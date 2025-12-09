スマ-トフォンゲーム『東京リベンジャーズUNLIMITED（アンリベ）』が『東京リベンジャーズ 相棒零泥威悪』アンリベ特別コーナーにて最新情報を公開 ！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー）は、同社が企画・配信し、株式会社f4samurai（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金 哲碩、以下 f4samurai）が開発・運営を行う、スマートフォンゲーム『東京リベンジャーズUNLIMITED』（以下、『アンリベ』）の、最新情報を公開いたしました。

■『アンリベ』とは

本作は、TVアニメ『東京リベンジャーズ』の物語を追体験できるメインストーリーや、100話を超える本ゲーム書き下ろしのキャラクターストーリーを、フルボイスとLive2Dモーションで楽しめる東リベRPGです。

このたび『アンリベ』は、2025年11月28日（金）に放送された『東京リベンジャーズ 相棒零泥威悪』アンリベ特別コーナーにて、オリジナルコンテンツであるアナザーストーリーの最新情報を発表いたしました。

▼東京リベンジャーズ 相棒零泥威悪 第139回 アンリベコーナー アーカイブ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vftdSVFbGXA ]

■アナザーストーリー情報解禁

アナザーストーリーとは、原作者・和久井健が監修した長編の書下ろしストーリーです。

このたび『アンリベ』は、あらすじ及び、アナザーストーリーにおける花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅のキャラクター紹介を公開いたしました。

・あらすじ

2017年――

26歳のタケミチは、稀咲の野望を止めるため、

2005年へのタイムリープを試みるが、第三者の介入によって失敗してしまう。

目を覚ましたタケミチが見たものは、

テロによって荒廃した『2011年の世界』の渋谷だった――

この世界に来た理由は？ 元の世界に戻ることはできるのか？

タケミチたちの、新たなリベンジが始まる。

・花垣武道 キャラクター紹介

花垣武道

渋谷が荒廃した2011年の世界線にタイムリープしてしまった武道。

元の世界に戻るため、この世界線に迷い込んだ原因である人物を追う。

・佐野万次郎 キャラクター紹介

佐野万次郎

ホストクラブ「クラブビースト」の経営者兼ナンバーワン。

この世界線では、ドラケンと仲違いしているようだが……。

・龍宮寺堅 キャラクター紹介

龍宮寺堅

ガールズバー「ピンクドラゴン」のオーナー兼用心棒。

渋谷で行き場をなくした女性たちの居場所となっている。

■東京リベンジャーズ 相棒零泥威悪（あいぼうレディオ）

新祐樹氏と狩野翔氏がパーソナリティを務めるラジオ番組、『東京リベンジャーズ 相棒零泥威悪（あいぼうレディオ）』にて、11月から月1回アンリベコーナーを実施しております。

『相棒零泥威悪（あいぼうレディオ）』は、文化放送にて毎週金曜23時30分から放送中。

YouTubeでも毎週月曜19時より配信しております。

■プロダクト概要

タイトル名 東京リベンジャーズ UNLIMITED

ジャンル 東リベRPG

対応OS iOS / Android

配信時期 2026年春リリース予定

コピーライト (C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

(C) GOOD SMILE COMPANY / f4samurai

原作 「東京卍リベンジャーズ」和久井健（講談社「週刊少年マガジン」連載）

配信 グッドスマイルカンパニー

開発・運営 f4samurai

キャスト 花垣 武道：新 祐樹

橘 日向：和氣 あず未

橘 直人：逢坂 良太

佐野 万次郎：林 勇

龍宮寺 堅：福西 勝也

場地 圭介：水中 雅章

松野 千冬：狩野 翔

三ツ谷 隆：松岡 禎丞

柴 八戒：畠中 祐

林田 春樹：木村 昴

林 良平：野津山 幸宏

河田 ナホヤ：河西 健吾

河田 ソウヤ：河西 健吾

武藤 泰宏：小野 大輔

三途 春千夜：岡本 信彦

千堂 敦：寺島 拓篤

山本 タクヤ：広瀬 裕也

鈴木 マコト：武内 駿輔

山岸 一司：葉山 翔太

佐野 エマ：内山 夕実

羽宮 一虎：土岐 隼一

稀咲 鉄太：森久保 祥太郎

半間 修二：江口 拓也

長内 信高：竹内 栄治

清水 将貴：日野 聡

乾 青宗：榎木 淳弥

九井 一：花江 夏樹

柴 大寿：杉田 智和

柴 柚葉：小松 未可子

黒川 イザナ：島崎 信長

鶴蝶：山下 誠一郎

望月 莞爾：稲田 徹

斑目 獅音：内山 昂輝

灰谷 蘭：浪川 大輔

灰谷 竜胆：下野 紘

ほか

順次公開予定

