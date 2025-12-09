「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2025-2026」に協賛

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社のプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」(https://hipro-job.jp/)は、グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）』（発行元：リンクタイズ株式会社）が開催する「Forbes JAPAN SMALL GAINTS AWARD 2025-2026」に協賛しました。

11月26日（水）に開催された「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2025-2026」では、パーソルキャリア株式会社 タレントシェアリング事業部 HiProビジネス&マーケティング統括部 エグゼクティブマネジャー 大野 翔吾が登壇したほか、「HiPro特別賞」として、福井県に本社を置く株式会社志保重を表彰しました。

「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2025-2026」協賛の背景

photographs by Shinya Kako

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。2023年に開始した「スキルリターン」プロジェクトでは、スキルを還元し貢献したいと考えるプロ人材と、課題解決を目指す地域企業を結びつけ、企業の成長と地域経済の活性化に寄与してきました。「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD」は、地域に根ざし小規模ながらも偉大な企業やリーダー・イノベーターを発掘し、スポットライトを当てています。「HiPro」の地域企業支援への想いと、本アワードの理念が一致していることから、日本経済の活性化に欠かせない地域企業の発展を共に推進するため、今回の協賛を決定いたしました。

副業活用のモデルケースを表彰する「HiPro特別賞」を創設、株式会社志保重が受賞

このたび創設した「HiPro特別賞」は、「HiPro」サービスを介して副業人材を活用し、課題の解決に取り組んだ地域企業を表彰するものです。「HiPro」が推進する「スキルリターン」プロジェクトを開始した2023年以降に、副業人材を活用し成果を上げた地域企業の中から選定し、株式会社志保重の受賞が決定しました。

・企業名：株式会社志保重

・事業内容：和菓子・洋菓子の製造、販売

・課題：

ブランドの価値を高め、新規顧客の獲得のためにブランド戦略を見直したい。

新たなブランド戦略に基づいて店舗のリニューアルを実施したい。

・副業人材活用の成果：

課題の洗い出し、顧客調査・分析等を行い、新しいブランド戦略を策定。

新ブランド戦略に基づき、店舗のリニューアル・商品パッケージとシンボルロゴ変更を実施。

店舗のリニューアル後、売上が昨年対比120％強で伸長。

「HiPro特別賞」進呈理由

株式会社志保重は、副業人材の活用がはじめてでありながら、企業の中核をなすリブランディングプロジェクトに副業人材を起用しました。一年に亘る長期プロジェクトでは、高い貢献意欲を持つ副業人材がリブランディングの観点から幅広く支援し、店舗のリニューアルやロゴ・パッケージの変更などの施策に取り組んだ結果、売上の増加という成果を上げました。本取り組みを、副業人材を活用して課題を解決した好事例として評価し、この度の「HiPro特別賞」の進呈に至りました。

「HiPro特別賞」受賞企業 株式会社志保重 代表取締役 清水 雅彦氏 コメント

photographs by Shinya Kako

このたびは、HiPro特別賞をいただき、大変光栄に思います。副業人材活用の仕組みを通じてプロ人材と出会い、挑戦をご一緒でき、結果としてこのような素晴らしい結果につながったことを、ありがたく感じております。福井県は事業者の数が少なく、過疎化が進む地域でもありますが、副業人材の仕組みを活用することで、新しい可能性を開拓することができました。今回の受賞を機に、より多くの方々にこの仕組みが広まり、様々な方々のスキルが必要な場所に届くことを心より願っております。これからもさらなる挑戦を続けてまいります。このような機会をいただき、誠にありがとうございました。

「Forbes JAPAN SMALL GIANTS」とは

グローバルビジネス誌『Forbes』の日本版「Forbes JAPAN」が実施する、地域に根差す小さくても偉大な企業や、各地のリーダー・イノベーターを取り上げるプロジェクトです。日本には、無名ながらも未来を切り拓く大きな可能性を秘めた企業や自治体がまだまだたくさん存在しています。「メディア」「アワード」「プロジェクト」の３つを通して、規模や知名度は"スモール"だが、価値は"ジャイアンツ"なリーダーたちにとっての、道標となるコンテンツを発信し、"小さな巨人"にスポットライトを当てることを目指しています。

Forbes JAPAN SMALL GIANTSサイト(https://forbesjapan.com/feat/small_giants/event2025.html)

■プロ人材活用の浸透により、地域企業と経済の発展への寄与を目指す取り組み「スキルリターン」

「スキルリターン」とは、都市部ではたらきながらも、「地域を発展させたい」「この企業の可能性を信じている」という想いを持つプロ人材のスキルを“ふるさと”に還元（リターン）する取り組みです。

日本では、少子高齢化に伴い、生産年齢人口は1995年をピークに減少※し続けています。とりわけ地域では、労働力不足がすでに深刻を極めています。

労働力不足を解決する手段の１つとして、プロ人材活用を国を挙げて推進している一方、プロ人材活用を選択肢として持つ企業は一部企業に留まり、地域企業におけるプロ人材活用は進んでいるとは言い難いのが現状です。

こうした課題を解決すべく、1社でも多くの地域の企業にとって、プロ人材の活用が当たり前になることを目指し、2023年6月に「スキルリターン」プロジェクトをスタートしました。

※ 総務省「情報通信白書令和4年版」

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について＜ https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ＞

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」＜ https://biz.hipro-job.jp/ (https://biz.hipro-job.jp/)＞

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」＜ https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ＞

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」

＜ https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/ (https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)＞

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/