人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、2025年12月19日(金)より人気のぬいぐるみ専用のお洋服に丸みを帯びた花弁が印象的な冬のお花「椿」をあしらった振袖が初登場！

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2025年12月19日(金)より人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」専用のお洋服で初めての振袖デザイン「Flower Miffy 着せかえお洋服 振袖つばき」が登場いたします。

同日より、人気の和食器シリーズの新作「Flower Miffy どんぶり 藍和花」と「Flower Miffy れんげ 藍和花」のほか、3種のデザインが楽しめる化粧箱入りのもなか「Flower Miffy お好みもなか 椿」を販売いたします。

■新商品について

2025年12月19日(金)よりフラワーミッフィーにて、人気の着せかえほわほわぬいぐるみ専用のお洋服の新作を販売いたします。季節のお花「椿」をあしらった「Flower Miffy 着せかえお洋服 振袖つばき」は、フラワーミッフィーでは初めての振袖デザインで、「かんつばき」と「べにつばき」の2色展開。ミッフィーのシルエットの帯留めがかわいらしい、華やかなアイテムです。

同日より、人気の和食器シリーズに大きめサイズのどんぶり「Flower Miffy どんぶり 藍和花」とセットで使用するのにおすすめの「Flower Miffy れんげ 藍和花」が登場いたします。また、手土産や慶事の贈り物にぴったりの3種のもなかがセットになった「Flower Miffy お好みもなか 椿」を販売いたします。

年越しそばを食べたり、晴れ着でおめかししたミッフィーと初詣に出かけたり、年末年始も日常にそっと寄り添うフラワーミッフィーの新商品をお楽しみくださいね。

■商品詳細かんつばきべにつばきべにつばき着用イメージ(前面) ※ぬいぐるみは付属しませんべにつばき着用イメージ(背面) ※ぬいぐるみは付属しません

大人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」専用のお洋服に、丸みを帯びた花弁と厚みのある葉が特徴的な冬のお花「椿」をあしらった華やかな振袖が登場します。水色に桃色の椿が映える「かんつばき」と薄桃に赤い椿が印象的な「べにつばき」の2色展開です。飾り襟や帯揚げなど細部まで再現したこだわりのお洋服で、年始にぴったりな絵馬のモチーフが付属します。

商品名 ：Flower Miffy 着せかえお洋服 振袖つばき かんつばき／べにつばき

価 格 ：各3,960円(税込)

サイズ ：振袖／W175×H115mm、絵馬パーツ／W35×H42mm

素 材 ：ポリエステル

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(各4,290円/税込)です。各色5点までの購入制限がございます。

どんぶりの内側には、ミッフィーのお顔をデザイン

ディック・ブルーナさんの描いた草花をデザインし、藍色で落ち着いた雰囲気に仕上げた大きめサイズのどんぶりです。白地に藍色が映える趣のあるデザインは、年越しそばや雑煮とも相性がよく、年末年始の食卓を彩ります。

商品名 ：Flower Miffy どんぶり 藍和花

価 格 ：3,300円(税込)

サイズ ：φ170×H82mm

素 材 ：磁器

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、Flower Miffy どんぶり 藍和花とFlower Miffy れんげ 藍和花、アートフラワーとセットでの販売(5,060円/税込)です。

和食器のシリーズに、中央に配置したミッフィーのシルエットが目を引く、れんげが登場します。藍色で落ち着いた雰囲気に仕上げ、和食や中華などお料理を選ばず使用できるデザインです。同日発売のどんぶりとセットで使用するのもおすすめ。

商品名 ：Flower Miffy れんげ 藍和花

価 格 ：1,320円(税込)

サイズ ：W45×H140mm

素 材 ：磁器

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、Flower Miffy どんぶり 藍和花とFlower Miffy れんげ 藍和花、アートフラワーとセットでの販売(5,060円/税込)です。

パッケージデザインイメージ

上品な甘さのあんこが楽しめる、国産もち米を使用したもなかです。3種のデザインのもなかの皮と小分けになったあんのセットは、自分で詰めるあんの量を調整したり、果物や生クリームを入れたりとアレンジが可能。椿のお花とミッフィーをデザインした化粧箱入りで、手土産や慶事の贈り物にもおすすめです。

商品名 ：Flower Miffy お好みもなか 椿

価 格 ：1,944円(税込)

サイズ ：もなか／φ65×H15mm、パッケージ／約W230×H34×D105mm

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(2,376円/税込)です。

販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ

発売日：2025年12月19日(金)

■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。

公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/

X(旧Twitter)：https://x.com/FlowerMiffy

Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/

■店舗情報

店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店

住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ

店名：フラワーミッフィー 浅草店

住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com