ししたくて飛んできました。
雪の妖精、白雪（しらゆき）えなです！
もふっとえなっとみなさんに癒しをお届けしたいです！
よろしくお願いしますε(・v・)з
https://x.com/shirayukiena
彗來メルク
はじめましてこんにちは、彗來(スイライ)メルクだよ！
水星からワクワクを探しにきた天才発明家。
IRIAMでは、来てくれたみんながワクワク楽しくなっちゃうような配信を開催するよ！
毎日を楽しく元気にすごすために、ぜひぜひ遊びに来てね！
みんなに会えるの、楽しみにしているよん。
https://x.com/suirai_merc
デビューPV：https://x.com/LOViT_STUDIO/status/1996519859673346102
『LOViT STUDIO』について
【なりたい自分になって世界中と繋がろう】をコンセプトに設立された『LOViT
STUDIO（ラビットスタジオ）』通称「ラビスタ」は、デビュー前の準備からデビュー後の配信活動まで、ライバーの皆さんが世界中のリスナーから、「LOViT＝いいね！大好き！」と言われるように、日々の活動をサポートするVライバー事務所です。
ポイント１.
初配信に向けた準備からトップライバーの心得まで、さまざまなノウハウを展開。
トップライバーを生み出してきた実績をもとに、デビュー前から成長をサポートします。
ポイント２.
2023年3月より「IRIAM」オーガナイザーとして多くのライバー、イラストレーターと提
携しており、多様なキャラデザインが可能です。
ポイント３.
事務所内の独自イベントを定期的に開催しています。
特に成果を残している方に向けた制度やインセンティブもあり、目標が作りやすい環境です。
『LOViT STUDIO』ライバー大募集中
バーチャルライバー事務所『LOViT STUDIO（ラビットスタジオ）』では、ラビスタに
所属してバーチャルの世界で活躍したいライバーを募集中です。
なりたい自分になって世界中の人たちと繋がりたい。
たくさんの人からLOViT＝いいね！と言われたい！
何かになりたい、誰かと繋がりたい、好きなことで誰かに喜んでほしい。
そんなやる気と情熱があるかたの活動をサポートします。
応募はこちらから：https://lovitstudio.com/audition/
株式会社HIKEについて
会社名：株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
設立：2018年3月14日
代表者：代表取締役 三上 政高
事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR
公式サイト：https://hike.inc/
LOViT STUDIO
