吉岡里帆のラジオ番組に、料理家・長谷川あかりが登場！　SNS総インプレッション2億超え、バズレシピ誕生の舞台裏を語る。J-WAVE『UR LIFESTYLE COLLEGE』12/14(日)18時放送

料理家、管理栄養士の長谷川あかり、ナビゲーター・吉岡里帆

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週日曜18:00～18:54に吉岡里帆がお届けしている番組『UR LIFESTYLE COLLEGE』。12月14日（日）のオンエアでは、料理家、管理栄養士の長谷川あかりさんをゲストに迎えてお届けします。

長谷川さんといえば、「これでほんとに美味しくなるの!?」と疑いたくなるほど、意外な組み合わせ×驚くほどシンプルな工程で生まれる“絶品レシピ”がSNSで大ブレイク。

そんなレシピに挑む際の“合言葉” 「あかり、信じてるぞ」は、いまやネットミームとして浸透し、多くのファンに親しまれています。

今回の放送では、長谷川さんの創作の裏側や食へのこだわり、そして日々のライフスタイルに吉岡里帆が迫ります。

ここでしか聞けない貴重なトークを、どうぞお聴き逃しなく。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251214180000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251214180000)

■番組概要

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：UR LIFESTYLE COLLEGE

放送日時：12月14日（日）18:00～18:54

ナビゲーター：吉岡里帆

ゲスト：長谷川あかり（料理家、管理栄養士）

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/lscollege/

番組Twitter：https://twitter.com/lifestyle_ur

番組Instagram：https://www.instagram.com/lifestyle_ur813/

『UR LIFESTYLE COLLEGE』は、心地よい音楽とともに、より良いライフスタイルを考える吉岡里帆がお届けする54分間の番組です。より豊かなライフスタイル、より良い生き方とは？ 自然とのふれあい、生きた街の音、素敵な本や映画、音楽、そして、人とのつながり……さまざまなジャンルのゲストと考えていきます。