アルドノア・ゼロ　POP UP SHOPの事後通販スタート！

有楽町マルイ 7Fにて開催しておりましたアルドノア・ゼロ POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4391

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2025年12月9日(火)12:00～12月23日(火)23:59

【発送予定日】

・2026年2月中旬～3月上旬以降順次発送



【製品情報】

クリアカード(ランダム)

価格：550円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム)

価格：660円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

両面キーホルダー

価格：各1,320円（税込）

種類数：全2種

デカアクリルスタンド

価格：各2,200円（税込）

種類数：全4種

ラバーデスクマット

価格：4,400円（税込）

種類数：全1種

カンバッジセット

価格：1,210円（税込）

種類数：全1種

※2個セット

両面キーホルダー vol.2

価格：各1,320円（税込）

種類数：全2種

ミニアクリルアート

価格：2,530円（税込）

種類数：全1種

【権利表記】

(C)Olympus Knights / Aniplex, Project AZ



